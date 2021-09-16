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«Ахмат» показал новую игровую форму от итальянского бренда

16 сентября 2021, 14:50

Пресс-служба «Ахмата» сообщает, что итальянская компания Macron, ставшая в июле техническим спонсором грозненского клуба, изготовила эксклюзивную форму для команды.

«Дизайнеры Macron при разработке горизонтальных полос вдохновились историческим наследием Чеченской Республики и клубным логотипом ФК „Ахмат“, разработанным преданным болельщиком клуба Исой Дашаевым в 2014 году. Грозненская команда всегда славилась своей открытостью к болельщикам и обратной связью с ними.

На логотипе ФК „Ахмат“, помимо национального чеченского орнамента и футбольного мяча, находятся волны, которые в древние века наносились на родовые башни чеченцев. Этот знак в виде волны, будучи нанесен на башню, обозначал, что неподалеку расположен чистый родник, дарующий жизнь. И теперь этот знак в виде волны находится на горизонтальных полосах футболки грозненцев», — говорится в сообщении клуба.

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Все комментарии
Martini-1987
Martini-1987
16 сентября в 19:07
Какой-то селтик или спортинг получился)
протон
протон
16 сентября в 16:35
Красивая форма
Futurista
Futurista
16 сентября в 15:57, ред.
Лучше бы показали итальянский футбол в форме от местного бренда)...
SHMEL258
SHMEL258
16 сентября в 15:42
Почти Селтик...
альсато
альсато
16 сентября в 15:42
а в футбол , когда играть будут?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 сентября в 15:37
Форма смотрится!
Ironigor
Ironigor
16 сентября в 14:54
А вот теперь только Победы ✌ !!!
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