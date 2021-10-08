Хачатурянц: «АПЛ — это то, к чему мы хотели бы прийти в России»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, на модель какой лиги ориентируется как бизнесмен и болельщик.

Я считаю, что Английская Премьер-Лига — это то, к чему мы хотели бы прийти. Не только с точки зрения финансового успеха, но и с точки зрения зрелищности, интенсивности футбола. Такие традиции, конечно, сразу не воспитаешь, но изучив опыт этой лиги, вижу, что это та модель, к которой нам нужно стремиться.

У нас уже достаточно клубов, имеющих богатую историю. Есть даже 100-летние клубы — скоро приближается юбилей одного из клубов, кстати. Мне кажется, что эти традиции являются семейными. Когда ты видишь, за какую команду болеет твой дед, твой отец. А футбол в СССР и в России всегда был очень популярен. Так что у нас есть клубы с традициями, у них огромное количество болельщиков. Но также у нас есть и клубы молодые. Мы видим, как формируется болельщицкая среда, и это интересный процесс.