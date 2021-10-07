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КДК не отменил красную Азмуну. Он дисквалифицирован на один матч

вчера, 17:08

КДК РФС не применил к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну дополнительные санкции за прямое удаление в матче РПЛ с «Сочи» (1:2).

Иранский форвард в попытке дотянуться до мяча попал шипами бутс во вратаря «Сочи» Сослана Джанаева. «Зенит» обращался в ЭСК с просьбой об отмене красной карточки. Она не была отменена, но к игроку не будут применены дополнительные санкции.

Азмун пропустит один матч — не сыграет с тульским «Арсеналом».

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 20:44
А то, что чистый гол отменили ничего?
Gunslinger
Gunslinger ответ Даниил Корохов (раскрыть)
вчера в 20:29
Раз пишешь по понятиям, то пиши всё предложение: Не пойму бомжам так необходим этот Азмун в матче со свиньями,.....
Даниил Корохов
Даниил Корохов
вчера в 20:28
Не пойму бомжам так необходим этот Азмун в матче со Спартаком, что КДК на свои же правила в очередной раз прилюдно плюёт!!!
Gunslinger
Gunslinger ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:27
Не забудь про незасчитанный чистый гол. Кому-то это принесло неплохие бабосы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 19:39
Соглашусь. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
particular
particular
вчера в 19:23
По мне, так это игровой момент, который сложился не в пользу Азмуна. Не думаю, что он летел вперёд с намерением сокрушить рёбра кипера. Получилось грубо, судья принял решение, а остальное - пересуды. Воротчик в порЯде - и то хорошо.
второй
второй ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:12
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:05
    "........Кстати, когда мы исследовали видеоповторы эпизода, установили, что Азмун был первым на мяче. А дальше уже было встречное движение Джанаева к Азмуну. Это была борьба за мяч двух футболистов.
    В чем тогда виноват Азмун? Мы получили заключение ЭСК. Не имею права раскрывать всех деталей. Кроме того, мы имеем на руках только результативную часть. Могу лишь предположить, что там посчитали, что со стороны Азмуна была грубая игра. В данном случае члены КДК пришли к выводу, что дисквалификация на одну игру – вполне достаточное наказание........"
    --------------------------------------------
    Азмун был первым на мяче. Встречное движение Джанаева. Так за что же вообще наказали? И почему отменили гол?
    Великолепный камерунец
    Великолепный камерунец
    вчера в 19:02
    рука руку моет. что непонятного))
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 19:00
    Был бы это не "Зенит",
    Был бы и другой вердикт...

    Вчера писал в своём комментарии, о двух пропущенных играх, этот тот минимум, который должен быть... Красная карточка, автоматически пропуск одной игры, хамское поведение, ещё одна...На больше даже не надеялся...

    Но, увы, одна игра, это даже не минимум, это не отменили красную карточку, только и всего, побоялись, хотя они ничего не бояться, общественного резонанса...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:36
    КДК не отменил красную Азмуну. Он дисквалифицирован на один матч .

    Без комментариев !!!)
    1bear
    1bear
    вчера в 18:27
    немножко выторговали ...
    valeron4321
    valeron4321
    вчера в 18:23
    Чтобы отстранить игрока на матч, никакой КДК не нужен.
    Согласно п.3. ст.16 дисциплинарного регламента КДК, игрок получивший КК, автоматически отстраняется от следующего матча.
    Но в то же время нарушили на заседании п.3 ст.26 дисциплинарного регламента КДК, обязывающего дать за хамское поведение Азмуна по отношению к судье дисциплинарное взыскание в виде дисквалификации от 1 до 24 матчей согласно п.4. ст. 17 регламента.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:22
    компромиссное решение
    Caniggia
    Caniggia ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 18:07
    Что отклонили просьбу Зенита - уже прогресс и на том спасибо! А за мат и увеличение дисквы уже и говорить не приходится.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:06
    Долго на футбольной зоне
    толковали о Законе,
    но пришло известье-НАТЕ ВАМ,-
    мы играем по понятиям...
    minai
    minai
    вчера в 18:06
    Как получишь карточку
    Береги её
    Она ведь с Красным Знаменем
    Цвета одного
    свинья под дубом
    свинья под дубом
    вчера в 18:02
    А помнится Велику дали 6 матчей за хрустального и потом 3 из России,хотя я до сих пор там фола даже на желтую не вижу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А еще забыл, Вася его вырубил, как в хоккее не делают, и получил только желтую,
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 17:51
    Я думал, трешка светит за подобное
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 17:47
    Хоть здесь решили не позориться.
    LAISMEN
    LAISMEN
    вчера в 17:45, ред.
    Ну что ж признаем, что КДК для приличия осмелился на сей раз маненько кулачком по столу стукнуть .....)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
    вчера в 17:43
    Адекватное было бы 1 игра за карточку и 2 игры за мат на судью и попытку физического воздействия. А 1 игра - это просто пожурили.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 17:37
    Просьба об отмене дисквалификации имела цель не допустить более жестких санкций, а так все довольны.
    ЧиП
    ЧиП
    вчера в 17:37
    Ничего он там не пытался смягчить, въехал прямой ногой за что и получил красную. А потом бычил на судью, что так же карается наказанием. Но видимо не для всех регламент одинаков.
    makkie
    makkie
    вчера в 17:35
    Это же Азмун и Зенит.
    Понсе и Гильерме могут дать за подобное 3 и 2 матча дисквалификации.
    А иранца по головке погладили и простили)
    протон
    протон
    вчера в 17:24
    Азмун сыграл грубо, да. Но он как мог стремился смягчить столкновение. Смотрите повтор. Намного опаснее, страшнее и грубее сыграл Понсе в Шунина или, например, Мане в Эдерсона
    протон
    протон
    вчера в 17:23
    А Гиле за подобное же 2 матча дали....
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 17:22
    Наконец то, адекватное и справедливое решение не в пользу Зенита! Видимо, КДК понял, какой негативный резонанс и прецедент может вызвать отмена красной Азмуну со стороны других клубов РПЛ и общественности.
    димон 37
    димон 37
    вчера в 17:18
    Кто то удивлён, что только один матч?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Мaлик (раскрыть)
    вчера в 17:13, ред.
    А мат в отношении судьи и попытка физического воздействия ? Его еле оттащили от судьи. Когда Ганчаренко применил мат к судье его на четыре игры отстранили. Или иранский мат легче русского. ? Или КДК и ЭСК , как и РПЛ на содержании Газпрома?
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