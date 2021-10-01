Сёмин: «Нынешний „Зенит“ сейчас намного сильнее прошлогоднего»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о победе «Зенита» над «Мальме» (4:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Самое главное, что это победа уверенная. «Зенит» диктовал свою игру. Футболисты «Зенита» превосходят шведский клуб. Хорошо то, что завоеваны три очка.
Это даст определенную уверенность «Зениту» в том, что они могут бороться за второе место в группе. Если петербуржцы покажут игру, уверенность, которая была в матче с «Мальме», то способны выйти в плей-офф.
Сильнее ли «Зенит» с нынешним составом той команды, которая выступала в прошлых двух сезонах ЛЧ? Они сделали хорошие приобретения. Новички подходят под стиль, задачи, которые требует Семак. Все дисциплинированы, что не так просто сделать. Футболисты работают на команду. «Зенит» сейчас намного сильнее. Напоминает времена, когда были Халк, Витсель.
В матче с «Мальме» «Зенит» обновил российский рекорд в еврокубках.
Обыграть такой Мальмё да ещё который играл в меньшинстве и после этого говорить что сильнее прошлогоднего ....это все равно что бежать впереди паровоза.
Обыграть такой Мальмё да ещё который играл в меньшинстве и после этого говорить что сильнее прошлогоднего ....это все равно что бежать впереди паровоза.
Ключевое слово в предыдущем предложении - "Пока"...
Ключевое слово в предыдущем предложении - "Пока"...