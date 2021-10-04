Нагельсманн: «Поражение от „Айнтрахта“ было совершенно необязательным»

Главный тренер «Баварии» , недавно установивший новый тренерский рекорд клуба, прокомментировал неожиданное домашнее поражение от франкфуртского «Айнтрахта» (1:2) в матче 7-го тура Бундеслиги.

Поражения всегда причиняют боль. Сегодняшнее в том числе. Во-первых, потому что это было наше первое поражение в сезоне, а во-вторых, потому что оно было совершенно необязательным. Мы снова сделали не лучшим образом те вещи, которые нам не удавались на прошлых неделях. Но соперник этим не воспользовался. Сегодня нас наказали. Тем не менее у нас было достаточно моментов, чтобы забить.