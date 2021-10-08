«Рома» работает над продлением контрактов с двумя игроками

По данным источника, «Рома» работает над продлением контрактов сразу с двумя игроками.
Утверждается, что римский клуб планирует пролонгировать договоры с полузащитником Жорданом Верету и защитником Джанлукой Манчини.
Действующие контракты этих игроков рассчитаны до 2024 года.
Моуринью хочет, чтобы Рома ускорила преследование за полузащитником Денисом Закарием, который вызвал большой интерес в последнее время.
Моуриньо все еще не хватает полузащитника высшего уровня в его новом составе в Италии. Пока что во всех играх своей лиги, кроме одной, он использовал одних и тех же двух игроков в двойном повороте. Джордан Верету и Брайан Кристанте - это дуэт, о котором идет речь. Верету намного лучше, чем он показал в своем единственном сезоне с Астон Виллой несколько лет назад. Между тем, Кристанте был полезным вариантом на скамейке запасных для Италии на Евро-2020. Но у обоих есть свои ограничения, и Моуриньо хочет новый вариант. Вот почему эти двое - Джанлука Манчини(он вероятно продлит) и Жордан Верету могут и не остаться, особенно Жордан Верету.
Моуринью хочет, чтобы Рома ускорила преследование за полузащитником Денисом Закарием, который вызвал большой интерес в последнее время.
Моуриньо все еще не хватает полузащитника высшего уровня в его новом составе в Италии. Пока что во всех играх своей лиги, кроме одной, он использовал одних и тех же двух игроков в двойном повороте. Джордан Верету и Брайан Кристанте - это дуэт, о котором идет речь. Верету намного лучше, чем он показал в своем единственном сезоне с Астон Виллой несколько лет назад. Между тем, Кристанте был полезным вариантом на скамейке запасных для Италии на Евро-2020. Но у обоих есть свои ограничения, и Моуриньо хочет новый вариант. Вот почему эти двое - Джанлука Манчини(он вероятно продлит) и Жордан Верету могут и не остаться, особенно Жордан Верету.