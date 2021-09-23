«Ротор» выступает против реформирования ФНЛ по системе «Сатурн-20»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский выступает против реформирования ФНЛ по системе нидерландской компании Hypercube «Сатурн-20».

Ранее стало известно, что проект «Сатурн-20» поддержало больше половины клубов ФНЛ .

Клуб выступает за то, чтобы вернуться на систему «весна-осень», которая была раньше. Вот что я могу сказать основное, что игры проходят в разных календарных годах, а чаще всего финансирование у клуба выдается на календарный год. Что не очень удобно в плане экономики и финансирования команды. Нужно начинать играть весной и заканчивать осенью, чтобы не было такого большого перерыва [зимой].