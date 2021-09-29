Томассон: «Мы потратили на трансферы €1 млн, а сколько потратил „Зенит“?»

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (0:4).
Всегда обидно проигрывать. Если посмотреть на составы команд, на бюджеты, это справедливый результат. Плюс мы играли в меньшинстве. Но в первые 45 минут мы играли неплохо, имели шансы. Нужно было лучше ими распоряжаться. А потом пропустили второй, потом удаление. В конце еще два необязательных мяч пропустили.
На таком уровне нужно уметь быстро принимать решения. Мы играли против очень сильного соперника. Но начали мы с пропущенного мяча. Но мы в Лиге чемпионов, чтобы учиться и набираться опыта. Повторю, мы играли против команды, у которой бюджет в разы больше, чем у нас. «Зенит» — очень хорошая и сильная команда. Но посмотрите, сколько они потратили на трансферы в этом сезоне. И в прошлом. И в позапрошлом. Мы же этим летом потратили один миллион евро. Вот и всё.
Мальмё потратил не 1 млн...а 1,5 млн....на Пенью и Олссона....
Во-вторых он что с 30-ти миллионным составом пришёл в ЛЧ всех в трансферном превосходстве упрекать или играть ???
В-третьих (как уже сказано ниже) Шериф потратил на трансферы в 6 раз меньше Мальмё...250 тыс....и их тренер не ноет....а возглавляет группу с Реалом,Интером и Шахтёром...
В-четвёртых какого пня тогда вообще идти в ЛЧ если начинаешь свое интервью со слов "Если посмотреть на составы команд, на бюджеты"....так и играл бы в Лиге Конференций...
Мальмё потратил не 1 млн...а 1,5 млн....на Пенью и Олссона....
Во-вторых он что с 30-ти миллионным составом пришёл в ЛЧ всех в трансферном превосходстве упрекать или играть ???
В-третьих (как уже сказано ниже) Шериф потратил на трансферы в 6 раз меньше Мальмё...250 тыс....и их тренер не ноет....а возглавляет группу с Реалом,Интером и Шахтёром...
В-четвёртых какого пня тогда вообще идти в ЛЧ если начинаешь свое интервью со слов "Если посмотреть на составы команд, на бюджеты"....так и играл бы в Лиге Конференций...
Реал возил по полю "молдован" , при всей логике - такого не должно было случаться. Ну не залетают такие голы , как на последней минуте, если смотреть матч, обзор- Мадрид был реально лучше.
В одном конкретно матче Рубин может обыграть пиковую Барселону, Россия выиграть у Испании.
Интер накидает охапку мячей, тоже самое с ответными матчами .
А Зенит был ЛУЧШЕ по игре ,причем намного . И выиграл заслуженно.
Реал возил по полю "молдован" , при всей логике - такого не должно было случаться. Ну не залетают такие голы , как на последней минуте, если смотреть матч, обзор- Мадрид был реально лучше.
В одном конкретно матче Рубин может обыграть пиковую Барселону, Россия выиграть у Испании.
Интер накидает охапку мячей, тоже самое с ответными матчами .
А Зенит был ЛУЧШЕ по игре ,причем намного . И выиграл заслуженно.