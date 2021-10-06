«Ты где, футболистик?» Глебов рассказал, как Карпин вызвал его в сборную

Полузащитник «Ростова» поделился эмоциями после первого вызова в сборную России. Глебов заменит в национальной команде травмированного Дениса Глушакова.

Безусловно, я счастлив. Пока не до конца осознал, что это на самом деле случилось. Только сейчас начинает приходить понимание, что полечу защищать флаг нашей страны. Это очень приятно.

Слишком неожиданно. Я собирался выезжать по делам. Вдруг звонок от моего агента Павла. Он говорит: «Тебя потерял Георгич». Я не поверил. Думал, шутка какая-то. Решил проверить уведомления и увидел сообщение от Валерия Георгиевича: «Ты где, футболистик?» Я ему перезвонил. Он спросил: «Как дела? Ты готов?» Я ответил: «Да». Ну и всё, Карпин сказал: «Собирайся». Мне купили билет и сказали: «Ждем».

Какая цель в сборной? Для начала нужно приехать и дебютировать. Ближайшая цель, конечно, выиграть. Хочется просто приносить пользу команде. Ни о чем большем пока не думал. Я все еще нахожусь в какой-то эйфории от вызова в национальную сборную.