Николич: «„Лацио“ был лучше нас. Могли пропустить и больше двух голов»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Лиги Европы против «Лацио» (0:2). «Локомотив» не выигрывает в еврокубках уже 13 матчей подряд.

Мне кажется, соперник был лучше нас. Просто они качественно лучше нас на данный момент. Были маленькие отрезки, когда мы были опасны. Но у них было очень много моментов, особенно в первом тайме. Результат по факту.

Сегодня у нас не так много здоровых игроков, есть игра в воскресенье. Мне казалось, что надо сохранить свежими пару игроков. Надо было думать и о следующем матче, чтобы у нас были в составе три-четыре свежих игрока. В чемпионате мало пропускаем, но не забиваем. В этом матче могли пропустить и больше.