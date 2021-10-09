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Терехов рассказал о дебюте за сборную России

вчера, 08:24
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Защитник сборной России Сергей Терехов рассказал о своём дебюте за национальную команду в матче со Словакией (1:0). Поединок проходил в рамках 7-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022:

Приятно, что наставник дал мне сыграть в таком ответственном матче в старте. Я уже не такой молодой, так что серьёзных эмоций не испытывал, все было как обычно.

Это была не мечта, а цель. Она осуществилась. Буду ставить новые цели.

Сейчас на первом месте стоит результат. Качество игры — не то, которое все планировали увидеть. Считаю, что на это есть ряд объективных причин. Очень много травмированных. Главное, что набрали три очка.

После шести туров российская сборная набрала 16 очков и находится на втором месте в группе H, отставая от Хорватии по разнице мячей.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:28
Молодец,не подвёл-какой с него спрос? В бой идут одни старики,а не дзюбаки...
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 09:43
наверное забыл как это делается
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:41
Просто удивительно, как вообще этот товарищ в сборную попал??? В защите полный атас : ни отбора, ни заблокированных мячей - турист.
Futurista
Futurista
вчера в 09:19
После таких дебютов надо заканчивать с футболом...
112910415
112910415
вчера в 09:13
суровый дебют получился
ОПС
ОПС
вчера в 08:54
С дебютом можно поздравить.
Gahi
Gahi
вчера в 08:52
Главное начать, а там уже можно будет забивать. Удачи
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:37
тяжелый матч для дебюта выдался
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
вчера в 08:33
Здравствуйте. Конкурс Прогнозов - Мои Ставки.

И ещё Профиль - Ставки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:25
Мечты сбываются!
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