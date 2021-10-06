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Витсель: «Месяц назад сборная Франции была далека от идеала»

06 октября 2021, 11:19
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия2 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель порассуждал о предстоящем матче против Франции в Лиге Наций.

Нельзя сравнивать Лигу Наций с Евро и ЧМ, но на победу в ней претендуют четыре топ-сборные. Если мы выиграем, это станет достижением для нашего коллектива. Мы предельно мотивированы, как и всегда, когда защищаем честь страны. Удачно ли сейчас играть против Франции? Не знаю. Месяц назад она была далека от идеала, но она остается Францией с ее топовыми игроками. В матче с нами она точно может показать себя.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
06 октября в 19:09
Если и тут французы провалятся, то Дешама точно надо будет менять. Иначе на ЧМ ловить нечего.
Ironigor
Ironigor
06 октября в 12:28
Вполне вероятен ничейный исход.
Caniggia
Caniggia
06 октября в 12:24
Франция, в любом случае, очень сильна! А по именам вообще, №1 в Европе точно! Думаю, французы фавориты в этой паре и, наверняка, они очень хотят хоть немного реабилитироваться за недавний проваленный Евро.
Остапчук 67
Остапчук 67
06 октября в 12:24
Надо их обыграть
David Young
David Young ответ ЮЗИК (раскрыть)
06 октября в 12:16
На мой взгляд сборная Франции всё ещё очень сильна.
ЮЗИК
ЮЗИК
06 октября в 12:08
Франция сейчас вполне средняя команда
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
06 октября в 11:58
Удачи сборной Франции 🇨🇵🇨🇵🇨🇵
КЭТиК
КЭТиК
06 октября в 11:30
Много голов вряд ли будет забито.
beefs
beefs
06 октября в 11:28
матч обещает быть интересным...
Cat01
Cat01
06 октября в 11:21
В игре посмотрим
drug01
drug01
06 октября в 11:20
Сейчас уже лучше
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