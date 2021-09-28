Президент «Ювентуса» рассказал о значимости проекта Суперлиги

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли обратился к инвесторам команды и поведал о значимости проекта Европейской Суперлиги для футбола.

Это выступление не для того, чтобы рассказать о причинах зарождения Суперлиги. Но это хорошая возможность проинформировать вас, что это турнир, цель которого — предложить миру лучшее футбольное зрелище из когда-либо существующих. Суперлига имеет три главных фактора значимости:

1) Новая структура для контроля всех трат и обеспечения конкурентоспособности в различных соревнованиях;

2) Приверженность солидарности и взаимности;

3) Концентрация внимания на выступлениях команд на европейских турнирах и на том, как они способствуют развитию талантов.

Это новая меритократическая парадигма и возвращение к основам контроля затрат и прозрачности. В ней будет три категории заинтересованных сторон в основе проекта:

1) Фанаты, которые диктуют спрос на товар;

2) Футболисты, как главные звезды шоу — как в клубных, так и в международных соревнованиях;

3) Инвесторы, берущие на себя весь риск данной индустрии.