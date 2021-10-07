«Ничего удивительного». В «Спартаке» высказались о решении КДК по Азмуну

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вчера, 17:18

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о решении КДК по дисквалификации форварда «Зенита» , полученную в матче с «Сочи» (1:2).

Мы бы удивились, если бы было принято другое решение. А так – ничего удивительного.

В матче РПЛ с «Сочи» (1:2) иранский форвард в попытке дотянуться до мяча попал шипами бутс во вратаря сочинцев Сослана Джанаева.