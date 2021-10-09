Карпин: «По качеству игры против Словакии лучше вообще ничего не говорить»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался после победы национальной команды над Словакией (1:0) в рамках 7-го тура квалификации ЧМ-2022.
По результату доволен, а по качеству игры лучше вообще ничего не говорить. Все и так было видно на поле. Понятно, что не удовлетворяет качество игры. Такие игры бывают, когда ничего не получается.
В следующем матче отбора Россия на выезде сыграет со сборной Словении — 11 октября.
Ранее был определен лучший игрок матча Россия — Словакия.
Спасибо Сафонову. Валера везунчик.
Спасибо Сафонову. Валера везунчик.
Чего уж там говорить
То ли низкое качество футболистов, и не хватает физики и творческой жилки в команде..
Чего уж там говорить
То ли низкое качество футболистов, и не хватает физики и творческой жилки в команде..
А теперь давайте ещё раз посмотрим список травмированных
Караваев, Магкеев, Самошников, Оздоев, Зобнин, Головин, Глушаков, Ионов, Черышев, Макаров. У Миранчука не знаю травма или нет
Это же целый состав. О каком качестве игры может идти речь если много новичков и сборная в таком составе играет впервые
А теперь давайте ещё раз посмотрим список травмированных
Караваев, Магкеев, Самошников, Оздоев, Зобнин, Головин, Глушаков, Ионов, Черышев, Макаров. У Миранчука не знаю травма или нет
Это же целый состав. О каком качестве игры может идти речь если много новичков и сборная в таком составе играет впервые
научатся ?
научатся ?
Результат радует, победа на фарте, игры у сборной России не было...
Словаки были обязаны выигрывать у сборной России, которая была в "разобранном" состоянии без ведущих игроков сборной...
Результат радует, победа на фарте, игры у сборной России не было...
Словаки были обязаны выигрывать у сборной России, которая была в "разобранном" состоянии без ведущих игроков сборной...