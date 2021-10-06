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«Локомотив» запретил Николичу рассказывать об уходе из «Локомотива»

06 октября 2021, 13:32

Как сообщает источник, «Локомотив» запретил бывшему главному тренеру Марко Николичу давать комментарии об уходе из клуба.

Как минимум до начала ноября сербский специалист не имеет права рассказывать о причинах ухода из московского клуба.

В случае, если Николич в ближайший месяц расскажет журналистам о причинах своего ухода из «Локомотива», NDA (соглашение о неразглашении) подразумевает санкции, по которым клуб имеет право не выплачивать часть компенсации за досрочное расторжение трудового договора.

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sv_1969
sv_1969 ответ Сп62 (раскрыть)
06 октября в 21:17
И я про то
Сп62
Сп62 ответ sv_1969 (раскрыть)
06 октября в 21:11
Зачем нам смотреть на Европу? Надо делать так, чтобы у себя было хорошо.
praporchik zadov
praporchik zadov
06 октября в 19:43
В Локо далеко все не хорошо....
И стоит уважать этого тренера за то как он поднял команду хотя мало кто верил...
sir_Alex
sir_Alex
06 октября в 19:21
После драки кулаками не машут.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
06 октября в 19:00
Вот, и я о том же....
sv_1969
sv_1969 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
06 октября в 18:51
я вот все думаю , раз у нас так все плохо и такое кривое всё так надо рвануть в просветленную европу где вас по ходу заждались с распростертыми объятиями)))
Или лишь бы мути навести!!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
06 октября в 18:47
Дык многие думают что только у нас ППЦ , а там всё хорошо )))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
06 октября в 18:11
Чего только в российской действительности не происходит. Диво дивное, чудо чудное. Каждый день что-то новенькое: то Карпин по поводу Дзюбы мамой клянётся на детекторе лжи, то эта новость. Интересно, чем ещё порадуют наши чинуши от спорта. Живём в каком-то кривом зеркале.
berda2003
berda2003
06 октября в 17:55
чисто фашистское отношение ...
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
06 октября в 17:40
Это ты еще не знаешь, какой бардак в Европе....
zooveterinar
zooveterinar
06 октября в 17:23
Говори Николич пусть вся европа узнает,что европа мир пускай услышит какой бардак здесь!!!!
Capral
Capral ответ ZIBO rock (раскрыть)
06 октября в 17:11, ред.
Спартак финишировал вторым, благодаря невероятному и счастливому стечению обстоятельств. И Тедеску, и Николич- типичные кустарщики-ремесленники. К этой когорте, можно с полным основанием отнести еще двух халтурщиков- Шварца и Руя....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 октября в 17:06
Паравозам это еще ауктится. Если так поступаешь по хамски , с сторицей возвратится тебе
Свeтозар
Свeтозар
06 октября в 17:05
Еще и рот заткнули....:(
Q-J-G
Q-J-G
06 октября в 17:03, ред.
Если у кого-то и были какие-то сомнения по поводу того, из за чего был расторгнут контракт с М.Николич, то после запрета руководством ЛОКО - М.Николичу говорить на эту тему, нет никаких сомнений, что Марко был уволен из-за интриг, а не за профнепригодность, уволен незаслуженно...
Печально, и обидно, что РПЛ - потеряла хорошо тренера, который в краткие сроки заслужил любовь и уважение не только болельщиков ЛОКО, но и футбольных болельщиков в целом....
SHMEL258
SHMEL258
06 октября в 16:44
Не он, так его агент. Вот ведь жлобы, всё сделают, любым способом рот закроют, чтобы деньги не платить.
Futurista
Futurista
06 октября в 16:33
Помолчать до ноября и получить 3 млн.€...что может быть проще?)...
zsb1961
zsb1961
06 октября в 16:12
Локо вводит санкции!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
06 октября в 16:10
Да, хороший тренер дорого стоит, но и оно- того стоит!!! Магат- деспот, тиран, но, он- закладывает игру на годы вперед!!! У него- не забалуешь!!! Но, что говорить, это мало вероятно....
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
06 октября в 16:05
Блин а я попутал по ходу Рангника с Магатом! Это у Магата сумасшедшие нагрузки вроде были на тренировках!
Залез спецом в Вики!
Магат является сторонником жесточайших методов физической подготовки игроков, что дало ему прозвища «Саддам» и «Quälix» (от нем. Qual — «мучение, мука» и Felix), считает постановку игры и результатов команды делом 2-х — 3-х лет, с постоянным наращиванием интенсивности тренировочного процесса. Также имеет репутацию человека, чрезвычайно щепетильно относящегося к своим контрактам с клубами, всегда стараясь выторговывать для себя максимально выгодные условия
Является основателем системы тройного «фарс-лега», силового упражнения, состоящего из 100 метров бегом в «рваном» темпе, 100 метров быстрым бегом, 100 метров «трусцой» (по 4 или 8 этапов) и бег между стоек на скорость.

Было бы интересно но думаю наши пешеходы слили бы его!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Capral (раскрыть)
06 октября в 16:00
Вр первых Тедеско в Локо не пойдет, а во вторых Спартак Тедеско финишировал в чемпе выше Локо! Клоунада - это когда «Локомотив» запретил Николичу рассказывать об уходе из «Локомотива»
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
06 октября в 15:54, ред.
Было бы нехило Магата увидеть в Локо!!! Как вам, такая идея?
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
06 октября в 15:52, ред.
Только не Тедеско!!! Увидели уже, что он в Спартаке делал, клоунада сплошная. Конечно, хотелось бы Игоря увидеть в Локо, но у него контракт еще в Химках, и да, скорей всего, Рангник иностранца позовёт.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
06 октября в 15:51, ред.
у него тренировки перед сезоном говорят на износ и начало сезона поэтому получается скомканным а вот зато потом вроде как команда прет
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
06 октября в 15:49
Рангник мне очень нравился как тренер, а вот, какой он организатор- покажет время.....
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
06 октября в 15:49
да я не лично к нации немецкой говорю , а просто не хотелось Рангник писать! Думаю в его планы приглашение Игоря не входит! Не удивлюсь что Цорн уговорит Тедеско)
1bear
1bear
06 октября в 15:49
Локо доиграется в свои запреты,если новый тренер обгадится,что тогда скажут ваши Рагники? да ничего,соберут чемоданы денег и по домам...
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
06 октября в 15:33
Да кто его знает, ведь и немцы то разные бывают.... Но то, что лысый творил в Локо, иначе, как геноцидом назвать нельзя. Уже в прошлом году, после разгрома от Динамо-1:5, лысого надо было гнать поганой метлой! Ладно, посмотрим, что сейчас будет, еще не всё потеряно. Удачи, Локо!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
06 октября в 15:13
К новому году все узнаем, надеюсь, Николич расскажет правду.
dok66
dok66
06 октября в 14:59
А чего тут раскрывать . Все и так ясно и понятно .
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