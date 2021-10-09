Терехов рассказал о дебюте за сборную России

Защитник сборной России рассказал о своём дебюте за национальную команду в матче со Словакией (1:0). Поединок проходил в рамках 7-го тура квалификационного раунда ЧМ -2022:

Приятно, что наставник дал мне сыграть в таком ответственном матче в старте. Я уже не такой молодой, так что серьёзных эмоций не испытывал, все было как обычно.

Это была не мечта, а цель. Она осуществилась. Буду ставить новые цели.

Сейчас на первом месте стоит результат. Качество игры — не то, которое все планировали увидеть. Считаю, что на это есть ряд объективных причин. Очень много травмированных. Главное, что набрали три очка.