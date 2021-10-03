Трой Дини рассказал, что его отец возил в багажнике наркоторговца

Нападающий «Бирмингема» в автобиографии рассказал о своём отце и детстве.

Некоторые из его друзей заработали миллионы на преступлениях, но он никогда не хотел денег. У него не было денег. Он любил ходить в паб и бить людей. Он пугал людей. Ему нравилось создавать страх. Ему нравилось заходить в какое-то место, чтобы люди, увидев его, тут же говорили: «Блин, а вот и Берки». Отец говорил: «Я собираюсь убить вашу мать». А потом он сказал нам, что собирается убить меня и моих братьев.

Было время, когда он приехал за мной на тренировку на синем Мерседесе, и у него даже не было водительских прав. Внезапно мы остановились на заправке, и я начал слышать шум, доносящийся из багажника. Отец сказал мне, что в багажнике находится наркодилер, который задолжал деньги его другу. Он сказал мне, что обращается с ним хорошо, что он даже кормит его.