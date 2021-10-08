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Колосков — о словах Хачатурянца про АПЛ: «Не вижу ничего невыполнимого»

вчера, 22:20

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывание исполняющего обязанности президента РПЛ Ашота Хачатурянца о желании стремиться к уровню Английской Премьер-Лиги.

Зрелищность зависит от уровня технической оснащенности футболистов. Мы наблюдали за Испанией и Италией. Вот где зрелищность, не хочется отрываться от экрана. Когда примитивная тактика, это не приносит удовольствия.

Хачатурянц совершенно правильно ставит задачи. Все цели сводятся к уровню мастерства футболистов. Об этих целях уже давно говорят. Новый человек ставит задачи, очень актуальные для нашего футбола. Я не вижу в этих словах ничего необычного и невыполнимого.

Надо качественно работать, тогда все получится.

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Все комментарии
batog
batog
сегодня в 12:15
И не ждать звонков сверху!
ermak6848
ermak6848 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 10:05
нафталиновый пиджак про пиарился...
112910415
112910415
сегодня в 08:34
реально, актуально, своевременно, ура !
ДСА
ДСА
сегодня в 05:53
На словах Хачатурянц мастер.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:15, ред.
Вы и Хачатурянц живёте в параллельном пространстве, как и всё руководство страны. Фантасты. Переселить бы вас всех на Альфу Центавра, воздух в России стал бы гораздо чище. И за выбросы вредных газов в атмосферу не пришлось платить. Жив был бы М.М.Зощенко, он бы о таких чиновниках, как вы, написАл пару ласковых фельетонов.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:15
Ладно с Ашотом бог с ним а сам Колосков в свою бытность, что такого особого выполнил.
Gahi
Gahi
вчера в 23:08
Вячеслав Иванович Колосков — советский и российский спортивный функционер, председатель Федерации футбола СССР в 1990—1991 годах; первый президент Российского футбольного союза в 1992—2005 годах,. Вице-президент ФИФА в 1980—1996 годах, член исполкома ФИФА (1996—1998 и 2000—2009) и УЕФА (апрель 1994—2009). Кандидат педагогических наук, профессор позже почётный президент РФС. Что мешало уважаемому Вячеславу Ивановичу подготовить молодые кадры за это время для всего футбола России и вывести на уровень АПЛ, чтобы сейчас не выглядеть так уныло на фоне остальных команд своей игрой. Удачи
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:49
Дед с ума сошел
BDA8181
BDA8181
вчера в 22:40
Что же вы уважаемый со своим другом товарищем Толстых то над этим не работали в своё время то. Не когда наверное было, другие задачи решали по строительству объектов важных и государственных))) Может ещё чем )))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:39
Два клоуна нашли общий язык.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:36
Ну может ещё сказать еврей.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:26
Ещё один сказочник .
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