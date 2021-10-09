Мостовой: «Словакия задавила так, что мы не знали как в футбол играть»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об игре национальной команды в матче квалификации ЧМ -2022 со сборной Словакии (1:0).

Ужасно, очень плохая игра. Все мы понимаем, что Словакия задавила нас так, что мы не знали, бедные, как в футбол играть. Мы угадали с Сафоновым, уверенно сыграл, отбил пару раз, всё накрывал. А в атаке вспомнить у нас нечего, кроме трёх контратак, в которые игроков погнали трибуны. Даже когда гол забивали – случайно, что соперник в свои забил. Вратарь должен был крикнуть и мяч забрать.

Результат удивительный. А после вчерашнего футбола… Жаль не было другого футбола, чтобы переключить. Надо послушать Карпина. Два светлых пятна – Бакаев и Сафонов. Зелимхан обыгрывал, убегал, старался много.