Аджоев: «РПЛ — хороший чемпионат. Просто надо что-то подправить»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал высказывание исполняющего обязанности президента РПЛ Ашота Хачатурянца о желании стремиться к уровню Английской Премьер-Лиги.
Мы же должны к чему-то стремиться. Думаю, стремиться надо к этому. Нет, такое заявление для меня не звучит громко.
Хачатурянц – не чужой в футболе человек. Он все знает. Правильно Ашот все говорит. У нас хороший чемпионат. Просто надо что-то подправить.
У нас есть хорошие игроки, все условия. Мы будем стремиться к хорошему чемпионату!
всё переделать нужно, и будет счастье
всё переделать нужно, и будет счастье
Просто надо что-то подправить. - Например? - "Все, сказал Аджоев."
Просто надо что-то подправить. - Например? - "Все, сказал Аджоев."
АРСЕНАЛ - Чемпион!!!
АРСЕНАЛ - Чемпион!!!