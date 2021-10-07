Кьер заявил, что готов продлить контракт с «Миланом»

Защитник «Милана» Симон Кьер прокомментировал слухи о возможном продлении контракта с клубом.
Я не стал ближе к подписанию нового соглашения, но я по-прежнему счастлив играть за «Милан».
Я люблю этот клуб, правда. Я уже давно в футболе, поэтому не зацикливаюсь конкретно на продлении договора. Клуб знает мою позицию, так что я жду звонка.
Кьяер, который прибыл из Севильи по первоначальной кредитной сделке в январе 2020 года, провел за Милан 63 матча во всех соревнованиях гигантов Серии А. Четыре из этих матчей состоялись в Серии А в этом сезоне, и его уверенные выступления в центре обороны помогли команде Стефано Пиоли занять второе место после первых семи игр. Хотя он еще не получил официального предложения, 32-летний игрок надеется продлить свое пребывание в Сан-Сиро. Он еще может помочь. Надо.
Кьяер, который прибыл из Севильи по первоначальной кредитной сделке в январе 2020 года, провел за Милан 63 матча во всех соревнованиях гигантов Серии А. Четыре из этих матчей состоялись в Серии А в этом сезоне, и его уверенные выступления в центре обороны помогли команде Стефано Пиоли занять второе место после первых семи игр. Хотя он еще не получил официального предложения, 32-летний игрок надеется продлить свое пребывание в Сан-Сиро. Он еще может помочь. Надо.