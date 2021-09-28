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Президент «Ювентуса» рассказал о значимости проекта Суперлиги

28 сентября 2021, 00:49

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли обратился к инвесторам команды и поведал о значимости проекта Европейской Суперлиги для футбола.

Это выступление не для того, чтобы рассказать о причинах зарождения Суперлиги. Но это хорошая возможность проинформировать вас, что это турнир, цель которого — предложить миру лучшее футбольное зрелище из когда-либо существующих. Суперлига имеет три главных фактора значимости:

1) Новая структура для контроля всех трат и обеспечения конкурентоспособности в различных соревнованиях;

2) Приверженность солидарности и взаимности;

3) Концентрация внимания на выступлениях команд на европейских турнирах и на том, как они способствуют развитию талантов.

Это новая меритократическая парадигма и возвращение к основам контроля затрат и прозрачности. В ней будет три категории заинтересованных сторон в основе проекта:

1) Фанаты, которые диктуют спрос на товар;

2) Футболисты, как главные звезды шоу — как в клубных, так и в международных соревнованиях;

3) Инвесторы, берущие на себя весь риск данной индустрии.

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Все комментарии
Найманчик
Найманчик ответ SonicStar (раскрыть)
29 сентября в 11:44
Ответ очевиден! Нарабатывать отработки. Проверять разные схемы, тактики, игроков. Как тренировка.
SonicStar
SonicStar ответ Найманчик (раскрыть)
28 сентября в 23:05
Ну окей. Так почему же топы не хотят уходить из национальных чемпионатов? Зачем им тратить силы на аутсайдеров? Вышли бы из лиг и катали в своей СЛ, в чем проблема?
STVA 1
STVA 1 ответ SonicStar (раскрыть)
28 сентября в 20:15
    Найманчик
    Найманчик ответ SonicStar (раскрыть)
    28 сентября в 17:00
    Конечно интересно! Я лучше посмотрю 10 раз противостоние Реала и Барсы чем леванте и осасуна. Разные топ клубы играют между собой каждую неделю это же офигенно. Интереса не пропадет потому что они топы и играют там топовые игроки и тренеры топы игра само по себе топ! В каждой игре будут разные результаты. Н/р: сегодня группа лч но по мне там всего два матча можно дождатся и с удовольствием посмотреть это псж-мс, атм-милан или ты предлогаешь смотреть зенит-мальме)))
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Incredulous (раскрыть)
    28 сентября в 14:44
    Будет или/или.
    SonicStar
    SonicStar ответ Incredulous (раскрыть)
    28 сентября в 14:36
    Когда топы по кругу будут играть между собой, интерес к таким матчам со временем угаснет. Вот скажи, если Эль Классико играли бы 10 раз за сезон, тебе было бы так же интересно смотреть эти матчи, как сейчас?
    SonicStar
    SonicStar ответ Incredulous (раскрыть)
    28 сентября в 14:33
    Так пусть топы и идут в свою Суперлига, но условие было такое, что в нац. чемпионатах они при этом не участвуют. В чем проблема? А то получается, что они в СЛ будут набивать карманы, усиливаться ещё больше, чтобы в чемпионатах на изи брать чемпионство
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    28 сентября в 12:24
    Суперлига неизбежна. Клубы давно нуждаются в таком турнире - это будет намного интересная лига, чем нынешняя ЛЧ, где очень много слабых команд.
    Incredulous
    Incredulous ответ cska1948 (раскрыть)
    28 сентября в 12:05
    Когда из-за пандемии все чемпионаты на протяжении нескольких месяцев начали играть по две игры в неделю, мне это не надоедало. А потом, когда следующий сезон начали в обычном графике, то мне не хватало тех двух игр на неделе. Так что, - нет, не боюсь. Для меня много хорошего футбола не бывает.
    cska1948
    cska1948 ответ Incredulous (раскрыть)
    28 сентября в 11:35
    А не боитесь, что получится как в кино...
    Zhgoon
    Zhgoon ответ Incredulous (раскрыть)
    28 сентября в 10:50
    Люди просто боятся любых изменений. Страх поменять Статус-кво не позволяет им даже своего ленивого участкового пнуть под зад, а тут аж целая спортивная вселенная.
    h8you
    h8you ответ Caniggia (раскрыть)
    28 сентября в 10:39
    где-то смеется псж и сити хахахаа
    h8you
    h8you ответ sir_Alex (раскрыть)
    28 сентября в 10:38
    Цель любого в наше время рубить бабло..вот только сейчас это делает уефа и не делится достаточно + поощряет катарские нефтедоллары,которые просто кладут на все
    STVA 1
    STVA 1 ответ Incredulous (раскрыть)
    28 сентября в 10:22
    Но это будет для избранных и вот это меня не устраивает! Для них по хрен болелы Осасун и Кремонезе условных! А кто будет набивать карманы мне лично фиолетово!
    Incredulous
    Incredulous ответ cska1948 (раскрыть)
    28 сентября в 10:08
    Я не писал, что меня не устраивает ЛЧ, но Суперлига обещает намного больше ярких и зрелищных матчей, почему же я должен отказываться от этого?
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь
    28 сентября в 10:08
    Вода камень точит. Скоро будем лицезреть масштабный футбольный проект, в котором не будет места уефашным коррупционерам и их прихвостням - Чакирам и Скаминам с Оливерами. Аха-ха)
    cska1948
    cska1948 ответ Incredulous (раскрыть)
    28 сентября в 09:50
    А чем вас не устраивает ЛЧ?
    cska1948
    cska1948
    28 сентября в 09:48
    "...Новая структура для контроля всех трат..."
    ---------------
    Да хоть зановая! Ведь она будет состоять из ЛЮДЕЙ, а людям свойственно ВОРОВАТЬ...
    Incredulous
    Incredulous
    28 сентября в 09:35, ред.
    Не понимаю тех людей, которых так беспокоит, что Перес, Аньелли и Лапорта будут во главе финансовых потоков. Если вы такие противники коррупции в футболе, почему же вас устраивает коррупция в УЕФА и ФИФА сейчас? Почему вас устраивает беспредел арабских шейхов, который полностью покрывается Чеферином?
    Если я не могу повлиять на ситуацию с коррумпированными чиновниками в футболе, то мне все равно кто из них будет набивать карманы, меня волнует футбол, чем больше качественного, зрелищного футбола, тем лучше для меня, как для болельщика. И именно Суперлига может дать больше этого зрелищного футбола. И не нужно мне говорить о том, что Суперлига убьет маленькие клубы. Я не знаю как повлияет Суперлига на эти клубы, но я, живя в Украине, отлично вижу, как при УЕФА эти клубы умирают одни за другим, и никакой помощи или поддержки от УЕФА нет и не было.
    barcamilan
    barcamilan
    28 сентября в 09:27
    вам мало еврокубки, местные чемпионат и кубок?
    Caniggia
    Caniggia
    28 сентября в 08:58
    Пусть Аньели уже наконец, засунет эту Суперлигу себе в очко! Сказано же было - не быль грандиозным финансовым махинациям! Так нет, жажда халявной наживы не даёт покоя этим жуликам и аферистам!
    1bear
    1bear
    28 сентября в 08:46
    у Юве и Барсы финансовые проблемы и решить они хотят по-своему...
    ...а кто начал завышать цену на футболистов ????
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    28 сентября в 08:44
    sir_Alex
    sir_Alex
    28 сентября в 08:37
    Цель Суперлиги – рубить бабло в ещё больших масштабах без соблюдения спортивных принципов соревнований. По образу и подобию тех же НХЛ/НБА.
    mihaluch
    mihaluch
    28 сентября в 08:34
    Суперлига нужна только богатым функционерам.
    h8you
    h8you ответ протон (раскрыть)
    28 сентября в 08:34, ред.
    напиши пожалуйста про договорянки,если они были ты легко напишешь конкретные матчи,если нет,то все поймут кто ты на самом деле
    h8you
    h8you
    28 сентября в 08:31, ред.
    Андреа мы с тобой до конца!
    нечитайло
    нечитайло
    28 сентября в 08:25
    Сами спортсмены это хоть рады, им же вертяк дополнительный
    КЭТиК
    КЭТиК
    28 сентября в 08:19
    Планы опять наполеоновские.
    shlomo
    shlomo
    28 сентября в 08:00
    У Юве уже не тот статус, чтобы играть в Супер Лиге...:)
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