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Хачатурянц: «АПЛ — это то, к чему мы хотели бы прийти в России»

вчера, 18:43

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, на модель какой лиги ориентируется как бизнесмен и болельщик.

Я считаю, что Английская Премьер-Лига — это то, к чему мы хотели бы прийти. Не только с точки зрения финансового успеха, но и с точки зрения зрелищности, интенсивности футбола. Такие традиции, конечно, сразу не воспитаешь, но изучив опыт этой лиги, вижу, что это та модель, к которой нам нужно стремиться.

У нас уже достаточно клубов, имеющих богатую историю. Есть даже 100-летние клубы — скоро приближается юбилей одного из клубов, кстати. Мне кажется, что эти традиции являются семейными. Когда ты видишь, за какую команду болеет твой дед, твой отец. А футбол в СССР и в России всегда был очень популярен. Так что у нас есть клубы с традициями, у них огромное количество болельщиков. Но также у нас есть и клубы молодые. Мы видим, как формируется болельщицкая среда, и это интересный процесс.

Модель в РПЛ должна быть такой же, как в АПЛ? Думаю, что мы к этому можем прийти. Полностью копировать какую-либо модель не удастся, потому что у нас есть свои особенности — и географические, и те, что касаются традиций развития футбола в регионах. Но в то, что РПЛ станет вершиной профессионального российского футбола, я верю.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 06:16
Догоним и перегоним как говорится
И откуда у аудитории в России будет такая же платёжеспособность, как в Англии?
А получилось ФНЛ
valt134
valt134
сегодня в 02:15
И тут Бродягу понесло... Ты Сколько выпил??? кюько твоя фамилия...
Rex04
Rex04
вчера в 23:57
🤫🤫🤫откуда он,ппц РПЛ …
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 23:45
"РПЛ станет вершиной профессионального российского футбола" - а сейчас вершина это ФНЛ или ПФЛ?
NYJ
NYJ
вчера в 23:41
Лучший ответ на подобное высказывание - игра сборной против Словакии дома
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:15
Мечтать не вредно.
Вредно не мечтать...
1bear
1bear
вчера в 23:09
это уже даже не смешно...
Михаил Полунин
Михаил Полунин
вчера в 23:06, ред.
А свое что-нибудь сделать? Главное примазаться к чужим успехам. И для чего вся эта масса людей, которые только и могут, что обезьянничать?
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 22:57
фурса одно время обещал чемпионами мира стать
pomor45
pomor45 ответ firewing (раскрыть)
вчера в 22:48
Как в Англии? Не приведи Господь.
pomor45
pomor45
вчера в 22:45
И что нам так не везёт с начальством: то бюрократы махровые и карьеристы, то вот теперь демагог. Предлагает ходьбу к горизонту. Единственная кандидатура, между прочим. Неужели утвердят?
beefs
beefs
вчера в 21:47
ну рассмешил, и где такие берутся?...
Chistiv
Chistiv
вчера в 21:42
А сейчас РПЛ не является разве вершиной профессионального российского футбола? Конечно, ФНЛ - лучшая лига в мире, но всё-таки это лишь мем.
112910415
112910415
вчера в 21:39
настолько блистательная задача, что за её невыполнение и ругать-то не станут
d1metras
d1metras
вчера в 21:32
Ну по зарплатам они уже почти на уровне. Вот только в АПЛ профи играют а у нас любители..
Tonik-ID
Tonik-ID
вчера в 21:17
Ахпер джан! Все логично, АПЛ в данном случае расшифровывается как Армянская Премьер Лига
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:16
Бессмысленно лопатой копать территорию смыслов)...
particular
particular ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 21:08
Приветствую, досточтимый!
А что, - вполне рабочий вариант :)
Хотя, когда чиновники начинают втирать про векторы развития, модели и проекты, - хочется, что бы они начали с простого взмаха лопатой :)
За адекватность
За адекватность ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:01
Приветствую уважаемый! Ну это у них на словах, а на деле...
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 20:51
Еще один сказки про Нью Васюки рассказывает!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:36
Далеко пойдёт. Так заливать - прямая дорога во власть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:32
Хачатурянц жжот....))

РПЛ - Общая рыночная стоимость:
977,90 млн €

АПЛ - Общая рыночная стоимость:
9,07 Млрд. €

"Хотеть прийти" в данном случае...это как в средние века мечтать полететь в космос....))
particular
particular
вчера в 20:25, ред.
Не получится. Ноги короткие, а руки загребущие :(
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 20:10, ред.
Новый начальник значит новая метла. Для начала наведите порядок в РПЛ. Разберитесь мягко сказать с неквалифицированными судьями которые нередко принимают однобокое решение в пользу одной команды. Тоже и ВАРА касаемо. Штрафные санкции должны быть одинаковы для всех команд и отдельных игроков в том числе и тренеров.. Всяких симулянтов -актеров на поле также наказывать и штрафовать. Хватит раздавать из за них очки одним и отбирать у других. Вот тогда и будет и вам и нам счастье в виде АПЛ. А пока это просто мечты.
firewing
firewing
вчера в 20:05
Сначала нужно сделать жизнь, как в Англии, а футбол сам подстроится...
BDA8181
BDA8181
вчера в 19:54
Ген Геныч согласен , есть иногда "удивительные" решения, но не на такой постоянной основе )) Московские клубы отдельная статья в отечественном футболе , Зенит в новейшей историй и есть остальные. До которых дело нет никому . Так что не нужно тут делать врагов народа МС, Челси, МЮ . Вы посмотрите сперва в РПЛ порядки ))) там дичь!!!! по сравнению с остальными чемпионатами ))
batog
batog
вчера в 19:54
Все правильно Ашот. Начинаем с судейства. КДК разогнать. Казарцева на пожиненное. И так далее, и тому подобное........
Ген Геныч
Ген Геныч ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 19:47
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 19:45
    По трате денег,разве что! Остальное-не ваше,это поколение руководителей испорчено отсутствием страха,совести и обязательности,побивающие любые зачатки организаторских способностей. А вот помянуть в короткой речи пять раз руководителя(стоящего выше тебя)-это само то. И поблагодарить.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 19:45
    У нас свой,самобытный футбол!😜
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