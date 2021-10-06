Мещеряков не жалеет, что пригласил Николича в «Локомотив»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не жалеет о том, что пригласил Марко Николича на должность главного тренера команды.
Во вторник «Локомотив» объявил об уходе Николича с поста главного тренера, он возглавлял команду с июня 2020 года.
Во-первых, нынешнее руководство «Локомотива» берет на себя всю ответственность за это решение. Что касается Марко, считаю его профессионалом в плане работы и хорошим человеком. Он имеет свое мнение и умеет его отстаивать. Хочу пожелать ему удачи, я уверен, что он не затеряется.
Жалею ли я, что позвал Николича? Точно нет. Он приглашался в соответствии со стратегией развития клуба.
Если он приглашался в соответствии со стратегией, то, минимум, на три года, а то и на 10. На то она и стратегия. Остальное-тактика. А в данном случае-неумное решение руководства Локо.
Если он приглашался в соответствии со стратегией, то, минимум, на три года, а то и на 10. На то она и стратегия. Остальное-тактика. А в данном случае-неумное решение руководства Локо.