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«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Азмуна

вчера, 20:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун получил прямую красную карточку в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи» (1:2). Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что питерский клуб попросил отменить дисквалификацию форварда.

«Зенит» прислал письмо с просьбой отменить красную карточку Азмуну. Мы делаем всё по регламенту. Отправили это письмо в экспертно-судейскую комиссию. К четвергу, когда состоится заседание, мы получим ответ.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 08:33
За то как Азмун себя повел после грубейшего фола надо ещё добавлять наказания.
at43h7d3hvqn
at43h7d3hvqn
сегодня в 03:30
Бакланы такие бакланы
valt134
valt134
сегодня в 03:24
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    сегодня в 01:30
    Но гол то должны были засчитать. Уж согласитесь
    makkie
    makkie
    вчера в 22:34
    Чистая красная карточка, чего тут спорить?
    Азмун может еще и дополнительно матч дисквалификации схлопотать... но учитывая, что Зениту через тур играть против Спартака, этого не будет - дадут один матч дисквалификации.
    memphis
    memphis
    вчера в 21:53
    Это вам за пенку КС!
    Zak11
    Zak11
    вчера в 21:51, ред.
    Ну красная карточка вполне оправдана, Джанаеву шипами в живот въехал... А потом что то высказывал судье и не хотел покидать поле. О какой отмене может речь идти вообще?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 21:48
    Плохо когда команда пытается опротестовать очевидную красную карточку.
    particular
    particular
    вчера в 21:34
    Молчание и отсутствие депеши говорили бы за то, что карточка по делу. А так, на лицо, попытка некоторого обеления красноты, а так же спасения репутации игрока и форварда для клуба.
    armeec_
    armeec_
    вчера в 21:31
    Ну падать подали. А есть основания, что она неправильная красная?
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 21:26
    Не отменят, слишком уж большой может быть общественный резонанс, но и много не дадут....игрок "Зенита".... 2 игры дисквалификации...
    ЧиП
    ЧиП
    вчера в 21:23
    Манеру взяли отменять. 🟥 Показана по делу. Какое отменить?! Наказание три матча. По аналогии с Понсе
    Caniggia
    Caniggia ответ Аксинья (раскрыть)
    вчера в 21:20
    Бок Джанаева зверски врезался в беспомощные шипы на бутсах Азмуна! Отмена красной Азмуну, технарь и штраф Сочи за такой чудовищный беспредел!
    beefs
    beefs
    вчера в 21:16
    в цирке все возможно...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:03
    «Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Азмуна .
    Аксинья
    Аксинья ответ 311 (раскрыть)
    вчера в 20:58
    А Сочи засчитать техническое поражение, поскольку Джанаев сам бочиной врезал по ноге Азмуна - вот это будет по нашенски ))
    1bear
    1bear
    вчера в 20:58
    может и отменят,но вряд ли...
    311
    311
    вчера в 20:35
    Надо не отменить, а просто обнулить!)
    Сп62
    Сп62
    вчера в 20:34
    Ну, а почему бы не подать, если всё в своих руках.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 20:34
    Надеюсь, не отменят, тем более красная справедливо показана. Ну а если отменят, то это будет полный беспредел. Тогда Питеру впору будет заявить об отмене победы Сочи над ним и присвоению Сочи технаря за неслыханную дерзость!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 20:27
    Красную карточку отменить...и орденом "Дружба народов" наградить)...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 20:21
    Не отменят точно. Дадут от двух ло четырех дисквалификации. И не благодари за прогноз.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 20:21, ред.
    послушали эксперта
    чисто игровой эпизод, даже фола не было
    протон
    протон
    вчера в 20:21
    Полагаю, что накинут до трёх, а то и до семи, как в своё время Ширлу или Радимову.
    112910415
    112910415
    вчера в 20:17
    вполне могут отменить
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:15
    ...а не отмените-отключим в офисах газ.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:15
    Дела Зенита подать...
    PadovaFan
    PadovaFan
    вчера в 20:13
      shlomo2
      shlomo2
      вчера в 20:09
      Имеет право...все фифти-фифти
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