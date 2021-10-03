Роналду носит щитки с собственным изображением

Телекамеры засняли момент подготовки нападающего Криштиану Роналду к выходу на замену в матче 7-го тура Английской Премьер-Лиги против «Эвертона» (1:1).
На щитках Криштиану находится его изображение, а также флаг Португалии. Стоит отметить, что во время Евро-2020 Роналду носил щитки с совместным фото с Джорджиной Родригес.
Хоть в этом плане не пижонит и не гоняет со спущенными гетрами и щитками. Знает стоимость своих ног и цену их простоя :)
Хоть в этом плане не пижонит и не гоняет со спущенными гетрами и щитками. Знает стоимость своих ног и цену их простоя :)
Наверняка и шортики с маечкой подписаны вышивкой с изнанки..."Криша 36 лет.МЮ"
...а вдруг потеряет...или хулиганы отберут...
Наверняка и шортики с маечкой подписаны вышивкой с изнанки..."Криша 36 лет.МЮ"
...а вдруг потеряет...или хулиганы отберут...