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Карпин: «По качеству игры против Словакии лучше вообще ничего не говорить»

сегодня, 00:18
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался после победы национальной команды над Словакией (1:0) в рамках 7-го тура квалификации ЧМ-2022.

По результату доволен, а по качеству игры лучше вообще ничего не говорить. Все и так было видно на поле. Понятно, что не удовлетворяет качество игры. Такие игры бывают, когда ничего не получается.

В следующем матче отбора Россия на выезде сыграет со сборной Словении — 11 октября.

Ранее был определен лучший игрок матча Россия — Словакия.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 11:55
Я не понимаю , что тут качеством игры возмущаются ? Какие к Валере претензии ? Он работает с тем материалом который есть. С тем, что дают ему клубы. Валера в своё время говорил, что лимит прибьёт наш футбол, но заинтересованные клубы орали, что у Спама просто нет своих доморощенных игроков. Шло время и теперь у Спама есть свои игроки с избытком, но общий уровень чемпионата катастрофически упал и в сборной играют те кто не знает как пас отдать или мяч остановить .Так что претензии ваши не к месту. За что боролись, на то и напоролись.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
сегодня в 11:38
Конечно надо ставить Кержакова. При нём мяч от наших футболистов отскакивать не будет, и они смогут его "подержать".
Zak11
Zak11 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 11:30
Это уже их проблемы - словами Карпина. Они проиграли, счёт на табло.
Zak11
Zak11
сегодня в 11:29
А какие к Карпину претензии вообще? Он делает всё, что может. Сейчас главное очки набирать.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:27, ред.
Представим, что наши футболисты за счёт фарта, везения, неудач соперников, каких-то неимоверных усилий, преодолевая кочки и ухабы, всё же попадёт на ЧМ. Лично я не хочу видеть ТАКУЮ сборную на мировом форуме. Эта сборная, её футболисты анахронизм в европейском футболе, а лично для меня - бельмо на его здоровом глазУ.
Томас Сойер
Томас Сойер
сегодня в 11:18
Ребята, здесь больше принтензии клубом. Игроки слабые, не умеют работать с мячом и т.д. Карпин отвечает за тактику игры, психологический настрой игроков. С такими игроками даже Капела не смог ничего сделать, даже Пеп, Клопп ничего не выиграет с таким составом.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:17
При владении мячом 29% умудриться победить это рекорд Европы.
Спасибо Сафонову. Валера везунчик.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 11:13
Это не сборная, а не пойми чего
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 10:58
Пока 4 -3-- 3 Карпина очень похожи на 4 -3-3 Алексея Березуцкого, вроде бы атакующая схема с активными флангами, подключением крайних защитников в атаку, но на деле- автобус , который не умеет атаковать и выходить из обороны
бундер
бундер
сегодня в 10:21
А вот что делает в сборной Кудряшов до сих пор не очень понятно.
бундер
бундер
сегодня в 10:20
Вторым составом обыграли замотивированую сборную, которая прихлопнула наших ранее во всей красе. Ну неплохо. Игра была го***, но очки взяли. Много травмированых, в атаке никакого креатива, защита сыпется на глазах, центра поля как будто нет, но был Сафонов в воротах - выбор тренера, который и зарешал в итоге. Так что продолжаем верить Валере) Фарт на его стороне..пока что
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:08
Игра - явно не получилось...
Чего уж там говорить
То ли низкое качество футболистов, и не хватает физики и творческой жилки в команде..
алекс юдин
алекс юдин
сегодня в 10:01
да уж а должны были быть унижены!просто для словаков не удался вечер и фортуна была на стороне никакущей команды
STVA 1
STVA 1 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
сегодня в 09:56
давйте после каждой игры менять) во поржем
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 09:50
Даже автобус нормально поставить не смогли, куча моментов у словаков
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:47
Сборная России играет плохо. Но тем не менее за 4 матча набрала максимально возможное количество очков. Ничью с Хорватией в дебютном матче Карпина я считаю максимально возможной
А теперь давайте ещё раз посмотрим список травмированных
Караваев, Магкеев, Самошников, Оздоев, Зобнин, Головин, Глушаков, Ионов, Черышев, Макаров. У Миранчука не знаю травма или нет
Это же целый состав. О каком качестве игры может идти речь если много новичков и сборная в таком составе играет впервые
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:44
В целом отыграли на троечку.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:43
Первый тайм сыграли совсем плохо,во втором с проведенными заменами несколько атак были неплохими.
цвпб23424
цвпб23424
сегодня в 09:27
Столько негатива, как будто не с равной командой играли, а с Андоррой. Смотрел только первый тайм и игра без центра поля мне понравилась. Учесть что центральные защитники сильные, то такая и должна быть игра. Пешеходный чемпионат бегал. Не все получалось, так у нас и не Роналдинье в нападении и полузащите. Моменты были и у одних и у других, повезло нам и идем дальше. Сборная показывает атакующий и быстрый футбол для зрителя. Пожелаю им удачи и хорошей игры!!!!!!!!!!!!!!
112910415
112910415
сегодня в 09:24
главное, чтобы к следующим матчам играть научились ...
научатся ?
barca200885
barca200885 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:20
Главное поехать на ЧМ? А вот ни фига не согласен. Главное пытаться играть, играть, и ещё раз играть в современный, скоростной, техничный, атакующий футбол, с максимальной-запредельной самоотдачей в каждом матче, тогда может быть что-то и начнёт получаться, а результат приложится. А от того, попадут или не попадут на ЧМ - ни холодно, ни жарко. Будет то же самое, что и в 1994, 2002, 2014, 2018 - много слов, эпитетов, а на выходе унылая игра и 96а.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 09:02
Вчера смотря игру как от наших игроков мяч отскакивает и не могут держать, подумал а может место Карпина Кержакова попробовать поставить тренером сборной
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 08:58
Сафонов заслужил орденов за отечество.🎖👏.
4RT
4RT
сегодня в 08:51
Даже мяч подержать не могли,одно касание и тут же потеря
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 08:34
это уже не важно))
STVA 1
STVA 1 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 08:34
согласен на 1000 %
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 08:15
Будем объективны, если учесть количество травмированных, и кто эти травмированные, то ни о каком качестве игры не может быть и речи...
Результат радует, победа на фарте, игры у сборной России не было...
Словаки были обязаны выигрывать у сборной России, которая была в "разобранном" состоянии без ведущих игроков сборной...
NYJ
NYJ ответ mike60 (раскрыть)
сегодня в 08:10
Нет и сборной образца 2008 года, когда с Гусом на евро мы выглядели просто великолепно для нас самих
karnager
karnager ответ Сергей 1059 (раскрыть)
сегодня в 08:02
    kts99
    kts99
    сегодня в 08:00, ред.
    чудовищный отскок
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