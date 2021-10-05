«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Азмуна .

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун получил прямую красную карточку в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи» (1:2). Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что питерский клуб попросил отменить дисквалификацию форварда.
«Зенит» прислал письмо с просьбой отменить красную карточку Азмуну. Мы делаем всё по регламенту. Отправили это письмо в экспертно-судейскую комиссию. К четвергу, когда состоится заседание, мы получим ответ.
Азмун может еще и дополнительно матч дисквалификации схлопотать... но учитывая, что Зениту через тур играть против Спартака, этого не будет - дадут один матч дисквалификации.
Азмун может еще и дополнительно матч дисквалификации схлопотать... но учитывая, что Зениту через тур играть против Спартака, этого не будет - дадут один матч дисквалификации.
чисто игровой эпизод, даже фола не было
чисто игровой эпизод, даже фола не было