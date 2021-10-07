Кьер заявил, что готов продлить контракт с «Миланом»

Защитник «Милана» прокомментировал слухи о возможном продлении контракта с клубом.

Я не стал ближе к подписанию нового соглашения, но я по-прежнему счастлив играть за «Милан».

Я люблю этот клуб, правда. Я уже давно в футболе, поэтому не зацикливаюсь конкретно на продлении договора. Клуб знает мою позицию, так что я жду звонка.