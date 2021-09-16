«Ахмат» показал новую игровую форму от итальянского бренда

Пресс-служба «Ахмата» сообщает, что итальянская компания Macron, ставшая в июле техническим спонсором грозненского клуба, изготовила эксклюзивную форму для команды.
«Дизайнеры Macron при разработке горизонтальных полос вдохновились историческим наследием Чеченской Республики и клубным логотипом ФК „Ахмат“, разработанным преданным болельщиком клуба Исой Дашаевым в 2014 году. Грозненская команда всегда славилась своей открытостью к болельщикам и обратной связью с ними.
На логотипе ФК „Ахмат“, помимо национального чеченского орнамента и футбольного мяча, находятся волны, которые в древние века наносились на родовые башни чеченцев. Этот знак в виде волны, будучи нанесен на башню, обозначал, что неподалеку расположен чистый родник, дарующий жизнь. И теперь этот знак в виде волны находится на горизонтальных полосах футболки грозненцев», — говорится в сообщении клуба.