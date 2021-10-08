Аджоев: «РПЛ — хороший чемпионат. Просто надо что-то подправить»

Руководитель тульского «Арсенала» прокомментировал высказывание исполняющего обязанности президента РПЛ Ашота Хачатурянца о желании стремиться к уровню Английской Премьер-Лиги.

Мы же должны к чему-то стремиться. Думаю, стремиться надо к этому. Нет, такое заявление для меня не звучит громко.

Хачатурянц – не чужой в футболе человек. Он все знает. Правильно Ашот все говорит. У нас хороший чемпионат. Просто надо что-то подправить.

У нас есть хорошие игроки, все условия. Мы будем стремиться к хорошему чемпионату!