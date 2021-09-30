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Де Лигт: «Мы набрали важнейшие три очка»

30 сентября 2021, 09:18
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт, на которого претендует испанский гранд, отреагировал на победу над «Челси».

Хорошо сыграла вся команда. Это был отличный матч. Мы набрали важнейшие три очка.

Дуэль с Лукаку? Было очень важно не дать ему свободного пространства. Мы с этой задачей справились. Теперь важно продолжать в том же духе.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
30 сентября в 12:14
Вы молодцы!
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
30 сентября в 10:11
sv_1969sv_1969 12 / 553 сегодня в 09:35


Ясно было 1 и 2 места поделят Юве с Челси. Важен будет ответный матч этих команд.

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Кому-то ясно было, а вот многие Ювентус списали после неудачного старта в чемпионате.
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
30 сентября в 10:09
Это да, но вот престарелый Бонуччи сыграл поувереннее в свои-то годы.
ДАША Д
ДАША Д
30 сентября в 09:49
С Зенитом должно быть попроще.
sv_1969
sv_1969
30 сентября в 09:35
Ясно было 1 и 2 места поделят Юве с Челси. Важен будет ответный матч этих команд.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
30 сентября в 09:21
Юве с победой.
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