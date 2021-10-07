Бонуччи извинился за удаление в Лиге Наций

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи в своем Инстаграме извинился за удаление в полуфинальном матче Лиги Наций против Испании.
Я разозлен даже больше, чем вы. Разозлен сам на себя. Я прошу прощения за это. Но эта сборная Италии будет еще сильнее.
В дальнейшем Бонуччи должен сдерживать эмоции, чтобы не получать больше таких необязательных ЖК, особенно как его первая ЖК, а все две ЖК в матче показаны справедливо.
В дальнейшем Бонуччи должен сдерживать эмоции, чтобы не получать больше таких необязательных ЖК, особенно как его первая ЖК, а все две ЖК в матче показаны справедливо.
А можно поинтересоваться, почему вот эта ставка не сыграла ?
А можно поинтересоваться, почему вот эта ставка не сыграла ?