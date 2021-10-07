«Ничего удивительного». В «Спартаке» высказались о решении КДК по Азмуну

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о решении КДК по дисквалификации форварда «Зенита» Сердара Азмуна, полученную в матче с «Сочи» (1:2).
Мы бы удивились, если бы было принято другое решение. А так – ничего удивительного.
В матче РПЛ с «Сочи» (1:2) иранский форвард в попытке дотянуться до мяча попал шипами бутс во вратаря сочинцев Сослана Джанаева.
Азмун сможет сыграть в 12-м туре РПЛ со «Спартаком».
Странно, что Азмуна вообще за это удалили. Надо было удалять вратаря, т.к о чуть не сломал своим животом ногу Азмуна
Странно, что Азмуна вообще за это удалили. Надо было удалять вратаря, т.к о чуть не сломал своим животом ногу Азмуна