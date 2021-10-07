Умяров и Максименко ведут переговоры со «Спартаком» по контрактам

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вчера, 12:40

Как сообщает источник, футболисты «Спартака» и в данный момент ведут переговоры с московским клубом о продлении своих контрактов.

Действующие соглашения игроков с красно-белыми рассчитаны до июня 2023 года.

Максименко присоединился к академии «Спартака» в 2013 году, голкипер дебютировал за основной состав команды в октябре 2017 года. Умяров перешел в клуб из «Чертаново» в январе 2019 года, полузащитник начал выступать за основу красно-белых с марта 2019 года.