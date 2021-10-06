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«Ты где, футболистик?» Глебов рассказал, как Карпин вызвал его в сборную

06 октября 2021, 23:50

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился эмоциями после первого вызова в сборную России. Глебов заменит в национальной команде травмированного Дениса Глушакова.

Безусловно, я счастлив. Пока не до конца осознал, что это на самом деле случилось. Только сейчас начинает приходить понимание, что полечу защищать флаг нашей страны. Это очень приятно.

Слишком неожиданно. Я собирался выезжать по делам. Вдруг звонок от моего агента Павла. Он говорит: «Тебя потерял Георгич». Я не поверил. Думал, шутка какая-то. Решил проверить уведомления и увидел сообщение от Валерия Георгиевича: «Ты где, футболистик?» Я ему перезвонил. Он спросил: «Как дела? Ты готов?» Я ответил: «Да». Ну и всё, Карпин сказал: «Собирайся». Мне купили билет и сказали: «Ждем».

Какая цель в сборной? Для начала нужно приехать и дебютировать. Ближайшая цель, конечно, выиграть. Хочется просто приносить пользу команде. Ни о чем большем пока не думал. Я все еще нахожусь в какой-то эйфории от вызова в национальную сборную.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:57, ред.
Удивлён тем, что Глебов проявил полное неуважение к своей личности, опубликовав на всеобщее обозрение унижающее его достоинство обращение главного тренера. Неужели футболист не понимает таких очевидных вещей ? А потому таким тряпкам не место в сборной.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 12:32
-Ты где футболистик?
-Я здесь,тренеришка!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 08:13
Я не удивлён что Карпин вызвал именно Глебова. В полузащите у сборной больше всего потерь - Оздоев, Зобнин, Головин, Миранчук, Глушаков
А у нас не так много хороших опорников. Хотя откровенно говоря я считаю что Даниилу ещё рано играть за сборную. Но если ему доверят выйти на поле, он будет биться по полной. Глебов боец
stanichnik
stanichnik
вчера в 07:43
Пока это только аванс и его еще необходимо оправдать.
Caniggia
Caniggia
вчера в 07:25
Эх, а ведь реально, Валера правду-матку рубит! Ведь у нас в стране одни игрочишки и футболистики(
mat73
mat73
вчера в 07:25
Удачи, футболистик! Утри нос всяким игрочишкам!
112910415
112910415
вчера в 06:15
берём всех, кто живой
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:12
Главное чтобы доверие оправдал
sv_1969
sv_1969
вчера в 05:19
Прикололся Валера...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 04:35
На поле не выпустят
Gahi
Gahi
вчера в 01:53
Главное проявить себя с самой лучшей стороны, это очень ответственно и почётно играть за сборную своей страны. Удачи
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 01:06
Когда банщик сломался, а игрочишка слился, хорошо что есть футболистик.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 00:34
Успехов эль Капитион!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:19
"Полечу защищать флаг нашей страны. Это очень приятно."
Респект тебе за такие слова и конечно же Удачи в сборной России и без травм !!!
протон
протон
06 октября в 23:59
Валера..
Корефанство по-ростовски это, конечно, здорово, но ты ж не на шашлыки едешь, а формируешь сборную страны.
Cat01
Cat01
06 октября в 23:58
Просто парню повезло
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