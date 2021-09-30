Куман: «Игроки поддерживают меня. Поддержка руководства? Я не знаю»

Наставник «Барселоны» поделился эмоциями после разгромного поражения в Лиге Чемпионов со счётом 3:0 от «Бенфики»:

Команда хорошо играла до счёта 2:0. У нас были проблемы с физической подготовкой и скоростью.

Уровень команды? Все знают проблему сегодняшней «Барселоны». Команда создавалась много лет, а теперь она потеряла лидеров.

Мое будущее? Могу только комментировать свою работу с командой. Игроки поддерживают меня. Поддержка руководства? Я не знаю.