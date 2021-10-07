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«Ничего удивительного». В «Спартаке» высказались о решении КДК по Азмуну

вчера, 17:18

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о решении КДК по дисквалификации форварда «Зенита» Сердара Азмуна, полученную в матче с «Сочи» (1:2).

Мы бы удивились, если бы было принято другое решение. А так – ничего удивительного.

В матче РПЛ с «Сочи» (1:2) иранский форвард в попытке дотянуться до мяча попал шипами бутс во вратаря сочинцев Сослана Джанаева.

Азмун сможет сыграть в 12-м туре РПЛ со «Спартаком».

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Все комментарии
Блоссия
Блоссия
сегодня в 19:20
Нашли чему удивляться!) Если в нашей стране удивляться, то с открытым ртом так и останешься с утра до ночи. Обыденность зла.
4RT
4RT
вчера в 19:47
Да по фигу,выходите и выигрывайте.
112910415
112910415
вчера в 18:40
да никто не удивлён
протон
протон
вчера в 17:50
Помню, Понсе за такой фол против Шунина получил 5 матчей. А здесь ничего

Странно, что Азмуна вообще за это удалили. Надо было удалять вратаря, т.к о чуть не сломал своим животом ногу Азмуна
протон
протон
вчера в 17:49
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 17:40
    Он получил справедливое наказание.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:37
    Спартак жалеет что не два матча...
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 17:34
    Один матч вообще мало.
    Mekail
    Mekail
    вчера в 17:21
    Ну да.... Спартаку уже ничем удивляться
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 17:19
    Виноват,надо отвечать!
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