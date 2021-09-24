Шварц прокомментировал возможную реформу РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал возможную реформу российского футбола.

Нам нужно понимать, насколько такие изменения могут повысить уровень игры российских клубов в еврокубках. Есть большое «но» в этом вопросе. Я не считаю, что увеличение количества матчей может повлиять на качество игры. Понятное дело, что все хотят улучшения результатов на международной арене, но я убежден, что это должно произойти в первую очередь за счет качественных изменений в системе подготовки молодых футболистов: нужно улучшить квалификацию детских тренеров, повысить уровень профессиональной подготовки в детских академиях. Только поступательные движения могут дать желаемый результат. Нужно обратить внимание именно на эти факторы, а не на изменение формата проведения чемпионата.

Уважаю предложение голландской компании, но я считаю, что система проведения чемпионатов как в Англии, Германии — оптимальная. В топ-лигах гладкий чемпионат: одна встреча дома, другая на выезде. 2-3 команды вылетают, а их место занимают две другие команды из низшего дивизиона — это самый честный вариант, на мой взгляд.