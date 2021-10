Бывший наставник «Лестера» вернулся в АПЛ .

69-летний специалист назначен на пост главного тренера «Уотфорда». Стороны заключили двухлетний контракт.

🤝 Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.



Welcome to Watford, Claudio! 💛