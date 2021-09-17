«Для них имеют значение только деньги». Большинство футбольных людей против чемпионатов мира каждые два года

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вчера, 18:12

Но есть и исключения.

Идеологом нового раунда противостояния между ФИФА и УЕФА выступил Арсен Венгер, предложивший проводить чемпионат мира в два раза чаще — каждые два года. Джанни Инфантино прекрасно знает, какие денежные потоки льются в УЕФА , и хочет перекроить денежный футбольный пирог в пользу организации, которую возглавляет. Главный ресурс ФИФА — чемпионат мира, который проводится каждые четыре года.

Слишком большой промежуток «от зарплаты до зарплаты», Инфантино хотелось бы сократить его в два раза. Вдвое больше чемпионатов мира — вдвое больше денег, но большая дискуссия уже началась, ведь всем ясно, что ресурс футболистов не бесконечен, а включение в календарь такого грандиозного турнира не пройдет бесследно. В ФИФА обещают игрокам отдых и заботу о здоровье, но отпускные дни придется отнять у других турниров, а сильнее всего пострадает УЕФА .

Александр Чеферин только-только отбился от Суперлиги, причем разгромить бунтарей ему не дали европейские суды, а теперь УЕФА поджидает куда более опасный враг в лице главной футбольной организации планеты. Чеферин против мундиалей каждые два года, однако в этой войне ему придется нелегко, тем более в ФИФА настроены серьезно.

Люди Джанни Инфантино даже заказали специальный опрос британской компании YouGov, чтобы в своем пресс-релизе сообщить о том, что футбольные болельщики по всему свету хотят больше чемпионатов мира, а ФИФА лишь смиренно готовится исполнить их пожелания. Якобы привлекли 23 тысячи респондентов, из которых 15 тысяч высказались за все футбольное, в том числе ЧМ .

Сейчас якобы проводят новое исследование, которое должно охватить 100 тысяч человек в 100 разных странах. И конечно, 143% из них будут умолять ФИФА сделать больше чемпионатов мира. Понятно, что таким опросам грош цена, а нужны они лишь для того, чтобы раскрутить маховик неординарного решения. А что же о нем думают люди, которые не первый день в футболе и спорте?

Противники

Александр Чеферин, президент УЕФА :

Мы считаем, что чемпионат мира имеет свою ценность именно потому, что он проводится каждые четыре года. Проведение чемпионата мира каждые два года обесценит его. Если это случится, мы вправе принять решение не участвовать в мундиале. Слышал, в Южной Америке придерживаются такой же позиции. Я думаю, это не случится никогда, поскольку противоречит принципам футбола. Играть каждый год по месяцу большой турнир — это убийство. Не говоря уже о том, что турниры пересекутся с женским чемпионатом мира и с Олимпиадой. Ценность чемпионата именно в том, что турнир проводится раз в четыре года.

, главный тренер «Ливерпуля»:

В мире нет другого вида спорта с таким напряженным графиком. Есть виды спорта, требующие более высоких физических нагрузок, такие как легкая атлетика и марафоны, но они не проводят 20, 30 или 40 забегов в год. Мы все знаем что происходит, они говорят о предоставлении больших возможностей разным странам, но, в конце концов, единственное, что имеет для них значение — это деньги. Кто-то должен понять, что без игроков, которые являются самой важной частью этого, мы не можем играть. Нет никого важнее игроков. Представьте, что каждые два года проходят чемпионат мира и чемпионат Европы. Это означает, что игрокам придется каждый год проводить большой турнир. У них будет только три недели отдыха в году.

Хавьер Тебас, президент испанской Ла Лиги:

Собственный опрос, который пытается нам скормить ФИФА , противоречит (смотри график) заголовку, который они публикуют у себя на сайте. В каждой возрастной группе большинство опрошенных выступают за чемпионат мира раз в четыре года, и у они лидируют с солидным отрывом. Как можно доверять ФИФА , если они так манипулируют данными?

La propia encuesta de @FIFAcom

concluye lo contrario que señala su titular (ver gráfico) .Todas las franjas de edad prefieren un mundial cada 4 años por amplia diferencia.

¿Como va a ser creíble la @FIFAcom si manipula sus propios datos? Una más.🤥🤥🤥https://t.co/gwzL5l93B8 pic.twitter.com/ukwpvffl0d — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) September 16, 2021

Себастьян Коу, член Международного Олимпийского комитета:

Не вижу ни одной причины в пользу проведения чемпионатов мира каждые два года. Здесь могут быть только корыстные интересы. Летние виды спорта выступят против этого, ведь это их территория, а в современном мире им и без того нелегко занять нишу в традиционных или цифровых медиа. Чемпионат мира будет неизбежно сталкиваться с Олимпиадами, и это станет огромной проблемой. Я большой фанат футбола, люблю эту игру, но давайте думать и о спортсменах. Футболисты будут подвергнуты серьезному физическому стрессу, значит, против этого выступят все клубы и лиги. Календарь нельзя нагружать до бесконечности, иначе он где-то лопнет. Иногда меньше — значит, лучше.

Йозеф Блаттер, экс-президент ФИФА :

Поначалу на Кубок мира играли 16 команд, затем было 24, теперь 32. И это идеальное количество. Турнир из 48 участников? Это не очень хорошо, на мой взгляд. Качество важнее количество, а его сохранить не удастся. Это факт. Нынешние руководители ФИФА имеют свое представление о том, как должен выглядеть футбол, но им стоит действовать осторожно, чтобы не испортить то, что создавалось годами. Раньше я тоже задумывался о проведении мундиалей раз в два года, вскоре я сам понял, что это ужасная идея, которую невозможно реализовать в рамках существующего международного календаря.

Ферран Сориано, исполнительный директор «Манчестер Сити»:

Ни для чего подобного нет пространства. Вообще нет места в календаре. Футболисты точно не смогут играть еще больше.

, спортивный директор «Баварии»:

Это нонсенс, это невозможно. Это не реализуемая идея, потому что футболисты будут уезжать на месяц или дольше. Все планы нарушатся. Не думаю, что это произойдет. Мы не можем увеличивать число матчей.

, футболист мадридского «Реала» и капитан сборной Уэльса:

Мне нравится традиция проведения чемпионата мира каждые 4 года, в этом есть престиж, как в Олимпийских играх, проходящих раз в 4 года. Это ощущается как что-то особенное, когда не происходит слишком часто. Мне не нравится идея проводить ЧМ каждые два года. Мне кажется, так будет потеряна часть истории. Тот факт, что чемпионат мира проводится раз в 4 года, делает соревнование престижнее.

, бывший главный тренер сборной Франции:

В этой идее нет никакого смысла, она глупая. Забавно, что это предлагает мистер Венгер, который всегда выступал против института сборных, когда был тренером. У нас с ним было несколько конфликтов на тему того, что он не хотел отпускать футболистов в сборную Франции. То есть в октябре и марте мы должны прерывать клубный футбол? ФИФА говорит, что футбол для всех, но оказывается, что футбол – для элит. У игроков, которых всегда вызывают в сборную, вообще не будет выходных. Когда я слышу, как Венгер говорит о том, что футболисты согласны на такую реформу, то он напоминает мне Ги Ру, который проводил опросы за своим столом. Более того, Венгер ссылается только на бывших футболистов. Для тех, кто не играет, такая идея – прекрасный вариант, но для действующих футболистов это просто ужасный шаг.

Сторонники

, главный тренер «Манчестер Сити»:

Я всегда рад, когда новые идеи предлагаются для обсуждения. Нельзя криминализовать идеи. Клубы и лиги защищают свои позиции, ФИФА защищает свою, УЕФА – свою. Именно поэтому обсуждение идей в мировом футболе доходит до абсурда, потому что все думают только о себе. Чемпионат мира – это прекрасно. Это самый значимый турнир, и как зритель я обожаю смотреть его. И если бы я мог смотреть его каждые 2 года, было бы здорово. Я полностью поддерживаю Арсена Венгера в том, что если проводится не чемпионат мира, то вместо него какой-то другой турнир – Кубок Конфедераций или что-то еще. Арсен же предлагает проводить турнир самого высокого уровня. Я рад, что человек с невероятными достижениями в мировом футболе предлагает такие идеи.

Роналдо, бывший форвард сборной Бразилии и двукратный чемпион мира: