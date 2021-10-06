«Локомотив» запретил Николичу рассказывать об уходе из «Локомотива»

Как сообщает источник, «Локомотив» запретил бывшему главному тренеру Марко Николичу давать комментарии об уходе из клуба.
Как минимум до начала ноября сербский специалист не имеет права рассказывать о причинах ухода из московского клуба.
В случае, если Николич в ближайший месяц расскажет журналистам о причинах своего ухода из «Локомотива», NDA (соглашение о неразглашении) подразумевает санкции, по которым клуб имеет право не выплачивать часть компенсации за досрочное расторжение трудового договора.
Залез спецом в Вики!
Магат является сторонником жесточайших методов физической подготовки игроков, что дало ему прозвища «Саддам» и «Quälix» (от нем. Qual — «мучение, мука» и Felix), считает постановку игры и результатов команды делом 2-х — 3-х лет, с постоянным наращиванием интенсивности тренировочного процесса. Также имеет репутацию человека, чрезвычайно щепетильно относящегося к своим контрактам с клубами, всегда стараясь выторговывать для себя максимально выгодные условия
Является основателем системы тройного «фарс-лега», силового упражнения, состоящего из 100 метров бегом в «рваном» темпе, 100 метров быстрым бегом, 100 метров «трусцой» (по 4 или 8 этапов) и бег между стоек на скорость.
Было бы интересно но думаю наши пешеходы слили бы его!
Залез спецом в Вики!
Магат является сторонником жесточайших методов физической подготовки игроков, что дало ему прозвища «Саддам» и «Quälix» (от нем. Qual — «мучение, мука» и Felix), считает постановку игры и результатов команды делом 2-х — 3-х лет, с постоянным наращиванием интенсивности тренировочного процесса. Также имеет репутацию человека, чрезвычайно щепетильно относящегося к своим контрактам с клубами, всегда стараясь выторговывать для себя максимально выгодные условия
Является основателем системы тройного «фарс-лега», силового упражнения, состоящего из 100 метров бегом в «рваном» темпе, 100 метров быстрым бегом, 100 метров «трусцой» (по 4 или 8 этапов) и бег между стоек на скорость.
Было бы интересно но думаю наши пешеходы слили бы его!