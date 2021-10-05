Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ

Сергей Прядкин подал в отставку с поста президента Российской Премьер-Лиги.
«Прядкин перед началом собрания объявил, что уходит по соглашению сторон», — сообщает журналист Сергей Егоров в телеграм-канале.
Исполняющим обязанности руководителя организации назначен Ашот Хачатурянц. Прядкин занимал должность главы РПЛ с 2007 года.
Ранее сообщалось о количестве клубов, выступивших за уход Прядкина.
Тот случай, когда человек просиживал штаны в кресле президента Лиги, а ничего не менялось. Наш футбол как был в кризисе, так и остаётся там. Никаких реформ и улучшений при Прядкине не случилось. Зачем тогда нужен такой президент в РПЛ?
Правда, и нет гарантий, что его преемник будет лучше.
Тот случай, когда человек просиживал штаны в кресле президента Лиги, а ничего не менялось. Наш футбол как был в кризисе, так и остаётся там. Никаких реформ и улучшений при Прядкине не случилось. Зачем тогда нужен такой президент в РПЛ?
Правда, и нет гарантий, что его преемник будет лучше.
Ничего , безработных генералов - ФСБ-шников у нас хватает в стране. Подберут кого - нибудь.
Ничего , безработных генералов - ФСБ-шников у нас хватает в стране. Подберут кого - нибудь.
Осталось Газпром убрать из футбола , чтоб все были в равных условиях !
Осталось Газпром убрать из футбола , чтоб все были в равных условиях !