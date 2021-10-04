Нагельсманн: «Поражение от „Айнтрахта“ было совершенно необязательным»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, недавно установивший новый тренерский рекорд клуба, прокомментировал неожиданное домашнее поражение от франкфуртского «Айнтрахта» (1:2) в матче 7-го тура Бундеслиги.
Поражения всегда причиняют боль. Сегодняшнее в том числе. Во-первых, потому что это было наше первое поражение в сезоне, а во-вторых, потому что оно было совершенно необязательным. Мы снова сделали не лучшим образом те вещи, которые нам не удавались на прошлых неделях. Но соперник этим не воспользовался. Сегодня нас наказали. Тем не менее у нас было достаточно моментов, чтобы забить.
И с того момента, как раздался свисток, казалось, что игра идет в одном направлении. Бавария давила и вынуждала гостей совершить серию ошибок, которые можно было бы использовать, если бы последний пас был лучше.
Незадолго до перерыва у обеих сторон был шанс выйти вперед: Альмами Туре промахнулся один на один с Нойером, а на другом конце Серж Гнабри попал в штангу, хотя ему действительно следовало забивать. Второй тайм продолжился аналогичным образом, и в значительной степени он выглядел как атака против защиты, поскольку Франкфурт глубоко разочаровал Баварию. И если бы не Кевин Трапп, хозяева могли бы выйти вперед, но голкипер сделал потрясающую серию сейвов. Лучшее из всех - одноногий сейв, когда ударил Левандовский.
Смотрите статистику(Бавария-Герта 5:0, РБ Лейпциг-Бавария 1:4, Барселона-Бавария 0:3, Бавария-Бохум 7:0!, Гройтер-Бавария 1:3(после 7:0))...), Бавария-Динамо Киев 5:0, Бавария-Айнтрахт 1:2). Ну зачем так много забивать, зачем такой темп? Победили бы 3:0 или 0:2 в каждом матче, и возможно не проиграли бы)).
То же самое в случае с Аяксом. Смотрите статистику(Аякс-Витесс 5:0, Зволле-Аякс 0:2, Спортинг-Аякс 1:5, Аякс-Камбуур 9:0! Фортуна Ситтард-Аякс 0:5, Аякс-Гронинген 3:0, Аякс-Бешикташ 2:0(хотя у них 22 удара(7 в створ, уже видно было, что устали из-за серии - 9:0, 5:0, 0:5..., и вот наконец Аякс-Утрехт 0:1)
Аякс последний раз на своем стадионе проиграл Утрехту 2017 году(1:2), там тоже была такая серия до этого матча(1:2), чуть поскромнее, но все-же(смотрите - Херенвен-Аякс 0:4 Аякс-Спарта Р. 4:0, Фейеноорд-Аякс 1:4, Де Дейк- Аякс 1:4, Виллем 2- Аякс 1:3, Аякс-Утрехт 1:2!). А теперь скажите, что закономерности здесь нет! Бавария, Аякс, ПСЖ в таком темпе играют на своих чемпионатах, что вот таких случаев мы еще увидим...
И с того момента, как раздался свисток, казалось, что игра идет в одном направлении. Бавария давила и вынуждала гостей совершить серию ошибок, которые можно было бы использовать, если бы последний пас был лучше.
Незадолго до перерыва у обеих сторон был шанс выйти вперед: Альмами Туре промахнулся один на один с Нойером, а на другом конце Серж Гнабри попал в штангу, хотя ему действительно следовало забивать. Второй тайм продолжился аналогичным образом, и в значительной степени он выглядел как атака против защиты, поскольку Франкфурт глубоко разочаровал Баварию. И если бы не Кевин Трапп, хозяева могли бы выйти вперед, но голкипер сделал потрясающую серию сейвов. Лучшее из всех - одноногий сейв, когда ударил Левандовский.
Смотрите статистику(Бавария-Герта 5:0, РБ Лейпциг-Бавария 1:4, Барселона-Бавария 0:3, Бавария-Бохум 7:0!, Гройтер-Бавария 1:3(после 7:0))...), Бавария-Динамо Киев 5:0, Бавария-Айнтрахт 1:2). Ну зачем так много забивать, зачем такой темп? Победили бы 3:0 или 0:2 в каждом матче, и возможно не проиграли бы)).
То же самое в случае с Аяксом. Смотрите статистику(Аякс-Витесс 5:0, Зволле-Аякс 0:2, Спортинг-Аякс 1:5, Аякс-Камбуур 9:0! Фортуна Ситтард-Аякс 0:5, Аякс-Гронинген 3:0, Аякс-Бешикташ 2:0(хотя у них 22 удара(7 в створ, уже видно было, что устали из-за серии - 9:0, 5:0, 0:5..., и вот наконец Аякс-Утрехт 0:1)
Аякс последний раз на своем стадионе проиграл Утрехту 2017 году(1:2), там тоже была такая серия до этого матча(1:2), чуть поскромнее, но все-же(смотрите - Херенвен-Аякс 0:4 Аякс-Спарта Р. 4:0, Фейеноорд-Аякс 1:4, Де Дейк- Аякс 1:4, Виллем 2- Аякс 1:3, Аякс-Утрехт 1:2!). А теперь скажите, что закономерности здесь нет! Бавария, Аякс, ПСЖ в таком темпе играют на своих чемпионатах, что вот таких случаев мы еще увидим...