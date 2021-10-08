«Рома» работает над продлением контрактов с двумя игроками

1633673498

вчера, 09:11

По данным источника, «Рома» работает над продлением контрактов сразу с двумя игроками.

Утверждается, что римский клуб планирует пролонгировать договоры с полузащитником и защитником .

Действующие контракты этих игроков рассчитаны до 2024 года.