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Федотов: «Наверное, „10+15“ — разумный формат лимита на легионеров»

02 октября 2021, 00:38

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался на тему лимита на легионеров в РПЛ и о возможном потолке зарплат.

Разговоров много о лимите. Понятно, что нужно и российских игроков в этом плане защитить. Наверное, «10+15» — такой разумный на данный момент будет лимит. В таком формате, мне кажется, какой есть сейчас, российские футболисты имеют очень много преференций. А нужно трудиться, нужно создавать конкуренцию, только так. Завоевывать место в составе.

Но идет же и разговор о потолке зарплат. Это звенья одной цепи. Растут зарплаты, потому что лимит, потому что футболистов недостаточно хороших, квалифицированных, готовых играть в РПЛ. И за каждого идет ожесточенное сражение. К чему это ведет? Это ведет к непланомерному росту стоимости и заработной платы.

Естественно, эти вопросы нужно решать рассудительно, грамотно, проанализировав, но их нужно решать!

За отмену ли я или есть какая-то золотая середина? Наверное, золотая середина.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Caniggia (раскрыть)
02 октября в 15:10
Идеального варианта с лимитом для всех не существует. Но предложенный проект Федотова с учётом трёх россиян в основе должен устроить большинство команд. А недовольные будут всегда. Это диалектика.
Caniggia
Caniggia
02 октября в 08:47
10+15 - это нормально, но на поле должно находиться, минимум, 3 россиянина. То есть 8 легов бегают в поле, а двое сидят на замене. К тому же, кто-то из них может быть травмирован. Есть возможность производить ротацию. Вот это и есть золотая середина.
112910415
112910415
02 октября в 08:43
ура, продолжаем бесплодные рассуждения
Gahi
Gahi
02 октября в 08:32
Все разговоры лимита можно охарактеризовать таким образом,-"А воз и ныне там" – говорим мы о деле, которое не двигается, стоит на месте, в то время как вокруг него ведутся бесплодные разговоры, раздаются обещания и заверения. Удачи
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 октября в 08:20, ред.
Лимит...нелимит...жёсткий лимит....10+15...1+24....
1) 10 сентября 2021 из Кремля дан сигнал что отмена лимита - не хорошо....
У нас что есть кто то кто готов ослушаться??
Или не внять царским рекомендациям??
А значит тема закрыта...
Отмены лимита не будет.
2) Те кто кричал "лимит-зло" маленько подзаткнулись и перешли на выбор лимита ввиду его неизбежности.
3)10+15 это практически отмена лимита.....только в Кремль доклад полетит с акцентом что каждый клуб будет обязан иметь 15 бравых отечественных парней что вознесёт наш футбол (сборную) до космических высот.
4)По факту же команды с госкормёжкой могут постоянно играть составом с 10-тью легами...иначе зачем их привозили...
5)Отбор легов по принципам указанных в черновиках новой реформы - чушь....Никто из хороших игроков не поедет играть в РПЛ...на сотню легов по статистике приходится 1 Влашич и 1 Промес....остальные массовка...или приехали за баснословные коврижки...и те что на коврижках валяют ваньку понимая ничтожность шансов затрамплиниться в топ-5 из нашего черепашьего чемпионата
6)Обязательность потолка зарплат.Все понимают что паспортисты на базе которых построены команды под общим названием "20 игр в еврокубках-0 побед" - имеют зарплаты как добротные игроки в топ-5.Что является глупостью.Но которая почему то всех устраивает.(кроме тех дней когда наши летят Брюггам-Лудогорцам-Легиям)
6)Подготовка молодёжи - ещё 4 обзаца (нет времени)
7)
8)
9)
10)
.....и до бесконечности....
Ибо нет края несовершенству и непрофессионализму накрепко поселившемуся в нашем футболе.....
shlomo
shlomo
02 октября в 08:13
Эти вопросы только муссируются, а толку....
ДАША Д
ДАША Д
02 октября в 07:20
Сколько людей, столько мнений.
нечитайло
нечитайло
02 октября в 06:59
С зарплатой это засада
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 октября в 06:41
Такое ощущение, что вот - сейчас найдут правильное соотношение российских футболистов к легионерам и попрет - российские клубы будут конкурировать за место в пятерке рейтинга, "Спартак" будет побеждать "Наполи" как само собой а не по большим праздникам, а "Рубин" и "Сочи" не затрудняясь проходить классификацию Лиги Конференций. Отмена или изменения лимита способна немного увеличить конкуренцию и поднять уровень, но для глобальных улучшений надо работать над системой подготовки футболистов и сделать клубы по настоящему профессиональными, способными зарабатывать а не сидеть на подпитке у госкорпораций и бюджета .
Аксинья
Аксинья
02 октября в 06:06
Ну и почему 10+15, уж тогда лучше 11+14, чтобы на поле могла выходить команда составленная из одних легов))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 октября в 04:58
Да отмените его уже
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
02 октября в 01:53
Прежде, чем, что-то решать пусть обращают внимание на историю, традицию, культуру, менталитет народа, что немаловажно.
"Что русскому хорошо, немцу смерть". И обратно.
1bear
1bear
02 октября в 01:16, ред.
"19 друзей shlomo"-такое у нас кино )))))
...и ещё вопрос,как в группу на точный счёт попали ставки на коэффы...?
mihaluch
mihaluch
02 октября в 01:13
Зарплаты сократить и лимита не надо будет.
Ironigor
Ironigor
02 октября в 01:02, ред.
Естественно, эти вопросы нужно решать рассудительно, грамотно, проанализировав, но их нужно решать!

И где же эти рассудительные и грамотные , которые который год "хотят создать видимость реформирования " , а воз и ныне там , - в Газпроме !!!(((
Cat01
Cat01
02 октября в 00:40
Это верно
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