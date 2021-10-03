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Трой Дини рассказал, что его отец возил в багажнике наркоторговца

вчера, 13:46

Нападающий «Бирмингема» Трой Дини в автобиографии рассказал о своём отце и детстве.

Некоторые из его друзей заработали миллионы на преступлениях, но он никогда не хотел денег. У него не было денег. Он любил ходить в паб и бить людей. Он пугал людей. Ему нравилось создавать страх. Ему нравилось заходить в какое-то место, чтобы люди, увидев его, тут же говорили: «Блин, а вот и Берки». Отец говорил: «Я собираюсь убить вашу мать». А потом он сказал нам, что собирается убить меня и моих братьев.

Было время, когда он приехал за мной на тренировку на синем Мерседесе, и у него даже не было водительских прав. Внезапно мы остановились на заправке, и я начал слышать шум, доносящийся из багажника. Отец сказал мне, что в багажнике находится наркодилер, который задолжал деньги его другу. Он сказал мне, что обращается с ним хорошо, что он даже кормит его.

Дини также отметил, что он всё равно любит своего отца. Даже несмотря на всё то, что было раньше.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
вчера в 14:14
"Любит" папку,ну если хоть треть правда,то его можно понять.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:01
Приснится же такое...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:00
Пахан а ля Винни Джонс был)
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:54
Сдал Батяню)
beefs
beefs
вчера в 13:49
очень трогательная история...
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 13:49
Ну вот и такое бывает
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:48
Местный Павлик Морозов
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