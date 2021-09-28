Президент «Ювентуса» рассказал о значимости проекта Суперлиги

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли обратился к инвесторам команды и поведал о значимости проекта Европейской Суперлиги для футбола.
Это выступление не для того, чтобы рассказать о причинах зарождения Суперлиги. Но это хорошая возможность проинформировать вас, что это турнир, цель которого — предложить миру лучшее футбольное зрелище из когда-либо существующих. Суперлига имеет три главных фактора значимости:
1) Новая структура для контроля всех трат и обеспечения конкурентоспособности в различных соревнованиях;
2) Приверженность солидарности и взаимности;
3) Концентрация внимания на выступлениях команд на европейских турнирах и на том, как они способствуют развитию талантов.
Это новая меритократическая парадигма и возвращение к основам контроля затрат и прозрачности. В ней будет три категории заинтересованных сторон в основе проекта:
1) Фанаты, которые диктуют спрос на товар;
2) Футболисты, как главные звезды шоу — как в клубных, так и в международных соревнованиях;
3) Инвесторы, берущие на себя весь риск данной индустрии.
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Да хоть зановая! Ведь она будет состоять из ЛЮДЕЙ, а людям свойственно ВОРОВАТЬ...
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Да хоть зановая! Ведь она будет состоять из ЛЮДЕЙ, а людям свойственно ВОРОВАТЬ...
Если я не могу повлиять на ситуацию с коррумпированными чиновниками в футболе, то мне все равно кто из них будет набивать карманы, меня волнует футбол, чем больше качественного, зрелищного футбола, тем лучше для меня, как для болельщика. И именно Суперлига может дать больше этого зрелищного футбола. И не нужно мне говорить о том, что Суперлига убьет маленькие клубы. Я не знаю как повлияет Суперлига на эти клубы, но я, живя в Украине, отлично вижу, как при УЕФА эти клубы умирают одни за другим, и никакой помощи или поддержки от УЕФА нет и не было.
Если я не могу повлиять на ситуацию с коррумпированными чиновниками в футболе, то мне все равно кто из них будет набивать карманы, меня волнует футбол, чем больше качественного, зрелищного футбола, тем лучше для меня, как для болельщика. И именно Суперлига может дать больше этого зрелищного футбола. И не нужно мне говорить о том, что Суперлига убьет маленькие клубы. Я не знаю как повлияет Суперлига на эти клубы, но я, живя в Украине, отлично вижу, как при УЕФА эти клубы умирают одни за другим, и никакой помощи или поддержки от УЕФА нет и не было.
...а кто начал завышать цену на футболистов ????
...а кто начал завышать цену на футболистов ????