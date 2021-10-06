«Локомотив» запретил Николичу рассказывать об уходе из «Локомотива»

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06 октября 2021, 13:32

Как сообщает источник, «Локомотив» запретил бывшему главному тренеру давать комментарии об уходе из клуба.

Как минимум до начала ноября сербский специалист не имеет права рассказывать о причинах ухода из московского клуба.

В случае, если Николич в ближайший месяц расскажет журналистам о причинах своего ухода из «Локомотива», NDA (соглашение о неразглашении) подразумевает санкции, по которым клуб имеет право не выплачивать часть компенсации за досрочное расторжение трудового договора.