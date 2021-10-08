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Аджоев: «РПЛ — хороший чемпионат. Просто надо что-то подправить»

вчера, 22:44

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал высказывание исполняющего обязанности президента РПЛ Ашота Хачатурянца о желании стремиться к уровню Английской Премьер-Лиги.

Мы же должны к чему-то стремиться. Думаю, стремиться надо к этому. Нет, такое заявление для меня не звучит громко.

Хачатурянц – не чужой в футболе человек. Он все знает. Правильно Ашот все говорит. У нас хороший чемпионат. Просто надо что-то подправить.

У нас есть хорошие игроки, все условия. Мы будем стремиться к хорошему чемпионату!

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:49
Знать бы только, что это "что")))
112910415
112910415
сегодня в 08:39
да нормально !
всё переделать нужно, и будет счастье
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:26
Пока это только слова. Мутко тоже много говорил , а толку ноль.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:23
Зарплаты в РПЛ сумасшедшие.
протон
протон
сегодня в 05:51
Надо что то поправить и чуть-чуть потерпеть….ахах
Просто надо что-то подправить. - Например? - "Все, сказал Аджоев."
kasyak7
kasyak7 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 01:18
Ахах)) набор слов, Аджоев сам не понял что сказал.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:48
Чемпионат то хороший только играть некому.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:43
Не сказать что хороший - скорее самобытный, и не поправить, а скорее разобрать, заново собрать и тщательно отшлифовать.
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:29
Работа над собой и всё получится..
АРСЕНАЛ - Чемпион!!!
ABir
ABir
вчера в 23:01
Надо закатывать рукава править, править, править
pomor45
pomor45
вчера в 22:58
"У нас хороший чемпионат". "Мы будем стремиться к хорошему чемпионату" Таким образом, делать ничего и не надо. Всё хорошо.
Cat01
Cat01
вчера в 22:55
Ломать не надо лучше играть
beefs
beefs
вчера в 22:50
Нужно убрать режиссер
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:47
покурил малёха парень
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