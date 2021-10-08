ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

«Рома» работает над продлением контрактов с двумя игроками

вчера, 09:11

По данным источника, «Рома» работает над продлением контрактов сразу с двумя игроками.

Утверждается, что римский клуб планирует пролонгировать договоры с полузащитником Жорданом Верету и защитником Джанлукой Манчини.

Действующие контракты этих игроков рассчитаны до 2024 года.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:55
Защитник Ромы Джанлука Манчини хочет остаться в клубе «надолго» и хвалит Жозе Моуриньo и Тэмми Абрахам. Срок действия контракта итальянского защитника истекает в июне 2024 года, и в прошлом он был связан с Челси и Манчестер Юнайтед. Однако Манчини не думает уходить из Ромы в этот момент своей карьеры. «Продление контракта не является приоритетом, но я вижу себя в Роме надолго», - сказал он. За последние несколько месяцев Рома претерпела множество изменений. В клуб прибыл не только Жозе Моуриньо, но и Рома подписала контракт с Тэмми Абрахамом из Челси. Англичанин сменил перешедшего в Интер Эдина Джеко.
Моуринью хочет, чтобы Рома ускорила преследование за полузащитником Денисом Закарием, который вызвал большой интерес в последнее время.
Моуриньо все еще не хватает полузащитника высшего уровня в его новом составе в Италии. Пока что во всех играх своей лиги, кроме одной, он использовал одних и тех же двух игроков в двойном повороте. Джордан Верету и Брайан Кристанте - это дуэт, о котором идет речь. Верету намного лучше, чем он показал в своем единственном сезоне с Астон Виллой несколько лет назад. Между тем, Кристанте был полезным вариантом на скамейке запасных для Италии на Евро-2020. Но у обоих есть свои ограничения, и Моуриньо хочет новый вариант. Вот почему эти двое - Джанлука Манчини(он вероятно продлит) и Жордан Верету могут и не остаться, особенно Жордан Верету.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:35
Значит не просто так
qh5bmw67732j
qh5bmw67732j
вчера в 09:34
Значит нужны ребята клубу
beefs
beefs
вчера в 09:12
Руководство клуба знает что делает..
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