Де Лигт: «Мы набрали важнейшие три очка»

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт, на которого претендует испанский гранд, отреагировал на победу над «Челси».
Хорошо сыграла вся команда. Это был отличный матч. Мы набрали важнейшие три очка.
Дуэль с Лукаку? Было очень важно не дать ему свободного пространства. Мы с этой задачей справились. Теперь важно продолжать в том же духе.
Ясно было 1 и 2 места поделят Юве с Челси. Важен будет ответный матч этих команд.
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Кому-то ясно было, а вот многие Ювентус списали после неудачного старта в чемпионате.
Ясно было 1 и 2 места поделят Юве с Челси. Важен будет ответный матч этих команд.
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Кому-то ясно было, а вот многие Ювентус списали после неудачного старта в чемпионате.