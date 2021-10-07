ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

Кьер заявил, что готов продлить контракт с «Миланом»

вчера, 14:11

Защитник «Милана» Симон Кьер прокомментировал слухи о возможном продлении контракта с клубом.

Я не стал ближе к подписанию нового соглашения, но я по-прежнему счастлив играть за «Милан».

Я люблю этот клуб, правда. Я уже давно в футболе, поэтому не зацикливаюсь конкретно на продлении договора. Клуб знает мою позицию, так что я жду звонка.

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Все комментарии
Ванечка
Ванечка
вчера в 17:32
Должны договориться
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:08
Саймон Кьяер(или Симон Кьер) настаивает на том, что он счастлив в Милане, но сообщил, что он еще не получил предложения о новом контракте от «россонери». Текущий договор капитана сборной Дании с клубом истекает в июне 2022 года.
Кьяер, который прибыл из Севильи по первоначальной кредитной сделке в январе 2020 года, провел за Милан 63 матча во всех соревнованиях гигантов Серии А. Четыре из этих матчей состоялись в Серии А в этом сезоне, и его уверенные выступления в центре обороны помогли команде Стефано Пиоли занять второе место после первых семи игр. Хотя он еще не получил официального предложения, 32-летний игрок надеется продлить свое пребывание в Сан-Сиро. Он еще может помочь. Надо.
k3vqh6skgvxx
k3vqh6skgvxx
вчера в 14:59
Стопудово останется в Милане
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:40
Можешь ещё долго ждать звонка.
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