«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Азмуна .

Нападающий «Зенита» получил прямую красную карточку в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи» (1:2). Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что питерский клуб попросил отменить дисквалификацию форварда.

«Зенит» прислал письмо с просьбой отменить красную карточку Азмуну. Мы делаем всё по регламенту. Отправили это письмо в экспертно-судейскую комиссию. К четвергу, когда состоится заседание, мы получим ответ.