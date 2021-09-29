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Томассон: «Мы потратили на трансферы €1 млн, а сколько потратил „Зенит“?»

29 сентября 2021, 22:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (0:4).

Всегда обидно проигрывать. Если посмотреть на составы команд, на бюджеты, это справедливый результат. Плюс мы играли в меньшинстве. Но в первые 45 минут мы играли неплохо, имели шансы. Нужно было лучше ими распоряжаться. А потом пропустили второй, потом удаление. В конце еще два необязательных мяч пропустили.

На таком уровне нужно уметь быстро принимать решения. Мы играли против очень сильного соперника. Но начали мы с пропущенного мяча. Но мы в Лиге чемпионов, чтобы учиться и набираться опыта. Повторю, мы играли против команды, у которой бюджет в разы больше, чем у нас. «Зенит» — очень хорошая и сильная команда. Но посмотрите, сколько они потратили на трансферы в этом сезоне. И в прошлом. И в позапрошлом. Мы же этим летом потратили один миллион евро. Вот и всё.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 сентября в 08:13
Ну во-первых он врёт....
Мальмё потратил не 1 млн...а 1,5 млн....на Пенью и Олссона....

Во-вторых он что с 30-ти миллионным составом пришёл в ЛЧ всех в трансферном превосходстве упрекать или играть ???

В-третьих (как уже сказано ниже) Шериф потратил на трансферы в 6 раз меньше Мальмё...250 тыс....и их тренер не ноет....а возглавляет группу с Реалом,Интером и Шахтёром...

В-четвёртых какого пня тогда вообще идти в ЛЧ если начинаешь свое интервью со слов "Если посмотреть на составы команд, на бюджеты"....так и играл бы в Лиге Конференций...
Златокрылый
Златокрылый
30 сентября в 07:44
Тот кто говорит про Шериф - это не так .
Реал возил по полю "молдован" , при всей логике - такого не должно было случаться. Ну не залетают такие голы , как на последней минуте, если смотреть матч, обзор- Мадрид был реально лучше.
В одном конкретно матче Рубин может обыграть пиковую Барселону, Россия выиграть у Испании.
Интер накидает охапку мячей, тоже самое с ответными матчами .
А Зенит был ЛУЧШЕ по игре ,причем намного . И выиграл заслуженно.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
30 сентября в 06:05
А сколько Шериф?
Байкал-38.
Байкал-38.
30 сентября в 05:09
Типа отмазался, да? Ну давайте тогда посмотрим сколько потратился Шериф, а сколько Реал и посмеёмся над бедным Томассоном.
Zloi iron
Zloi iron
30 сентября в 00:01
Шериф-мы потратили на трансферы 1 тыс. $ ,а сколько потратил Реал?)))
4RT
4RT
29 сентября в 23:45
А у нас - халявный газ!😁
Gahi
Gahi
29 сентября в 23:26
У каждой своя цена, попадание в Лиги Чемпионов УЕФА для таких команд как Мальмё большой успех в финансовом плане. Удачи
протон
протон
29 сентября в 23:25
Мальмё пока пассажиром выглядит в этой ЛЧ, после Барселоны естественно ..
Asper
Asper
29 сентября в 23:09
Шериф: "Йон, пиво наше подержи со своим миллионом."
trimetil
trimetil
29 сентября в 22:56
А Челси сколько потратил?
Evilhuman
Evilhuman
29 сентября в 22:45
Шериф не жалуется, а на фоне других команд группы и Зенит нищий, только эта не отмазка
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 сентября в 22:41
Сколько потратил зенит даже в зените не знают.
Рагнарёк
Рагнарёк
29 сентября в 22:40
Так то оно так, но это ЛЧ! Вы что хотели?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 сентября в 22:40
Ну начинается,Шериф же не ноет,стыдно должно быть!
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