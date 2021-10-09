Карпин: «По качеству игры против Словакии лучше вообще ничего не говорить»

Главный тренер сборной России высказался после победы национальной команды над Словакией (1:0) в рамках 7-го тура квалификации ЧМ -2022.

По результату доволен, а по качеству игры лучше вообще ничего не говорить. Все и так было видно на поле. Понятно, что не удовлетворяет качество игры. Такие игры бывают, когда ничего не получается.