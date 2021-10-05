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Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ

вчера, 12:04

Сергей Прядкин подал в отставку с поста президента Российской Премьер-Лиги.

«Прядкин перед началом собрания объявил, что уходит по соглашению сторон», — сообщает журналист Сергей Егоров в телеграм-канале.

Исполняющим обязанности руководителя организации назначен Ашот Хачатурянц. Прядкин занимал должность главы РПЛ с 2007 года.

Ранее сообщалось о количестве клубов, выступивших за уход Прядкина.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:27
Черчесов, Канделаки, Прядкин ушли. Кто следующий ? Владимир Владимирович, принимайте эстафету
steel900
steel900
вчера в 19:58
Хорошая новость, но нет гарантии, что не придет "Прядкин 2.0"...
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 18:31
Вали с миром
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 17:28
Вообще - РПЛ - зеркало современной России. Происходящее внутри РПЛ до мелочей повторяет происходящее снаружи. И никуда нам от существующего порядка не деться. Изменить самих себя невозможно.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 17:23
Футбол Газпрому нужен больше, чем наоборот.
MIvan
MIvan ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 16:06
Если "Газпром" уйдёт с российского спорта, он загнётся в течение 1 года.
MIvan
MIvan
вчера в 16:03
...а вы друзья как не садитесь, всё в музыканты не годитесь....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:20
))) Закрыл за собой дверь и ....... Бах ! )))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:07
Засиделся мужичок - определенно.
stepstep stepstep
stepstep stepstep
вчера в 14:01
РПЛ выплатит Прядкину 12 млн рублей — зарплату за 2 года.Зарплата Прядкина составляла 500 тысяч рублей в месяц. Таким образом, он получит 12 миллионов рублей.По данным журналиста «РБК» Гранта Гетадаряна, назначенный на пост и. о. главы лиги Ашот Хачатурянц откажется от зарплаты на эти два года, если выиграет выборы нового президента.
Конь 666
Конь 666
вчера в 13:48
Ура конечно, но по соглашению каких сторон? Клубов надеюсь...
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:48
Не думаю, что с приходом нового президента в РПЛ что-то изменится в лучшую сторону. Во всяком случае, мы этого точно не заметим.
112910415
112910415
вчера в 13:34
ничем не запомнился, от слова совсем
Накир
Накир
вчера в 13:22
Может сдвинется хоть что то с мертвой точки...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:18
Важно теперь кто придёт.
Виталий Козлов
Виталий Козлов
вчера в 13:13
кюали эти черно63е,русские люди есть для такой работы? То евреи,то фашисты,то другая какая то шваль,все тянут ручонки к халявным деньгам,в России должны занимать посты только русские люди,а не всякая шалупонь не местная .
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:10
Что ещё за Ашот?
galem72
galem72
вчера в 13:01
прядкин — яркий представитель режима и типичный номенклатурный холуй. Такой преданный делец кремля не пропадёт. ))
Сп62
Сп62
вчера в 12:57
Нужен реформатор. Может и повезёт?!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:36
Интересно, что не называют причину, просто так никто не бросит такой лакомый кусок.
makkie
makkie
вчера в 12:30
Алилуя, свершилось!

Тот случай, когда человек просиживал штаны в кресле президента Лиги, а ничего не менялось. Наш футбол как был в кризисе, так и остаётся там. Никаких реформ и улучшений при Прядкине не случилось. Зачем тогда нужен такой президент в РПЛ?

Правда, и нет гарантий, что его преемник будет лучше.
13 RUS
13 RUS
вчера в 12:29
Побежали с тонущего корабля
nikoladolgov
nikoladolgov ответ ВСЕГДА ЗА СПАРТАК (раскрыть)
вчера в 12:24
Тогда начинать надо с Путина ...
Ничего , безработных генералов - ФСБ-шников у нас хватает в стране. Подберут кого - нибудь.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:23
Прядкин закрыв за тобой дверь, понял, что чувствует мотылек, когда в комнате задувают свечу..... Верю в начало нового хорошего этапа!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:22
Свято место пусто не бывает 😉
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:21
Реформы в действии !
Осталось Газпром убрать из футбола , чтоб все были в равных условиях !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:21
Найдут нового клоуна!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 12:21
От перестановки мест слогаемых,сумма не изменяется!!!
Cat01
Cat01
вчера в 12:11
Всё же свершилось
kts99
kts99
вчера в 12:11
Ушел прядкин придет грядкин...Кругоаорот карманных
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