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«Ротор» выступает против реформирования ФНЛ по системе «Сатурн-20»

23 сентября 2021, 15:22

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский выступает против реформирования ФНЛ по системе нидерландской компании Hypercube «Сатурн-20».

Ранее стало известно, что проект «Сатурн-20» поддержало больше половины клубов ФНЛ.

Клуб выступает за то, чтобы вернуться на систему «весна-осень», которая была раньше. Вот что я могу сказать основное, что игры проходят в разных календарных годах, а чаще всего финансирование у клуба выдается на календарный год. Что не очень удобно в плане экономики и финансирования команды. Нужно начинать играть весной и заканчивать осенью, чтобы не было такого большого перерыва [зимой].

Нужно начинать с этого, а не с системы. Что касается «Сатурна-20», то я еще не высказывался, мы не общались еще с коллегами ни из Hypercube, ни из ФНЛ. Но я не согласен, я считаю, что чемпионат должен быть целостным, каждая команда должна играть с каждой. Против ли «Сатурна-20»? Да, против.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
23 сентября в 16:02
Все логично аргументировано.
второй
второй
23 сентября в 15:50
как Ротор представляет-в ПЛ осень весна,а ФНЛ весна осень и будут клубы выигравшие путёвку в ПЛ полгода ваньку валять!!!Решение принимается в пользу ПЛ,а никак в пользу хотелок Ротора!!!
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