Сёмин: «Нынешний „Зенит“ сейчас намного сильнее прошлогоднего»

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился мыслями о победе «Зенита» над «Мальме» (4:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Самое главное, что это победа уверенная. «Зенит» диктовал свою игру. Футболисты «Зенита» превосходят шведский клуб. Хорошо то, что завоеваны три очка.

Это даст определенную уверенность «Зениту» в том, что они могут бороться за второе место в группе. Если петербуржцы покажут игру, уверенность, которая была в матче с «Мальме», то способны выйти в плей-офф.