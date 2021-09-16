«Ахмат» показал новую игровую форму от итальянского бренда

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16 сентября 2021, 14:50

Пресс-служба «Ахмата» сообщает, что итальянская компания Macron, ставшая в июле техническим спонсором грозненского клуба, изготовила эксклюзивную форму для команды.

«Дизайнеры Macron при разработке горизонтальных полос вдохновились историческим наследием Чеченской Республики и клубным логотипом ФК „Ахмат“, разработанным преданным болельщиком клуба Исой Дашаевым в 2014 году. Грозненская команда всегда славилась своей открытостью к болельщикам и обратной связью с ними.