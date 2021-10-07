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Бонуччи извинился за удаление в Лиге Наций

вчера, 10:44
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи в своем Инстаграме извинился за удаление в полуфинальном матче Лиги Наций против Испании.

Я разозлен даже больше, чем вы. Разозлен сам на себя. Я прошу прощения за это. Но эта сборная Италии будет еще сильнее.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:11
Бонуччи повёл себя как сильная личность и профессионал, не привыкший в случае неудач, сваливать вину на судей, тем более обе карточки были показаны по делу. Человек успокоился и осознал свою неправоту и извинился перед командой и страной, что ему делает честь. Многим нашим игрокам и тренерам надо поучиться, вот так напоказ признавать свои ошибки, а не истерить во время игры и после неё извергая тонны негатива в адрес судей, тем самым оправдывая свои ошибки и просчёты. Вот честно, противно слушать после матчей от уважаемых футбольных людей потоки неоправданной, как правило, критики судейского корпуса на фоне своих явных недочётов и посредственной игры.
протон
протон
вчера в 15:05
Молодец, что признаёт свои ошибки, а не валит на судью, который удалил его по делу.
В дальнейшем Бонуччи должен сдерживать эмоции, чтобы не получать больше таких необязательных ЖК, особенно как его первая ЖК, а все две ЖК в матче показаны справедливо.
Rattlehead
Rattlehead ответ старина (раскрыть)
вчера в 13:58
Очень важное замечание. Что нравится в Карасёве, так это непрогибаемость и строгое следование правилам.
старина
старина
вчера в 13:51
Профи видно сразу.Это вам не азмунка,который размахивал перед Шадыхановым своими худыми культяпками и не дрочюба,откровенно оскорблявший матом судью и не понесший никакого наказания
Rattlehead
Rattlehead ответ h8you (раскрыть)
вчера в 13:30
Откуда сведения, что там был именно просто вопрос и ничего другого?
h8you
h8you
вчера в 13:16
извиняться нужно лысому клоуну,за первую желтую,которая была дана капитану за вопрос
ДСА
ДСА
вчера в 12:42
Карась всё справедливо сделал.
112910415
112910415
вчера в 12:11
характерно, что судью не винит !
berda2003
berda2003
вчера в 11:27
значит карасёв прав - следи за метёлкой и локтями...
Аксинья
Аксинья
вчера в 11:26
Надо бы ему и перед Карасем извиниться - вот это был бы прикол))
27dbc4wt6dv2
27dbc4wt6dv2
вчера в 11:03
За гол нагличанам в финале можно и извинить
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:48
Доброго времени суток Всем.
А можно поинтересоваться, почему вот эта ставка не сыграла ?
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