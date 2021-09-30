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Защитник «Мальме»: «Отрезками мы играли неплохо»

30 сентября 2021, 08:14

Защитник «Мальме» Эрик Ларссон рассказал о поражении от «Зенита».

Болезненный результат. Отрезками мы играли неплохо, но этого не хватило. Может ли победа «Шерифа» над «Реалом» послужить для нас дополнительной мотивацией перед матчами с «Челси»? Да, эта победа показывает, что в футболе действительно все возможно, мы будем делать всё, чтобы еще раз это доказать.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
30 сентября в 10:18
После первого пропущенного гола , гости явно перехватили инициативу и два раза просто простили Зенит. Забей они и неизвестно , как бы игра сложилась дальше. Думаю , что дома Мальме попытается взять реванш. Так что надо готовится к гостевому матчу Зениту очень серьезно.
Ну а пока на очереди у Мальме Челси, а у Зенита Ювентус. Многое может решится в этих матчах.
Всем здоровья.
ОПС
ОПС
30 сентября в 09:33
Только куда этот отрезок пришить?
Djebrael
Djebrael
30 сентября в 09:13
Отрезками игру не выиграешь....
25процентный клоун
25процентный клоун
30 сентября в 08:58
Судья сделал игру. первый гол игрок был в офсайде и учавствовал в эпизоде
ДАША Д
ДАША Д
30 сентября в 08:49
При 0-4 про хорошую игру можно промолчать.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
30 сентября в 08:16
Счёт на табло.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 сентября в 08:16
Надо побеждать,а не играть не плохо!
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