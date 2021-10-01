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Чанов: «Сейчас никто на 100% не может быть основным в воротах сборной»

01 октября 2021, 17:11

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мыслями о проблемах во вратарской линии сборной России.

К сожалению, сейчас в нашей сборной нет беспрекословного первого номера. Задача тренерского штаба во время предстоящих матчей — увидеть, кто из приглашенных вратарей на данный момент находится в лучшей форме. Если судить по игре, то предпочтительнее и увереннее всех смотрится Станислав Крицюк из «Зенита». Он вернулся из Португалии и сохранил мастерство и вратарскую ауру, которой должен обладать первый номер. Также неплох и Дюпин из «Рубина». Он достаточно уверенный вратарь, но все же ему не хватает опыта игры в еврокубках.

Гильерме был основным вратарем сборной во время прошлых трех отборочных игр, но во вчерашнем матче против «Лацио» он ошибся и занес мяч в свои ворота. После таких неудачных выступлений главное слово остается за тренером вратарей. Виталий Кафанов должен быть уверен в своем первом номере. Голкипер может считаться основным, если не боится ошибиться. Так как если после ошибок вратаря меняют, то это приводит не только к собственной неуверенности, но и к еще большим недочетам. Каждый может ошибиться, но не каждый способен преодолеть это ментально.

Так что задача у тренерского штаба Валерия Карпина стоит непростая: сейчас никто на сто процентов не может быть основным в воротах сборной.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RamonCSKA (раскрыть)
01 октября в 18:32
    League1
    League1 ответ RamonCSKA (раскрыть)
    01 октября в 18:04
    Статистика, и заметь объективная статистика, говорит, что игарь уж точно был далеко не лучшим даже в расиии.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ League1 (раскрыть)
    01 октября в 18:00
    Так же как иы представляешь Рекорд Акинфеева в лч,как будто он грубые ляпы совершил в каждом матче, а как вратарь он в первую очередь психологически самый сильный в нашем чемпионате, он не плывёт, как многие
    League1
    League1 ответ ДАША Д (раскрыть)
    01 октября в 17:48
    Так не бывает. Как ты себе это представляешь?
    ДАША Д
    ДАША Д
    01 октября в 17:46
    Стой на ноль и никто тебя не заменит.
    League1
    League1
    01 октября в 17:33
    Надо доверять Гильерме, он точно получше Игаря, который на века поставил "рекорд" в Лиге чемпионов, и которого любит губошлёп губерний.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    01 октября в 17:29
    Точно сказал, основного и стабильного нет
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    01 октября в 17:23
    Давно не было слышно о нем
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    01 октября в 17:20
    он ошибся за клуб с дырявой обороной, разные вещи
    dadrail
    dadrail
    01 октября в 17:15
    С одной стороны хорошо, что есть выбор, а с другой должен быть номер один
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