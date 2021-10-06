Витсель: «Месяц назад сборная Франции была далека от идеала»

Полузащитник сборной Бельгии порассуждал о предстоящем матче против Франции в Лиге Наций.

Нельзя сравнивать Лигу Наций с Евро и ЧМ , но на победу в ней претендуют четыре топ-сборные. Если мы выиграем, это станет достижением для нашего коллектива. Мы предельно мотивированы, как и всегда, когда защищаем честь страны. Удачно ли сейчас играть против Франции? Не знаю. Месяц назад она была далека от идеала, но она остается Францией с ее топовыми игроками. В матче с нами она точно может показать себя.