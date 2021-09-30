Защитник «Мальме»: «Отрезками мы играли неплохо»

Защитник «Мальме» Эрик Ларссон рассказал о поражении от «Зенита».
Болезненный результат. Отрезками мы играли неплохо, но этого не хватило. Может ли победа «Шерифа» над «Реалом» послужить для нас дополнительной мотивацией перед матчами с «Челси»? Да, эта победа показывает, что в футболе действительно все возможно, мы будем делать всё, чтобы еще раз это доказать.
Ну а пока на очереди у Мальме Челси, а у Зенита Ювентус. Многое может решится в этих матчах.
Всем здоровья.
Ну а пока на очереди у Мальме Челси, а у Зенита Ювентус. Многое может решится в этих матчах.
Всем здоровья.