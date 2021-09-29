Томассон: «Мы потратили на трансферы €1 млн, а сколько потратил „Зенит“?»

Главный тренер «Мальме» прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (0:4).

Всегда обидно проигрывать. Если посмотреть на составы команд, на бюджеты, это справедливый результат. Плюс мы играли в меньшинстве. Но в первые 45 минут мы играли неплохо, имели шансы. Нужно было лучше ими распоряжаться. А потом пропустили второй, потом удаление. В конце еще два необязательных мяч пропустили.

На таком уровне нужно уметь быстро принимать решения. Мы играли против очень сильного соперника. Но начали мы с пропущенного мяча. Но мы в Лиге чемпионов, чтобы учиться и набираться опыта. Повторю, мы играли против команды, у которой бюджет в разы больше, чем у нас. «Зенит» — очень хорошая и сильная команда. Но посмотрите, сколько они потратили на трансферы в этом сезоне. И в прошлом. И в позапрошлом. Мы же этим летом потратили один миллион евро. Вот и всё.