ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Шварц прокомментировал возможную реформу РПЛ

24 сентября 2021, 13:29

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал возможную реформу российского футбола.

Нам нужно понимать, насколько такие изменения могут повысить уровень игры российских клубов в еврокубках. Есть большое «но» в этом вопросе. Я не считаю, что увеличение количества матчей может повлиять на качество игры. Понятное дело, что все хотят улучшения результатов на международной арене, но я убежден, что это должно произойти в первую очередь за счет качественных изменений в системе подготовки молодых футболистов: нужно улучшить квалификацию детских тренеров, повысить уровень профессиональной подготовки в детских академиях. Только поступательные движения могут дать желаемый результат. Нужно обратить внимание именно на эти факторы, а не на изменение формата проведения чемпионата.

Уважаю предложение голландской компании, но я считаю, что система проведения чемпионатов как в Англии, Германии — оптимальная. В топ-лигах гладкий чемпионат: одна встреча дома, другая на выезде. 2-3 команды вылетают, а их место занимают две другие команды из низшего дивизиона — это самый честный вариант, на мой взгляд.

Все новости
Шварц: «Отмена лимита не перевернёт ситуацию с футболом в России»
Сегодня, 09:09 Комментарии15
Матыцин считает, что лимит на легионеров не решит проблемы в футболе
02 октября Комментарии7
Федотов: «Наверное, „10+15“ — разумный формат лимита на легионеров»
02 октября Комментарии16
Президент «Ювентуса» рассказал о значимости проекта Суперлиги
28 сентября Комментарии53
«Ротор» выступает против реформирования ФНЛ по системе «Сатурн-20»
23 сентября Комментарии2
СлухиКлубы ФНЛ поддержали реформу Hypercube
23 сентября Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 сентября в 09:17, ред.
Шварц одного не понимает...
Нам негде взять квалифицированных тренеров для подготовки на детско-юношеском уровне....

Остатки нашей тренерской школы которые ещё приводили к 2-м победам в еврокубках в прошлом десятилетии - кончились...

Последнего из могикан...уважаемого Юрия Палыча..."менеджеры" культурно попросили не мешать осваивать бюджет....))

А тупо вбросить деньги в детско-юношеский футбол - неумно....
Ибо через 5 минут там окажутся те, кто любит деньги..а не футбол...
Надо Шварцу понимать...здеся и тута не Германия....а большой денежно-бюджето-делёжный междусобойчик...
Ислам0926
Ислам0926 ответ Capral (раскрыть)
25 сентября в 00:24
Дело не в том что вырастил а в том что доверяет и ставит в состав
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
24 сентября в 21:43
Твои слова да в уста Путину, может быть РФС и зашевелися бы.
Capral
Capral ответ Ислам0926 (раскрыть)
24 сентября в 18:00
А это Шварц их вырастил? Не знал.... Надо- же.
Ислам0926
Ислам0926
24 сентября в 17:44
У Щварца по крайней мере 2 футболиста играют постоянно до 21 г значит знает как выращивать игроков
протон
протон
24 сентября в 17:42
Вот это мнение профи, не заинтересованного в распиле. Молодец Шварц!
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
24 сентября в 16:45
Привет дружище. ✌
Да конечно, у нас всё через тёмную глубокую дыру делается.
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
24 сентября в 16:29
Футбольный агент Алан Прудников: «На деньги за Филиппа и Малкома можно было бы построить три манежа, где играли бы дети»
-----------------------
Покупка и содержание заморских варягов обходится гораздо дороже, чем НОРМАЛЬНОЕ воспитание собственных кадров. Но с воспитанием собственных кадров возни много. Вот и идут по кратчайшей дороге - кроят и перекраивают лимит.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 сентября в 16:28
Шварц дело говорит, давно об этом говорят,а дело на месте стоит
cska1948
cska1948
24 сентября в 16:21
"...Понятное дело, что все хотят улучшения результатов на международной арене, но я убежден, что это должно произойти в первую очередь за счет качественных изменений в системе подготовки молодых футболистов: нужно улучшить квалификацию детских тренеров, повысить уровень профессиональной подготовки в детских академиях..."
-------------------
Немец без году неделя в России и понял, в чём проблема российского футбола! А российские функционеры только и способны, что мудрить с лимитом, да приглашать иностранцев на работу в судейском корпусе. Эй, Дюков, а на своё место, президента РФС, ни кого из-за бугра пригласить не хочешь?
Capral
Capral
24 сентября в 15:04, ред.
Ну и, что нового он сказал??? Очередная попытка напомнить о себе.... Ни один тренер в России, не даёт столько интервью.
djaich
djaich ответ Союзник противников (раскрыть)
24 сентября в 14:44
Уже нет доморощенных кадров. Возврата к прошлому может желать даже руководство поголовно, но без тысяч уже воспитанных в рамках системы, заранее подготовленных к ней непосредственных исполнителей, тренеров и администрации, на местах все может оказаться пустой затеей.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 сентября в 14:34
Шварц высказал свое мнение и многие с ним согласны.
Союзник противников
Союзник противников ответ djaich (раскрыть)
24 сентября в 14:33
Может проще и дешевле вернуть привычную советскую школу, которую в своё время скопировали немцы,с учётом изменившихся условий перехода от социалистического государства к капиталистическому?
Блин,точно :Нет пророка в своём Отечестве!
mihaluch
mihaluch
24 сентября в 14:33
Реформа это то о чём говорят но не делают.
Capral
Capral
24 сентября в 14:17
Шо, опять?!
Ironigor
Ironigor
24 сентября в 14:14
В словах Шварца, - Правда. Только она очень дорогостоящая 💰💰💰 и требует много работы, а кому это надо, да никому не надо. А кому это нужно, да никому не нужно !!!
Нам нужно понимать, насколько такие изменения могут повысить уровень игры российских клубов в еврокубках. Есть большое «но» в этом вопросе.
Здесь гораздо всё прозаичней , всё давно можно было и самим сделать, любое реформирование , а можно было бы вообще не доводить наш футбол ⚽ , да и в принципе весь наш спорт к такой краховой ситуации , если бы не чиновники, которые очень сильно любят "Родину" в своём кармане !!!
djaich
djaich ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 сентября в 14:00
Региональные есть все клубы, от московских до прочих по списку. И правильно, как раз, "Газпром, РЖД, ВТБ , ВЭБ" обязаны в первую очередь быть задействованы в этой схеме.
Байкал-38
Байкал-38
24 сентября в 13:59, ред.
Что самое интересное, что у нас все понимаю, что в первую очередь нужно улучшить квалификацию детских тренеров, повысить уровень профессиональной подготовки в детских академиях. Только поступательные движения могут дать желаемый результат. Нужно обратить внимание именно на эти факторы, а не на изменение формата проведения чемпионата.
Это понимают все наши футбольные руководители, это понимают во всех клубах, это понимают главы администраций городов, губернаторы и все депутаты, это понимают все иностранные специалисты кто едет к нам работать и даже те кто не едет к нам работать это понимают все в стране, даже медведи в тайге и Артике, но у нас по-прежнему хотят отменить лимит и изменить формат чемпионата!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ djaich (раскрыть)
24 сентября в 13:57
А почему это средства нужно "перекидывать с региональных клубов" ? А Газпром, РЖД, ВТБ , ВЭБ , которые дают профессиональным клубам в сумме больше полмиллиарда евро в год не трогать? Вот эти деньги надо в первую очередь пустить на детский и массовый футбол.
beefs
beefs
24 сентября в 13:57
У нас все реформы для увеличения прибыли...
djaich
djaich
24 сентября в 13:53
Ну так отдайте немцам на откуп детско-юношеский футбол. Пусть выводят школы из собственности клубов, определяются с планом развития, подготовят смету, сформируют тренерские штабы из Германии. Средства на это пусть перекинут с госфинансирования региональных клубов, а сами команды необходимо переориентировать на потребление исключительно доморощенных воспитанников с перспективой дальнейшей перепродажи частникам и за рубеж, часть средств от которой будет поступать тем же школам. Германцы должны выстроить работающую систему и уже в нее будем последовательно инкорпорировать собственные тренерские кадры, стажирующиеся у немцев.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 сентября в 13:52
То, что нужно развивать детский футбол, чтобы повысить качество футбола понимают все кроме высокопоставленных чинуш их мозг занят другим делом как можно больше распилить казну, это примерно выглядит следующим образом, зачем нам выращивать овощи когда можно купить в Турции или Китае и перепродать здесь, тоже самое, зачем растить своих кадров, кстати в том числе тренеров и судей когда можно купить и якобы повысить качество футбола, ничего не выйдет.
ДСА
ДСА
24 сентября в 13:50
Как в Кремле скажут, так и будет.
ermak6848
ermak6848
24 сентября в 13:49
Возможно, что - то умного и разумного можно выделить...для России в этой реформе
berda2003
berda2003
24 сентября в 13:46
у нас честность не в почёте, чем запутанней, тем надёжней система: позвони в любой банк или сходи в бесплатную поликлинику - задолбают навигацией, регистрацией и т.д.
STVA 1
STVA 1
24 сентября в 13:41
В принципе сколько людей столько и мнений
drug01
drug01
24 сентября в 13:35
Где же эта реформа
ОПС
ОПС
24 сентября в 13:33
Реформа не всегда идет во благо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100