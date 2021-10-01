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Сёмин: «Нынешний „Зенит“ сейчас намного сильнее прошлогоднего»

01 октября 2021, 20:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о победе «Зенита» над «Мальме» (4:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Самое главное, что это победа уверенная. «Зенит» диктовал свою игру. Футболисты «Зенита» превосходят шведский клуб. Хорошо то, что завоеваны три очка.

Это даст определенную уверенность «Зениту» в том, что они могут бороться за второе место в группе. Если петербуржцы покажут игру, уверенность, которая была в матче с «Мальме», то способны выйти в плей-офф.

Сильнее ли «Зенит» с нынешним составом той команды, которая выступала в прошлых двух сезонах ЛЧ? Они сделали хорошие приобретения. Новички подходят под стиль, задачи, которые требует Семак. Все дисциплинированы, что не так просто сделать. Футболисты работают на команду. «Зенит» сейчас намного сильнее. Напоминает времена, когда были Халк, Витсель.

В матче с «Мальме» «Зенит» обновил российский рекорд в еврокубках.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
02 октября в 09:04
Сильнее или нет прошлогоднего это узнаем после спаренных матчей с Ювентусом.
Обыграть такой Мальмё да ещё который играл в меньшинстве и после этого говорить что сильнее прошлогоднего ....это все равно что бежать впереди паровоза.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
01 октября в 21:59
Наверно все-таки посильнее. Вендел и Малком потихоньку разыгрываются. Приобретение Клаудиньо для РПЛ - в принципе космос. Семак отказывается потихоньку от тактики навесов на Дзюбу и пытается играть более разнообразно. Сам Артем еще может зарешать в матчах РПЛ, но в еврокубках ведущие роли исполняют другие игроки. Боюсь сглазить, как говориться в случае "Зенита" - РПЛ не показатель, подождем противостояния с "Ювентусом".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 октября в 21:51
Ну может и сильнее,но не на много!
Gahi
Gahi
01 октября в 21:27
Нужно так-же продолжать играть в Лиги Чемпионов УЕФА. Удачи
pomor45
pomor45
01 октября в 21:20
Сегодняшний Зенит сильнее прошлогоднего, но хватит ли этого для выхода из такой группы? Так что, пока более реально говорить о выходе в ЛЕ.
pomor45
pomor45
01 октября в 21:17
Почему не "бывший главный тренер ФК "Ростов?"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 октября в 21:09
Пока Зенит нынешний сильней Зенита прошлогоднего ровно на одну победу в ЛЧ....
Ключевое слово в предыдущем предложении - "Пока"...
mihaluch
mihaluch
01 октября в 21:09
Лучше или хуже весной будет видно.
shlomo
shlomo
01 октября в 20:34
Ну не на много...но лучше.....
drug01
drug01
01 октября в 20:30
Верно молвит Палыч
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