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Умяров и Максименко ведут переговоры со «Спартаком» по контрактам

вчера, 12:40

Как сообщает источник, футболисты «Спартака» Наиль Умяров и Александр Максименко в данный момент ведут переговоры с московским клубом о продлении своих контрактов.

Действующие соглашения игроков с красно-белыми рассчитаны до июня 2023 года.

Максименко присоединился к академии «Спартака» в 2013 году, голкипер дебютировал за основной состав команды в октябре 2017 года. Умяров перешел в клуб из «Чертаново» в январе 2019 года, полузащитник начал выступать за основу красно-белых с марта 2019 года.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:13
Стелят себе соломку для дальнейшего шантажа, понимая, что у руководства спартака нет выбора: либо повышать ставки по контракту, причём серьёзно, или сбегут. Хотя игроки честно говоря посредственные, но для спартака значимые в пору лимита на легов.
Константин Белых
Константин Белых ответ ЧиП (раскрыть)
вчера в 18:58
Вот вот. Нечего сейчас обеспечивать золотые парашюты. Пусть ждут и не расслабляются до 23 года. А то сейчас наши дураки им 5 лет контракта и все-жизнь удалась. По мне так вообще контракты надо на 1 сезон заключать . С нашими особенно. Муйней год в Спартаке позанимался-свободен-иди ищи в Урале или Уфе такую же зп. Тогда и конкуренция бешеная будет. А что касается Умярова-лучше в центр 2 метрового нигера с размером ноги 52 и пасом взять. Умяров Кутепов Литвинов-это не те игроки с которыми что то можно созидать. ИМХО. Пусть ждут 23 года и трясутся чтоб не выгнали. Так то лучше будет. Соболю уже продлили...
ЧиП
ЧиП
вчера в 17:03
Я бы за Умярова не держался👎
морозз
морозз
вчера в 16:50
Хорошие футболисты, надо продлевать и не сомневаться! А то придётся как в ЦСКА набирать непонятно кого!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:08
Заметьте не спартак проводит переговоры с игроками а наоборот.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:02
Ожидаемое событие.
112910415
112910415
вчера в 14:57
эти люди полезны, однозначно
протон
протон
вчера в 14:49
Ну вообще то их нужно переподписать. С условиями, я думаю, разберутся. В условиях лимита на легионеров, а так же постоянных травм у всех остальных, они явно пригодятся Спартаку. Ну не Реброва с Ещенко же выпускать, в самом деле...
протон
протон
вчера в 14:48
По 5 млн. в год этим легендам
Максименко за 6 лет не научился норм играть, а тут еще денег захочет, на выход или продление с понижением зп.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 14:38
Максименко чет часто косячит, так то парень неплохой, но вратарь должен быть надежным :(
альсато
альсато
вчера в 14:37
Интересно...это чья инициатива?...Клуба али АГЕНТОВ)))))
Телогрейка
Телогрейка
вчера в 14:13
Пацаны правильно делают, сферу гоняют по полю только лет 10 максимум, потом ты не кому не нужен.
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:37
Сейчас выбьют себе контракты как у Ильюши Кутепова и сядут на опу ровно.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:32
Рановато они как-то засуетились о продлении контракта и, наверняка, уже на гораздо лучших финансовых условиях. До 2023 года ещё почти 2 года и если сейчас выдать этим молодым людям новые многомиллионные договора, то, боюсь, до 2023 года они уже будут арендованы Химками, в лучшем случае. А чего напрягаться в Спартаке? Хороший контракт на руках и жизнь удалась!
drug01
drug01
вчера в 13:32
Эти игроки нужны Спартаку
beefs
beefs
вчера в 13:26
Контракт - дело серьезное...
makkie
makkie
вчера в 12:52
Молодежь надо сохранять в клубе.
Но если с Максименко и Умярова есть толк, то условный Ломовицкий почти не приносит пользы клубу, а деньги получает. Таких не стоит держать в Спартаке.
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:49
Пора побеспокоится
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:41
Требуют прибавки к зарплате.
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