Чанов: «Сейчас никто на 100% не может быть основным в воротах сборной»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мыслями о проблемах во вратарской линии сборной России.

К сожалению, сейчас в нашей сборной нет беспрекословного первого номера. Задача тренерского штаба во время предстоящих матчей — увидеть, кто из приглашенных вратарей на данный момент находится в лучшей форме. Если судить по игре, то предпочтительнее и увереннее всех смотрится Станислав Крицюк из «Зенита». Он вернулся из Португалии и сохранил мастерство и вратарскую ауру, которой должен обладать первый номер. Также неплох и Дюпин из «Рубина». Он достаточно уверенный вратарь, но все же ему не хватает опыта игры в еврокубках.

Гильерме был основным вратарем сборной во время прошлых трех отборочных игр, но во вчерашнем матче против «Лацио» он ошибся и занес мяч в свои ворота. После таких неудачных выступлений главное слово остается за тренером вратарей. Виталий Кафанов должен быть уверен в своем первом номере. Голкипер может считаться основным, если не боится ошибиться. Так как если после ошибок вратаря меняют, то это приводит не только к собственной неуверенности, но и к еще большим недочетам. Каждый может ошибиться, но не каждый способен преодолеть это ментально.

Так что задача у тренерского штаба Валерия Карпина стоит непростая: сейчас никто на сто процентов не может быть основным в воротах сборной.