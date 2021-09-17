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«Для них имеют значение только деньги». Большинство футбольных людей против чемпионатов мира каждые два года

вчера, 18:12
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Но есть и исключения.

Идеологом нового раунда противостояния между ФИФА и УЕФА выступил Арсен Венгер, предложивший проводить чемпионат мира в два раза чаще — каждые два года. Джанни Инфантино прекрасно знает, какие денежные потоки льются в УЕФА, и хочет перекроить денежный футбольный пирог в пользу организации, которую возглавляет. Главный ресурс ФИФА — чемпионат мира, который проводится каждые четыре года.

Слишком большой промежуток «от зарплаты до зарплаты», Инфантино хотелось бы сократить его в два раза. Вдвое больше чемпионатов мира — вдвое больше денег, но большая дискуссия уже началась, ведь всем ясно, что ресурс футболистов не бесконечен, а включение в календарь такого грандиозного турнира не пройдет бесследно. В ФИФА обещают игрокам отдых и заботу о здоровье, но отпускные дни придется отнять у других турниров, а сильнее всего пострадает УЕФА.

Александр Чеферин только-только отбился от Суперлиги, причем разгромить бунтарей ему не дали европейские суды, а теперь УЕФА поджидает куда более опасный враг в лице главной футбольной организации планеты. Чеферин против мундиалей каждые два года, однако в этой войне ему придется нелегко, тем более в ФИФА настроены серьезно.

Люди Джанни Инфантино даже заказали специальный опрос британской компании YouGov, чтобы в своем пресс-релизе сообщить о том, что футбольные болельщики по всему свету хотят больше чемпионатов мира, а ФИФА лишь смиренно готовится исполнить их пожелания. Якобы привлекли 23 тысячи респондентов, из которых 15 тысяч высказались за все футбольное, в том числе ЧМ.

Сейчас якобы проводят новое исследование, которое должно охватить 100 тысяч человек в 100 разных странах. И конечно, 143% из них будут умолять ФИФА сделать больше чемпионатов мира. Понятно, что таким опросам грош цена, а нужны они лишь для того, чтобы раскрутить маховик неординарного решения. А что же о нем думают люди, которые не первый день в футболе и спорте?

Противники

Александр Чеферин, президент УЕФА:

Мы считаем, что чемпионат мира имеет свою ценность именно потому, что он проводится каждые четыре года. Проведение чемпионата мира каждые два года обесценит его. Если это случится, мы вправе принять решение не участвовать в мундиале. Слышал, в Южной Америке придерживаются такой же позиции. Я думаю, это не случится никогда, поскольку противоречит принципам футбола. Играть каждый год по месяцу большой турнир — это убийство. Не говоря уже о том, что турниры пересекутся с женским чемпионатом мира и с Олимпиадой. Ценность чемпионата именно в том, что турнир проводится раз в четыре года.

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»:

В мире нет другого вида спорта с таким напряженным графиком. Есть виды спорта, требующие более высоких физических нагрузок, такие как легкая атлетика и марафоны, но они не проводят 20, 30 или 40 забегов в год. Мы все знаем что происходит, они говорят о предоставлении больших возможностей разным странам, но, в конце концов, единственное, что имеет для них значение — это деньги. Кто-то должен понять, что без игроков, которые являются самой важной частью этого, мы не можем играть. Нет никого важнее игроков. Представьте, что каждые два года проходят чемпионат мира и чемпионат Европы. Это означает, что игрокам придется каждый год проводить большой турнир. У них будет только три недели отдыха в году.

Хавьер Тебас, президент испанской Ла Лиги:

Собственный опрос, который пытается нам скормить ФИФА, противоречит (смотри график) заголовку, который они публикуют у себя на сайте. В каждой возрастной группе большинство опрошенных выступают за чемпионат мира раз в четыре года, и у они лидируют с солидным отрывом. Как можно доверять ФИФА, если они так манипулируют данными?

Себастьян Коу, член Международного Олимпийского комитета:

Не вижу ни одной причины в пользу проведения чемпионатов мира каждые два года. Здесь могут быть только корыстные интересы. Летние виды спорта выступят против этого, ведь это их территория, а в современном мире им и без того нелегко занять нишу в традиционных или цифровых медиа. Чемпионат мира будет неизбежно сталкиваться с Олимпиадами, и это станет огромной проблемой. Я большой фанат футбола, люблю эту игру, но давайте думать и о спортсменах. Футболисты будут подвергнуты серьезному физическому стрессу, значит, против этого выступят все клубы и лиги. Календарь нельзя нагружать до бесконечности, иначе он где-то лопнет. Иногда меньше — значит, лучше.

Йозеф Блаттер, экс-президент ФИФА:

Поначалу на Кубок мира играли 16 команд, затем было 24, теперь 32. И это идеальное количество. Турнир из 48 участников? Это не очень хорошо, на мой взгляд. Качество важнее количество, а его сохранить не удастся. Это факт. Нынешние руководители ФИФА имеют свое представление о том, как должен выглядеть футбол, но им стоит действовать осторожно, чтобы не испортить то, что создавалось годами. Раньше я тоже задумывался о проведении мундиалей раз в два года, вскоре я сам понял, что это ужасная идея, которую невозможно реализовать в рамках существующего международного календаря.

Ферран Сориано, исполнительный директор «Манчестер Сити»:

Ни для чего подобного нет пространства. Вообще нет места в календаре. Футболисты точно не смогут играть еще больше.

Хасан Салихамиджич, спортивный директор «Баварии»:

Это нонсенс, это невозможно. Это не реализуемая идея, потому что футболисты будут уезжать на месяц или дольше. Все планы нарушатся. Не думаю, что это произойдет. Мы не можем увеличивать число матчей.

Гарет Бэйл, футболист мадридского «Реала» и капитан сборной Уэльса:

Мне нравится традиция проведения чемпионата мира каждые 4 года, в этом есть престиж, как в Олимпийских играх, проходящих раз в 4 года. Это ощущается как что-то особенное, когда не происходит слишком часто. Мне не нравится идея проводить ЧМ каждые два года. Мне кажется, так будет потеряна часть истории. Тот факт, что чемпионат мира проводится раз в 4 года, делает соревнование престижнее.

Раймон Доменек, бывший главный тренер сборной Франции:

В этой идее нет никакого смысла, она глупая. Забавно, что это предлагает мистер Венгер, который всегда выступал против института сборных, когда был тренером. У нас с ним было несколько конфликтов на тему того, что он не хотел отпускать футболистов в сборную Франции. То есть в октябре и марте мы должны прерывать клубный футбол? ФИФА говорит, что футбол для всех, но оказывается, что футбол – для элит. У игроков, которых всегда вызывают в сборную, вообще не будет выходных. Когда я слышу, как Венгер говорит о том, что футболисты согласны на такую реформу, то он напоминает мне Ги Ру, который проводил опросы за своим столом. Более того, Венгер ссылается только на бывших футболистов. Для тех, кто не играет, такая идея – прекрасный вариант, но для действующих футболистов это просто ужасный шаг.

Сторонники

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»:

Я всегда рад, когда новые идеи предлагаются для обсуждения. Нельзя криминализовать идеи. Клубы и лиги защищают свои позиции, ФИФА защищает свою, УЕФА – свою. Именно поэтому обсуждение идей в мировом футболе доходит до абсурда, потому что все думают только о себе. Чемпионат мира – это прекрасно. Это самый значимый турнир, и как зритель я обожаю смотреть его. И если бы я мог смотреть его каждые 2 года, было бы здорово. Я полностью поддерживаю Арсена Венгера в том, что если проводится не чемпионат мира, то вместо него какой-то другой турнир – Кубок Конфедераций или что-то еще. Арсен же предлагает проводить турнир самого высокого уровня. Я рад, что человек с невероятными достижениями в мировом футболе предлагает такие идеи.

Роналдо, бывший форвард сборной Бразилии и двукратный чемпион мира:

Если такое решение будет принято, оно пойдет на пользу футболу. Действительно, было бы здорово проводит главный футбольный турнир каждые два года. Нам не хватает чемпионата мира. Очень оптимистично настроен по отношению к этой идее и не сомневаюсь, что ЧМ останется самым престижным турниром на планете. Мы пользуемся календарем столетней давности, нужно меняться, искать новые модели. Если вы спросите Месси или Роналду, хотят ли они иметь больше возможностей выиграть титул чемпионата мира, уверен, они ответят: «Да!»

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 00:48
Изменить нельзя оставить.
Доменек впервые порадовал .
Уникальность теряется. 4 года ждать это же прекрасно.
edubokom
edubokom
вчера в 23:40
Я, например, видел, как Марадона забил рукой. И помню в каком году это было. Я видел, как Баджо не забил пенальти, как Зико не забил пенальти. И помню в каком году это было. Как Зидан ударил Матерацци. Всё это хранится в моей памяти, как нечто особое. Это футбол. Теперь рассмотрим хоккей. СССР - Канада 8:1.,7:3.,6:0.,6:5.,5:6.,5:6. Это всё помнится, где и когда. Плюс олимпиады. А вот ЧМ что можно вспомнить? Героических побед много, обидных поражений много (уже в России), а вспоминается только Ковальчук, Третьяк, Иржи Лала и Макаров. Ну плюс - минус. Потому что это каждый год. Чм по футболу должен проходить раз в 4 года
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 23:26
Как было, так пусть и будет
rdc6hkmzbf87
rdc6hkmzbf87
вчера в 21:02
Зачем ломать традицию? которой уже такмного лет, аТак можно вратаря убрать чтобы голов больше забивалось и все футбол рухнет, итак немало турниров, а ЧМ слишком сложный дляпроведения турнир, один отбор занимает больше года
pomor45
pomor45
вчера в 20:18
Что удивительного в том, что большинство против? Большинство всегда было консервативным. И слава богу. Невозможно было бы жить среди большинства новаторов. Да и идеи новаторов должны проходить естественный отбор в среде консерваторов, чтобы выживали лучшие - этого вполне достаточно.
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:14
Ну, почему же? ЛК явно наш турнир. Надеюсь, только на ближайшее время.
Robinson
Robinson ответ pele1981 (раскрыть)
вчера в 19:59
Получится каждый год соревнования. Никакого интереса.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 19:49
да очень просто- УЕФА и топ-клубы договариваются о неотпуске игроков на чм раз в 2 года.Посмотрим, как чм будет без европейских команд.
pele1981
pele1981 ответ Robinson (раскрыть)
вчера в 19:39
ЧЕ тоже каждые два года))
Ron09
Ron09
вчера в 19:26
Раз в 3 года самый оптимальный вариант остальное не очень
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:56, ред.
Во-первых я не понимаю почему Арсен Венгер за. Он как тренер всегда жаловался что травмы футболистов Арсенала мешают завоевать трофей, или занимать приличное место в итоговой таблице. Поменял профессию, и соответственно мнение тоже поменялось. Как бы не старался человек, трудно поливать цветок, который вниз головой растет. Природа сама решит сохранить или нет. В этом случае то же самое. Не надо поливать неполивные культуры. Здесь уже есть сформированная культура, атлетам трудно будет что-то менять. Может быть это понравится ветеранам, для которых даже 2 года имеют большое значение, но для молодых (у которых еще нет базы сформировавшаяся мышц) это закончится катастрофой. Ну не знаю, господа.
Robinson
Robinson
вчера в 18:50
Как они будут это синхронизировать с ЧЕ?
shlomo
shlomo
вчера в 18:30, ред.
Спасибо за статью....ну что, выскажу свое мнение.... я конечно против!!! .... во-первых если он будет проводиться каждые два года, он просто на просто обесценится.... а во-вторых - сейчас футбола и так стало слишком много, лига конференций добавилась, что лично я тоже считаю ошибкой, введение этого турнира.... так вот футбола и так стало слишком много, настолько много, что очень быстро им присыщаешься и он уже становится какой-то обыденностью и просто не успеваешь за всем уследить.... в том виде как они есть эти турниры - эпичные вехи, а могут превратиться в обычные события как бы так, по ходу дела.... ну проводится ЧМ по хоккею каждый год - и что ж? ... во всем хоккейном мире все равно чемпионы ОИ - это огого, а ЧМ в почете, но несравнимо ниже котируются.... а в не особо хоккейных странах, когда там ЧМ проводятся, и посещаемость не зашкаливает... мое мнение такое - оставить всё как есть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:21
Везде решает бабло!
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