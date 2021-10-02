Федотов: «Наверное, „10+15“ — разумный формат лимита на легионеров»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался на тему лимита на легионеров в РПЛ и о возможном потолке зарплат.
Разговоров много о лимите. Понятно, что нужно и российских игроков в этом плане защитить. Наверное, «10+15» — такой разумный на данный момент будет лимит. В таком формате, мне кажется, какой есть сейчас, российские футболисты имеют очень много преференций. А нужно трудиться, нужно создавать конкуренцию, только так. Завоевывать место в составе.
Но идет же и разговор о потолке зарплат. Это звенья одной цепи. Растут зарплаты, потому что лимит, потому что футболистов недостаточно хороших, квалифицированных, готовых играть в РПЛ. И за каждого идет ожесточенное сражение. К чему это ведет? Это ведет к непланомерному росту стоимости и заработной платы.
Естественно, эти вопросы нужно решать рассудительно, грамотно, проанализировав, но их нужно решать!
За отмену ли я или есть какая-то золотая середина? Наверное, золотая середина.
1) 10 сентября 2021 из Кремля дан сигнал что отмена лимита - не хорошо....
У нас что есть кто то кто готов ослушаться??
Или не внять царским рекомендациям??
А значит тема закрыта...
Отмены лимита не будет.
2) Те кто кричал "лимит-зло" маленько подзаткнулись и перешли на выбор лимита ввиду его неизбежности.
3)10+15 это практически отмена лимита.....только в Кремль доклад полетит с акцентом что каждый клуб будет обязан иметь 15 бравых отечественных парней что вознесёт наш футбол (сборную) до космических высот.
4)По факту же команды с госкормёжкой могут постоянно играть составом с 10-тью легами...иначе зачем их привозили...
5)Отбор легов по принципам указанных в черновиках новой реформы - чушь....Никто из хороших игроков не поедет играть в РПЛ...на сотню легов по статистике приходится 1 Влашич и 1 Промес....остальные массовка...или приехали за баснословные коврижки...и те что на коврижках валяют ваньку понимая ничтожность шансов затрамплиниться в топ-5 из нашего черепашьего чемпионата
6)Обязательность потолка зарплат.Все понимают что паспортисты на базе которых построены команды под общим названием "20 игр в еврокубках-0 побед" - имеют зарплаты как добротные игроки в топ-5.Что является глупостью.Но которая почему то всех устраивает.(кроме тех дней когда наши летят Брюггам-Лудогорцам-Легиям)
6)Подготовка молодёжи - ещё 4 обзаца (нет времени)
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.....и до бесконечности....
Ибо нет края несовершенству и непрофессионализму накрепко поселившемуся в нашем футболе.....
1) 10 сентября 2021 из Кремля дан сигнал что отмена лимита - не хорошо....
У нас что есть кто то кто готов ослушаться??
Или не внять царским рекомендациям??
А значит тема закрыта...
Отмены лимита не будет.
2) Те кто кричал "лимит-зло" маленько подзаткнулись и перешли на выбор лимита ввиду его неизбежности.
3)10+15 это практически отмена лимита.....только в Кремль доклад полетит с акцентом что каждый клуб будет обязан иметь 15 бравых отечественных парней что вознесёт наш футбол (сборную) до космических высот.
4)По факту же команды с госкормёжкой могут постоянно играть составом с 10-тью легами...иначе зачем их привозили...
5)Отбор легов по принципам указанных в черновиках новой реформы - чушь....Никто из хороших игроков не поедет играть в РПЛ...на сотню легов по статистике приходится 1 Влашич и 1 Промес....остальные массовка...или приехали за баснословные коврижки...и те что на коврижках валяют ваньку понимая ничтожность шансов затрамплиниться в топ-5 из нашего черепашьего чемпионата
6)Обязательность потолка зарплат.Все понимают что паспортисты на базе которых построены команды под общим названием "20 игр в еврокубках-0 побед" - имеют зарплаты как добротные игроки в топ-5.Что является глупостью.Но которая почему то всех устраивает.(кроме тех дней когда наши летят Брюггам-Лудогорцам-Легиям)
6)Подготовка молодёжи - ещё 4 обзаца (нет времени)
7)
8)
9)
10)
.....и до бесконечности....
Ибо нет края несовершенству и непрофессионализму накрепко поселившемуся в нашем футболе.....
"Что русскому хорошо, немцу смерть". И обратно.
"Что русскому хорошо, немцу смерть". И обратно.
...и ещё вопрос,как в группу на точный счёт попали ставки на коэффы...?
...и ещё вопрос,как в группу на точный счёт попали ставки на коэффы...?
И где же эти рассудительные и грамотные , которые который год "хотят создать видимость реформирования " , а воз и ныне там , - в Газпроме !!!(((
И где же эти рассудительные и грамотные , которые который год "хотят создать видимость реформирования " , а воз и ныне там , - в Газпроме !!!(((