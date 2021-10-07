КДК не отменил красную Азмуну. Он дисквалифицирован на один матч .

1633615737

вчера, 17:08

КДК РФС не применил к нападающему «Зенита» дополнительные санкции за прямое удаление в матче РПЛ с «Сочи» (1:2).

Иранский форвард в попытке дотянуться до мяча попал шипами бутс во вратаря «Сочи» Сослана Джанаева. «Зенит» обращался в ЭСК с просьбой об отмене красной карточки. Она не была отменена, но к игроку не будут применены дополнительные санкции.

Азмун пропустит один матч — не сыграет с тульским «Арсеналом».