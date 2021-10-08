Колосков — о словах Хачатурянца про АПЛ: «Не вижу ничего невыполнимого»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывание исполняющего обязанности президента РПЛ Ашота Хачатурянца о желании стремиться к уровню Английской Премьер-Лиги.

Зрелищность зависит от уровня технической оснащенности футболистов. Мы наблюдали за Испанией и Италией. Вот где зрелищность, не хочется отрываться от экрана. Когда примитивная тактика, это не приносит удовольствия.

Хачатурянц совершенно правильно ставит задачи. Все цели сводятся к уровню мастерства футболистов. Об этих целях уже давно говорят. Новый человек ставит задачи, очень актуальные для нашего футбола. Я не вижу в этих словах ничего необычного и невыполнимого.

Надо качественно работать, тогда все получится.