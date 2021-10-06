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Мещеряков не жалеет, что пригласил Николича в «Локомотив»

06 октября 2021, 10:37

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не жалеет о том, что пригласил Марко Николича на должность главного тренера команды.

Во вторник «Локомотив» объявил об уходе Николича с поста главного тренера, он возглавлял команду с июня 2020 года.

Во-первых, нынешнее руководство «Локомотива» берет на себя всю ответственность за это решение. Что касается Марко, считаю его профессионалом в плане работы и хорошим человеком. Он имеет свое мнение и умеет его отстаивать. Хочу пожелать ему удачи, я уверен, что он не затеряется.

Жалею ли я, что позвал Николича? Точно нет. Он приглашался в соответствии со стратегией развития клуба.

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Все комментарии
протон
протон
06 октября в 13:33
Николич прекрасный тренер. Как бы ещё не пожалели о его уходе
Если он приглашался в соответствии со стратегией, то, минимум, на три года, а то и на 10. На то она и стратегия. Остальное-тактика. А в данном случае-неумное решение руководства Локо.
ДАША Д
ДАША Д
06 октября в 11:29
Не самые плохие у него были результаты, что бы увольнять.
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 10:44
Мужик спокойно и достойно делал своё дело,когда руководители обстряпывали свои делишки.Так было всегда,и так будет и впредь,пока руководителей ставят "на прокорм". Типа петровского "назначить самое низкое жалование,а остальное они сами себе приворуют".
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