Тухель: «На таком уровне нельзя делать глупые ошибки»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о поражении от «Ювентуса».
На таком уровне нельзя делать глупые ошибки, пропуская гол на десятой секунде второго тайма. У нас отличная организация игры в обороне, обычно мы играем на ноль. Но в этом матче нас наказали.
Наставник «Юве» Масимиллиано Аллегри после матча отметил, что его команда могла сыграть еще лучше.
Но это была ночь, когда Челси сел на мель, когда они в течение долгого времени не делали достаточно, чтобы перехитрить стойкую защиту Ювентуса во главе с Леонардо Бонуччи. У капитана была одна из тех ночей, когда вы задавались вопросом, есть ли в Европе лучший защитник. Он выиграл свой громкий поединок с Ромелу Лукаку без всяких сомнений. А ближе к концу, Челси не хватило "безжалостности", чтобы выручить себя. Золотой шанс Лукаку выпал на 83-й минуте, когда Баркли подал ему мяч, и он смог уйти от Бонуччи на левом фланге. Наконец! И все же он ударил цель, казалось, слегка порезав ее. Это был один из тех, которые он должен был забить. Юве молодец, вчера они были на высоте.
Но это была ночь, когда Челси сел на мель, когда они в течение долгого времени не делали достаточно, чтобы перехитрить стойкую защиту Ювентуса во главе с Леонардо Бонуччи. У капитана была одна из тех ночей, когда вы задавались вопросом, есть ли в Европе лучший защитник. Он выиграл свой громкий поединок с Ромелу Лукаку без всяких сомнений. А ближе к концу, Челси не хватило "безжалостности", чтобы выручить себя. Золотой шанс Лукаку выпал на 83-й минуте, когда Баркли подал ему мяч, и он смог уйти от Бонуччи на левом фланге. Наконец! И все же он ударил цель, казалось, слегка порезав ее. Это был один из тех, которые он должен был забить. Юве молодец, вчера они были на высоте.