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Роналду носит щитки с собственным изображением

вчера, 13:24
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Телекамеры засняли момент подготовки нападающего Криштиану Роналду к выходу на замену в матче 7-го тура Английской Премьер-Лиги против «Эвертона» (1:1).

На щитках Криштиану находится его изображение, а также флаг Португалии. Стоит отметить, что во время Евро-2020 Роналду носил щитки с совместным фото с Джорджиной Родригес.

Роналду носит щитки с собственным изображением

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 07:01
Он себе это может позволить. Пусть даже и на нижнем белье носит своё изображение, чтобы другие завидовали.
Землянин
Землянин
сегодня в 03:13
Именно это и движет многими спортсменами, особенно долгожителями, ведь искать мотивацию с каждым годом и турниром всё сложнее, а тело не молодеет и дольше восстанавливается
протон
протон
вчера в 19:25
когда нить на их продаже тоже заработает.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 18:43
Ему можно! А какие еще щитки ему носить? Великий.
valt134
valt134
вчера в 17:50
Эк Павлина глючит...
h8you
h8you
вчера в 16:09
очень сильно любит себя хахаха
Happyboy Barca
Happyboy Barca
вчера в 16:09
А. Серов - Я люблю себя до слез. Remix 2021 feat. Ronaldo
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:55
Оно и понятно, Нарцисс ведь.
berda2003
berda2003
вчера в 15:37
ну, а кто себя не любит?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:36
Нормальные пацаны носят вещи с изобрадением голых теток,нормальный семьянины фото своих детей,жен. Неудивительно если,у Рона и квартира облеплена будет в его плакатах,как раньше ,у нас всех там плакат "ниндзя","хищник","рэмбо-2;3"Саманта Фокс ,ну прям с шикарнейшими буферами!!!! Где те лихие времена??!! Ладно главное,что Роналду забивать начал и готов к новым рекордам!!!!
ДСА
ДСА
вчера в 15:13
Можете однако, любит позировать.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:57
У него походу и туалетная бумага с его изображением. Любит себя больше всего на свете. Нарцисс-гей, что тут сказать.
particular
particular
вчера в 14:36
Ожидаемо :)
Хоть в этом плане не пижонит и не гоняет со спущенными гетрами и щитками. Знает стоимость своих ног и цену их простоя :)
Gelious
Gelious
вчера в 14:24
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:23
    Ну и всё правильно, не фотографии же Месси ему носить . Красавчик , Удачи тебе ,радуй своих болельщиков !!!
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 14:16
    Там внизу ещё фотография с вечеринки у Кокорина дома.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 14:12
    Лечить его надо,на самом деле больной психически
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 14:05
    На труханах, на месте где пукан, наверно, тоже принт кое-кого имеется
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 14:03, ред.
    Очень правильный поступок...
    Наверняка и шортики с маечкой подписаны вышивкой с изнанки..."Криша 36 лет.МЮ"
    ...а вдруг потеряет...или хулиганы отберут...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 13:56
    А нужно с Месси?
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 13:52
    Чем ответит гном?Как минимум трусами?У Мбаппе?)))
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 13:44
    Это его личное дело
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:44
    Я просто фигею, насколько человек сам себя любит. Ему надо попросить, может на трусах с футболкой тоже разрешат свою фоточку разместить...
    Мaлик
    Мaлик
    вчера в 13:28
    Ну а почему бы и нет....
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