КДК не отменил красную Азмуну. Он дисквалифицирован на один матч .

КДК РФС не применил к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну дополнительные санкции за прямое удаление в матче РПЛ с «Сочи» (1:2).
Иранский форвард в попытке дотянуться до мяча попал шипами бутс во вратаря «Сочи» Сослана Джанаева. «Зенит» обращался в ЭСК с просьбой об отмене красной карточки. Она не была отменена, но к игроку не будут применены дополнительные санкции.
Азмун пропустит один матч — не сыграет с тульским «Арсеналом».
Согласно п.3. ст.16 дисциплинарного регламента КДК, игрок получивший КК, автоматически отстраняется от следующего матча.
Но в то же время нарушили на заседании п.3 ст.26 дисциплинарного регламента КДК, обязывающего дать за хамское поведение Азмуна по отношению к судье дисциплинарное взыскание в виде дисквалификации от 1 до 24 матчей согласно п.4. ст. 17 регламента.
Согласно п.3. ст.16 дисциплинарного регламента КДК, игрок получивший КК, автоматически отстраняется от следующего матча.
Но в то же время нарушили на заседании п.3 ст.26 дисциплинарного регламента КДК, обязывающего дать за хамское поведение Азмуна по отношению к судье дисциплинарное взыскание в виде дисквалификации от 1 до 24 матчей согласно п.4. ст. 17 регламента.