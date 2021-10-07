Бонуччи извинился за удаление в Лиге Наций

Защитник сборной Италии в своем Инстаграме извинился за удаление в полуфинальном матче Лиги Наций против Испании.

Я разозлен даже больше, чем вы. Разозлен сам на себя. Я прошу прощения за это. Но эта сборная Италии будет еще сильнее.