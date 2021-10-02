Федотов: «Наверное, „10+15“ — разумный формат лимита на легионеров»

Главный тренер «Сочи» высказался на тему лимита на легионеров в РПЛ и о возможном потолке зарплат.

Разговоров много о лимите. Понятно, что нужно и российских игроков в этом плане защитить. Наверное, «10+15» — такой разумный на данный момент будет лимит. В таком формате, мне кажется, какой есть сейчас, российские футболисты имеют очень много преференций. А нужно трудиться, нужно создавать конкуренцию, только так. Завоевывать место в составе.

Но идет же и разговор о потолке зарплат. Это звенья одной цепи. Растут зарплаты, потому что лимит, потому что футболистов недостаточно хороших, квалифицированных, готовых играть в РПЛ . И за каждого идет ожесточенное сражение. К чему это ведет? Это ведет к непланомерному росту стоимости и заработной платы.

Естественно, эти вопросы нужно решать рассудительно, грамотно, проанализировав, но их нужно решать!

За отмену ли я или есть какая-то золотая середина? Наверное, золотая середина.