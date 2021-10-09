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Мостовой: «Словакия задавила так, что мы не знали как в футбол играть»

сегодня, 00:44
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об игре национальной команды в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии (1:0).

Ужасно, очень плохая игра. Все мы понимаем, что Словакия задавила нас так, что мы не знали, бедные, как в футбол играть. Мы угадали с Сафоновым, уверенно сыграл, отбил пару раз, всё накрывал. А в атаке вспомнить у нас нечего, кроме трёх контратак, в которые игроков погнали трибуны. Даже когда гол забивали – случайно, что соперник в свои забил. Вратарь должен был крикнуть и мяч забрать.

Результат удивительный. А после вчерашнего футбола… Жаль не было другого футбола, чтобы переключить. Надо послушать Карпина. Два светлых пятна – Бакаев и Сафонов. Зелимхан обыгрывал, убегал, старался много.

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Все комментарии
Томас Сойер
Томас Сойер
сегодня в 11:14
Мостовой если такой хороший специалист, почему тогда в тренеры не идешь? Критиковать всегда легко. Ладно о сборной плохо сказал, то тогда и про хорошее скажи. Что Карпин с слабым составом смог выиграть и т.д. А то такое ощущение, что специально топит. Будь справедливее.
Союзник противников
Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:51
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 10:49
    А что показала Словакия? Футбольный онанизм,закончившийся для них формальным провалом???
    STVA 1
    STVA 1 ответ Аксинья (раскрыть)
    сегодня в 10:01
    там в Испании вроде! Когда Валера в Сосьедад второй раз ушел!Но точно не помню!Валера боец а Мост понтярщик! Валера ноги не убирал а Саша падал после стыка! Хотя потенциал больше у Момтового но Валера трудяга!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 09:49
    Абсолютно точно.
    Землянин
    Землянин ответ Владимир Немченков (раскрыть)
    сегодня в 09:37
    Я вообще на матч тв смотрел, зная уже весь расклад, между делом. Результат радует, а Словакии тоже мало чем запомнились, скорее наш Сафонов, а у нас в контратаках ещё парочку могли спокойно положить.
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:58
    врагу не поделаешь такой игры
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 08:53, ред.
    Саша, когда-то ты играл с Валерой вместе и в России и в Испании, но вот черная кошка пробежала между вами и теперь ты ищешь повод чтобы куснуть его лишний раз (представляю что бы ты сейчас трубил если бы Россия проиграла). И если Валера хреновый тренер, то из тебя эксперт еще хуже))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 08:27
    Главное что выстояли, надо прибавлять!
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 08:19
    Игра явно не пошла.
    ABir
    ABir
    сегодня в 08:12
    А с другой стороны, если бы словаки сами себе не забили, то стали бы они играть в такой красивый атакующий комбинационный футбол? Наверное игра была бы более осторожной и равной, возможно ничейной. А на деле: нам очень повезло, а от словаков удача вчера отвернулась на 180 градусов
    ykcyc77
    ykcyc77
    сегодня в 07:31
    И что делать на ЧМ с такой игрой??? Ведь играли не топ-командой, а окопались как с будто перед нами сборная Мира!!! Стыдоба!!!
    beefs
    beefs
    сегодня в 07:27
    Карпину везет как никогда...
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 07:24
    Хоттабыч на трибуне сделал свое дело...:))))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 07:20, ред.
    Такого у нас фарта давно не помню
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 06:53
    Смотрел игру и мне казалось, что наших на поле 11 а словаков 25.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 06:51, ред.
    Врёт...
    Параллельно по федеральному каналу показывали прямую трансляцию Германия-Румыния....переключай и смотри....
    протон
    протон
    сегодня в 06:27
    По результату вроде как победа, а по игре и ощущениям от неё - вроде как поражение...
    Бедный Карпин, аж жалко его. Сидит весь матч, головой качает, матерится, смотрит на часы..
    Единственный кто играл, это Сафонов!!!!
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 06:24
    По ходу царьку не дает покоя факт что его одногодки тренируют а он со срач тв желчью захлебывается!
    STVA 1
    STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 06:22
    Ерохин в защите очень слаб и когда такая игра то он бесполезен((
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 05:57
    Главное есть результат, когда его не было то все возмущались, да игры нормальной пока нет, но зато есть победа. Удачи
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 05:31
    Счет на табло. Остальное ерунда.
    протон
    протон
    сегодня в 05:20
    Да-да! 10 из 12 очков ужасно! Ой, прямо как ужасно! Срочно увольнять Карпина и назначать Мостового!!!
    Что может сделать Валера , если эти кривоногие мяч в спину пинают , не передачу делают , а именно пинают его ?! Помню Калачев в игре с Рубином , орал на Логашова из-за того что тот пас ему дал в ближнею ногу , а не на дальнею . Калач советской закалки, Логашов выходец из 90х-00х уровень совсем другой очень низкий у нынешних игроков , может новое поколение лучше будет , я надеюсь . На этих нет надежды они уже отыгранные .
    протон
    протон
    сегодня в 05:19
    1. Отмечу в этой игре, что на 80+ команда высоко встречала, хорошо бежала.
    2. На 90 не сидели в обороне отбиваясь от соперника, а выбегали в хорошие контратаки
    3. Выход из обороны в атаку через пас очень качественный

    Видна работа Карпина, как команда меняется, и даже с учетом общей кривоногости и травм, аспекты выше понравились.
    Может и фарта Георгич принёс нашей сборной, посмотрим дальше.
    Главное радует, что за них хочется в данный момент болеть, звёзд с неба не хватают, стараются на поле и главный тренер, не разговаривает как орк.
    1bear
    1bear
    сегодня в 04:43
    всё верно сказал - игра отвратная,спасибо Сафонову
    Владимир Немченков
    Владимир Немченков ответ Землянин (раскрыть)
    сегодня в 02:54
    Да на такую игру смотреть противно...прав Мост,шел бы параллельно другой футбол переключил бы...это с колхозом так играть...
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 01:57, ред.
    Мостовой не изменяет себе: при любом удобном случае бьёт по Карпину изо всех своих звуковыводящих отверстий. Личность большого масштаба. Человек кристально честный, не боящийся бросить правду в лицо тем, кто работает, старается, пытается. Теперь каждому ясно - сборной (равно как и любым клубом) руководить должен Мостовой. Он же легенда. Видит всех насквозь. Александр, пожалуйте к штурвалу.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 01:28
    Играли конечно хуже соперника но важно что выстояли и сумели удержать победу. Все 4 матча при Карпине сыграли на ноль хотя ни в одном из них выдающейся игры не показали и позволяли соперникам создавать опасные моменты у своих ворот. Получается что Карпин фартовый тренер. Пусть удача и дальше сопутствует сборной России!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 01:20
    Учитывая , как складывалась игра, надо было гораздо раньше выпускать Жемалетдинова , который и бежит быстрее того же Ерохина , и техничнее , при игре на контратаках он был бы полезнее и помог бы в атаке Бакаеву и Смолову. А вообще наши Сутормин и особенно Баринов часто передерживали мяч, особо грешил этим Баринов, никак не хотел избавляться от мяча. Сегодня повезло, со Словенией такого фарта может и не быть. Надо срочно налаживать комбинационную игру. Словенцы - это тоже не подарок, а дома у себя тем более.
    Всем здоровья.
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 01:13
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