Тухель: «На таком уровне нельзя делать глупые ошибки»

Главный тренер «Челси» рассказал о поражении от «Ювентуса».

На таком уровне нельзя делать глупые ошибки, пропуская гол на десятой секунде второго тайма. У нас отличная организация игры в обороне, обычно мы играем на ноль. Но в этом матче нас наказали.