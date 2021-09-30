Куман: «Игроки поддерживают меня. Поддержка руководства? Я не знаю»

Наставник «Барселоны» Рональд Куман поделился эмоциями после разгромного поражения в Лиге Чемпионов со счётом 3:0 от «Бенфики»:
Команда хорошо играла до счёта 2:0. У нас были проблемы с физической подготовкой и скоростью.
Уровень команды? Все знают проблему сегодняшней «Барселоны». Команда создавалась много лет, а теперь она потеряла лидеров.
Мое будущее? Могу только комментировать свою работу с командой. Игроки поддерживают меня. Поддержка руководства? Я не знаю.
В последнее время на Кумана обрушился шквал критики из-за неоднозначных решений.
А, до 2:0 не в пользу Барселоны... Тогда да, какие вопросы, все в порядке :)
А, до 2:0 не в пользу Барселоны... Тогда да, какие вопросы, все в порядке :)
Главное личные обиды не ставить выше командных, на примере Путча.
Главное личные обиды не ставить выше командных, на примере Путча.
P.S. и спасибо Шерифу))
P.S. и спасибо Шерифу))
Теряет Реал и Атлетико достойного соперника !!!
Теряет Реал и Атлетико достойного соперника !!!
Но после такого тренер сам должен уйти 0:6 и последнее место в группе лч-это Барселона или что вообще?!
Но после такого тренер сам должен уйти 0:6 и последнее место в группе лч-это Барселона или что вообще?!
Ждемс.
Всем здоровья.
Ждемс.
Всем здоровья.