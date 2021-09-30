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Тухель: «На таком уровне нельзя делать глупые ошибки»

30 сентября 2021, 09:20
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о поражении от «Ювентуса».

На таком уровне нельзя делать глупые ошибки, пропуская гол на десятой секунде второго тайма. У нас отличная организация игры в обороне, обычно мы играем на ноль. Но в этом матче нас наказали.

Наставник «Юве» Масимиллиано Аллегри после матча отметил, что его команда могла сыграть еще лучше.

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Все комментарии
протон
протон
30 сентября в 16:10
Не пропускаем? Это ЛЧ , в том году Челси просто повезло во многом, по игре они не были сильнейшей командой , тактика и где-то везение помогли им выиграть , я думаю в этом сезоне не прокатит
Romeo 777
Romeo 777 ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
30 сентября в 14:44
У Лукаку в последние сезоны почти всегда были проблемы в играх против ТОП клубов
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
30 сентября в 13:26
Это была ночь, когда Томас Тухель захотел чего-нибудь, чего угодно, в последней трети. Поначалу это должно было стать серьезным ударом по этой встрече в группе H Лиги чемпионов, а позже, когда Ювентус наслаждался превосходством, которое ему дал впечатляющий Федерико Кьеза сразу после перерыва, это было просто для спасения очка(в начале). Тренер Челси очень постарался. Он сделал замены во втором тайме, включая Росс Баркли с менее заметным пятном, и внес коррективы в свою систему, самая важная из которых заключалась в том, что он выдвинул Кая Хаверца в качестве второго нападающего.
Но это была ночь, когда Челси сел на мель, когда они в течение долгого времени не делали достаточно, чтобы перехитрить стойкую защиту Ювентуса во главе с Леонардо Бонуччи. У капитана была одна из тех ночей, когда вы задавались вопросом, есть ли в Европе лучший защитник. Он выиграл свой громкий поединок с Ромелу Лукаку без всяких сомнений. А ближе к концу, Челси не хватило "безжалостности", чтобы выручить себя. Золотой шанс Лукаку выпал на 83-й минуте, когда Баркли подал ему мяч, и он смог уйти от Бонуччи на левом фланге. Наконец! И все же он ударил цель, казалось, слегка порезав ее. Это был один из тех, которые он должен был забить. Юве молодец, вчера они были на высоте.
STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
30 сентября в 11:37
Это точно
Союзник противников
Союзник противников
30 сентября в 11:07
И ни слова про массу промахов негра и семи метров...Тухлый,сапсэм тухлый...
112910415
112910415
30 сентября в 10:43
всё это исправимо
Ислам0926
Ислам0926
30 сентября в 10:23
Я не пойму приехали за нулевой ничьей?Забивайте два и все выйграли
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь ответ 25процентный клоун (раскрыть)
30 сентября в 10:22
А представь, он бы раньше в Челси перешёл, тогда мог в финале ЛЧ замкнуть в свои ворота. Аха-ха)

25процентный клоун
25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
30 сентября в 10:15
когда зенит в группе вообще ни чего не страшно
25процентный клоун
25процентный клоун
30 сентября в 10:15
Тухель хочет увести внимание от другой проблемы и главной ошибки это покупки Лукаку
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
30 сентября в 10:06
Ну их не избежать. Если бы не глупые ошибки, то в чемпионате Ювентус был бы сейчас первым.
ДСА
ДСА
30 сентября в 09:55
Теперь придется выигрывать ближайшие три матча.
v8gy8aw55wp6
v8gy8aw55wp6
30 сентября в 09:47
С этим точно не поспоришь
STVA 1
STVA 1
30 сентября в 09:33
Ничего страшного не произошло
Вoлхв
Вoлхв
30 сентября в 09:26
То что вы пропустили это пол беды, а вот что не забили это уже звоночек...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
30 сентября в 09:22
Юве с победой.
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