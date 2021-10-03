Роналду носит щитки с собственным изображением

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вчера, 13:24

Телекамеры засняли момент подготовки нападающего к выходу на замену в матче 7-го тура Английской Премьер-Лиги против «Эвертона» (1:1).

На щитках Криштиану находится его изображение, а также флаг Португалии. Стоит отметить, что во время Евро-2020 Роналду носил щитки с совместным фото с Джорджиной Родригес.