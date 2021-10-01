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Николич: «„Лацио“ был лучше нас. Могли пропустить и больше двух голов»

01 октября 2021, 00:33
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Лиги Европы против «Лацио» (0:2). «Локомотив» не выигрывает в еврокубках уже 13 матчей подряд.

Мне кажется, соперник был лучше нас. Просто они качественно лучше нас на данный момент. Были маленькие отрезки, когда мы были опасны. Но у них было очень много моментов, особенно в первом тайме. Результат по факту.

Сегодня у нас не так много здоровых игроков, есть игра в воскресенье. Мне казалось, что надо сохранить свежими пару игроков. Надо было думать и о следующем матче, чтобы у нас были в составе три-четыре свежих игрока. В чемпионате мало пропускаем, но не забиваем. В этом матче могли пропустить и больше.

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Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
02 октября в 17:23
дык я порадовался и поздравил с победой. После матча, сразу написал поздравления. Матч я смотрел, и я не сказал что красная придуманная была. А то что Спартаку повезло. Посмотрим как они дома сыграют, я уверен что проиграют.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
01 октября в 21:39
Благодарствую! Надежда таки есть, но турки и французы ещё те объекты, где своё придётся брать. А как не расстраиваться? И так в жизни мало приятного, а тут ещё это).
oFANATo
oFANATo
01 октября в 14:41
Да это ещё повезло что только два пропустили
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Locomotive Breath (раскрыть)
01 октября в 14:39
Желаю вам в следующих играх победы,не расстраивайся, еще возьмете своё
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Beekeeper (раскрыть)
01 октября в 14:38
    Beekeeper
    Beekeeper ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    01 октября в 12:19
    ну Спартаку судья помог, так что не нада тут говорить что спартак играл лучше.
    galem72
    galem72
    01 октября в 11:48
    Молодец, смело и правдиво.
    cska1948
    cska1948 ответ SHMEL (раскрыть)
    01 октября в 09:34
    Только не выглядел, БЫЛ!
    cska1948
    cska1948
    01 октября в 09:32
    "...Мне казалось, что надо сохранить свежими пару игроков. Надо было думать и о следующем матче..."
    ----------------------
    В переводе с русского на русский это означает: я понимал, что Лацио мы проиграем в ЛЮБОМ составе, поэтому надо приберечь хоть пару свежих игроков для предстоящего матча в воскресенье.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    01 октября в 08:25
    Креститься надо, когда кажется! Бездари. Такой безвольной команды нам даром не надо. Идите и подумайте о своём поведении.
    ОПС
    ОПС
    01 октября в 07:55
    Надо играть старательно и с желанием.
    SHMEL
    SHMEL
    01 октября в 07:54
    Локо выглядели вчера мальчиками для битья...
    STVA 1
    STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    01 октября в 07:21
    Приветствую! Так и есть.
    112910415
    112910415
    01 октября в 07:12
    просто играть не стали
    YVG
    YVG
    01 октября в 07:09
    Локомотив был не в духе.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    01 октября в 07:07
    Почему проиграл "Локомотив"? Должен был проиграть - "Лацио" превосходит по классу? Николич перемудрил со схемой?. Рагник заигрался с омоложением состава? Спад в игре - не забивают на протяжении нескольких матчей? Наиболее обреченно перед сегодняшним выглядел "Спартак" - и заработал три очка, причем значительно уступал по мастерству игрокам "Наполи", но эти три очка не назову случайными. В чем отличие вчерашнего "Спартака" от вчерашнего "Локомотива"? "Спартак" реально и по взрослому бился и готов был умереть на поле. "Локомотив" - нет. На этом все.
    zooveterinar
    zooveterinar
    01 октября в 07:02
    Впрошлом году Локо был по-веселее,в лиге чемпионов!!!
    Василий 50
    Василий 50
    01 октября в 06:53
    А до матча говорил, что готовы
    1bear
    1bear
    01 октября в 06:26
    а вдруг в ответной игре повезёт?
    sv_1969
    sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    01 октября в 06:19
    Но начал с оговоркой: мне кажется(((
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    01 октября в 06:09
    По ходу игры шансов у Локо не было хотя до игры я думал будет ничья.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    01 октября в 05:04
    Ладно хоть вилять не стал , честно признал, что плохо играли.
    амурец
    амурец
    01 октября в 04:35
    Лацио были лучше потому что хотели играть в футбол и играли, а у Локо особого желания и не было то
    протон
    протон
    01 октября в 01:51
    Марко, игра может не получится, соперник может быть лучше, мяч может просто не лезть в ворота, пол команды может быть в лазарете. Но когда команда физически не хочет играть в футбол, не может сделать три передачи подряд, выиграть несколько единоборств, когда команда просто не представляет как играть и в какой футбол, а тренер стоит у бровки с глазами по 5 рублей, это уже проблема тренера. С начала сезона команда играет ни от обороны, ни в атаку, то что залетало в чужие и не влетало в свои это просто индивидуальные качества 3-4 игроков, если их грамотно прикрыть все заканчивается и начинается страдание с Уралом, отскок от химок и мучения лациале, которые минуты считали лишь бы матч закончился и бессмысленное пинание дохлой российской туши закончится.
    Vintaje
    Vintaje
    01 октября в 01:16
    С таким пассивным антифутболом удержать ничью можно лишь с аутсайдерами рпл или вырвать ее при диком везении как с Марселем
    zsb1961
    zsb1961
    01 октября в 00:55
    Счёт по игре!
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