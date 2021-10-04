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Нагельсманн: «Поражение от „Айнтрахта“ было совершенно необязательным»

вчера, 10:07
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, недавно установивший новый тренерский рекорд клуба, прокомментировал неожиданное домашнее поражение от франкфуртского «Айнтрахта» (1:2) в матче 7-го тура Бундеслиги.

Поражения всегда причиняют боль. Сегодняшнее в том числе. Во-первых, потому что это было наше первое поражение в сезоне, а во-вторых, потому что оно было совершенно необязательным. Мы снова сделали не лучшим образом те вещи, которые нам не удавались на прошлых неделях. Но соперник этим не воспользовался. Сегодня нас наказали. Тем не менее у нас было достаточно моментов, чтобы забить.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:44
умный тренер в поражении находит много материала для анализа ... поражения полезны
Zloi iron
Zloi iron
вчера в 20:52
По всей видимости кое кто решил деньжат срубить на ставках? Другого объяснения поражению нет!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 18:48
Это был один большой сговор. Все лидеры слили свои матчи.
David Young
David Young ответ Ванечка (раскрыть)
вчера в 13:20
Айтрахт Франкфурт сильный клуб, плюс он имеет тенденцию обыгрывать Баварию.
Ванечка
Ванечка
вчера в 13:18
Вообще ....подстава какая то была...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:42, ред.
Мюнхенская Бавария потерпела первое поражение в Бундеслиге дома с 2019 года. Исторически сложилось так, что у «Иглз» ужасный антирекорд против Баварии: «красные» выигрывали каждую из последних 12 встреч на «Альянц Арене» до этого матча, а число 13 было неудачным для Баварии.
И с того момента, как раздался свисток, казалось, что игра идет в одном направлении. Бавария давила и вынуждала гостей совершить серию ошибок, которые можно было бы использовать, если бы последний пас был лучше.
Незадолго до перерыва у обеих сторон был шанс выйти вперед: Альмами Туре промахнулся один на один с Нойером, а на другом конце Серж Гнабри попал в штангу, хотя ему действительно следовало забивать. Второй тайм продолжился аналогичным образом, и в значительной степени он выглядел как атака против защиты, поскольку Франкфурт глубоко разочаровал Баварию. И если бы не Кевин Трапп, хозяева могли бы выйти вперед, но голкипер сделал потрясающую серию сейвов. Лучшее из всех - одноногий сейв, когда ударил Левандовский.
Смотрите статистику(Бавария-Герта 5:0, РБ Лейпциг-Бавария 1:4, Барселона-Бавария 0:3, Бавария-Бохум 7:0!, Гройтер-Бавария 1:3(после 7:0))...), Бавария-Динамо Киев 5:0, Бавария-Айнтрахт 1:2). Ну зачем так много забивать, зачем такой темп? Победили бы 3:0 или 0:2 в каждом матче, и возможно не проиграли бы)).
То же самое в случае с Аяксом. Смотрите статистику(Аякс-Витесс 5:0, Зволле-Аякс 0:2, Спортинг-Аякс 1:5, Аякс-Камбуур 9:0! Фортуна Ситтард-Аякс 0:5, Аякс-Гронинген 3:0, Аякс-Бешикташ 2:0(хотя у них 22 удара(7 в створ, уже видно было, что устали из-за серии - 9:0, 5:0, 0:5..., и вот наконец Аякс-Утрехт 0:1)
Аякс последний раз на своем стадионе проиграл Утрехту 2017 году(1:2), там тоже была такая серия до этого матча(1:2), чуть поскромнее, но все-же(смотрите - Херенвен-Аякс 0:4 Аякс-Спарта Р. 4:0, Фейеноорд-Аякс 1:4, Де Дейк- Аякс 1:4, Виллем 2- Аякс 1:3, Аякс-Утрехт 1:2!). А теперь скажите, что закономерности здесь нет! Бавария, Аякс, ПСЖ в таком темпе играют на своих чемпионатах, что вот таких случаев мы еще увидим...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:00
В общем и Бавария не без греха.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:40
Любое поражение нельзя назвать обязательным. Пусть будет поучительным, чтоб не расслаблялись.
mcr9df57f75m
mcr9df57f75m
вчера в 10:35, ред.
Весьма неожиданно вас айнтрахнули
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:14
Моменты не считаются считаются голы.
Cat01
Cat01
вчера в 10:13
Игра не пошла
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