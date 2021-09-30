Де Лигт: «Мы набрали важнейшие три очка»

Защитник «Ювентуса» , на которого претендует испанский гранд, отреагировал на победу над «Челси».

Хорошо сыграла вся команда. Это был отличный матч. Мы набрали важнейшие три очка.

Дуэль с Лукаку? Было очень важно не дать ему свободного пространства. Мы с этой задачей справились. Теперь важно продолжать в том же духе.