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Куман: «Игроки поддерживают меня. Поддержка руководства? Я не знаю»

30 сентября 2021, 00:34
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Наставник «Барселоны» Рональд Куман поделился эмоциями после разгромного поражения в Лиге Чемпионов со счётом 3:0 от «Бенфики»:

Команда хорошо играла до счёта 2:0. У нас были проблемы с физической подготовкой и скоростью.

Уровень команды? Все знают проблему сегодняшней «Барселоны». Команда создавалась много лет, а теперь она потеряла лидеров.

Мое будущее? Могу только комментировать свою работу с командой. Игроки поддерживают меня. Поддержка руководства? Я не знаю.

В последнее время на Кумана обрушился шквал критики из-за неоднозначных решений.

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Все комментарии
S.L.I.P.
S.L.I.P.
30 сентября в 12:18
Интересно, как руководство такого клуба как Барселона может поддерживать тренера, который на полном серьезе может высказать фразу "Команда хорошо играла до счёта 2:0".

А, до 2:0 не в пользу Барселоны... Тогда да, какие вопросы, все в порядке :)
112910415
112910415
30 сентября в 10:06
уволят, как пить дать
STVA 1
STVA 1 ответ Israel Kazakhstan (раскрыть)
30 сентября в 09:31
Думаю само положение Барсы не даёт выбирать
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan ответ протон (раскрыть)
30 сентября в 08:33
Когда из команды Б набираются не лучшие, которые потом сваливают , а те кто зализывает, то всегда найдЁтся причина: Я не винваТАЯ .
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan ответ УЕСКА (раскрыть)
30 сентября в 08:31
Наивность главная проблема??
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan ответ STVA 1 (раскрыть)
30 сентября в 08:30
А зря. Любой на форуме на голову лучше и умнеее Кумана.
Главное личные обиды не ставить выше командных, на примере Путча.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
30 сентября в 07:52
Трудно, печально...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 сентября в 07:51
Свали уже,не позорься!
Caniggia
Caniggia
30 сентября в 07:43
В любом случае, Куман не топ тренер и его увольнение дело ближайшего времени.
Legend 6
Legend 6 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
30 сентября в 07:39
Некоторые испанские команды хромают на обе ноги...
Gahi
Gahi
30 сентября в 07:29
Для каждого клуба главное результат, но в данной ситуации нужно принимать решения по Куману руководством Барселоны после группового результата Лиги Чемпионов. Исходя из этого на каком месте в группе окажется команда и вынести свой окончательный вердикт по тренеру. Удачи
SHMEL258
SHMEL258
30 сентября в 07:12
Скорее собирай чемоданы, ты топишь великую команду.
vadik_7070
vadik_7070
30 сентября в 07:06
Гнать надо физрукакак он и Бармалей развалили Барсу.как терпит Лапорта его,лучше без тренера чем с рыжим.
shlomo2
shlomo2
30 сентября в 07:00
Ну все...Барсе конец!
Мessi 10
Мessi 10
30 сентября в 06:58
Ушёл спать после 1:0 думая, что Барса додавит, играли весьма неплохо и моменты были, но что-то пошло не так)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
30 сентября в 06:46
Куману не позавидуешь, у него даже нет отмазки в виде межсезонного кубка Матч Премьер.
sv_1969
sv_1969
30 сентября в 06:22
Пока с долгами не разгребутся так и будет
STVA 1
STVA 1
30 сентября в 06:19
Не думаю что кто -то другой смог лучше
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 сентября в 06:04
В настоящее время все испанские команды хромают.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Futurista (раскрыть)
30 сентября в 06:01, ред.
Приветствую. У вас почти получилось. В любом случае это было круто. Молодцы, что не сдались!
P.S. и спасибо Шерифу))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ УЕСКА (раскрыть)
30 сентября в 05:59
Зачем эти понты с Уеской когда болеешь за Барсу ?
УЕСКА
УЕСКА
30 сентября в 03:26
Кумана лучше пока не трогать. Дело не в тренере и лучше никто не придет и Барсу не натренирует. Если уволить его то придется платить неустойку а Барса сейчас не может позволить себе лишние траты. Куман все равно выведет Барсу из группы. Обыграют Киев дважды и вернутся на второе место. Дома возьмут реванш у Бенфики и они в плей офф. Не стоит раньше времени хоронить Барсу. Травмированные вернутся и усилят состав.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ 1bear (раскрыть)
30 сентября в 02:51, ред.
Да, спасибо Криштиану. Обидно было бы проиграть зная, что последнее не поставил. Спасибо за интересную борьбу и хорошую игру. Удачи в следующих розыгрышах!
1bear
1bear
30 сентября в 02:11
чем дольше Куман будет в Барсе,тем сложнее потом будет восстанавливать команду
Ironigor
Ironigor
30 сентября в 01:18
Куман это гробовщик ⚰ для Барселоны .
Теряет Реал и Атлетико достойного соперника !!!
eleven LC
eleven LC
30 сентября в 00:57
Я лчно за то что бы Куман остался в Барсе,мне нравится такая Барселона
Но после такого тренер сам должен уйти 0:6 и последнее место в группе лч-это Барселона или что вообще?!
Leha-ha50
Leha-ha50
30 сентября в 00:50
Начинаем привыкать к таким казусам Барселоны. Не думаю, что кто то другой сможет в ближайшее время что то исправить . Много в команде туристов, много молодых , которым свойственна нестабильность. Посмотрим на реакцию руководства. Увольнение Кумана вполне реально.
Ждемс.
Всем здоровья.
David Young
David Young ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
30 сентября в 00:45
Здравствуйте. Пока о снятии премодерации рано говорить. Постарайтесь меньше троллить клубы, тогда повысится вероятность снятия премодерации.
протон
протон
30 сентября в 00:39
Куман после матча: "Ну вы видели состав Бенфики? А состав Барселоны? Будем честны, мы сейчас не можем сражаться за победу в ЛЧ, она нам не светит".
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