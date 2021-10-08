Свищёв: «Не поехать на ЧМ-2022 будет позорно, стыдно для сборной России»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв поделился мыслями о предстоящем домашнем матче сборной России против Словакии в рамках отбора ЧМ -2022.

Сегодня нужна только победа, мы не должны рассматривать другие исходы. Не поехать в Катар — позорно, стыдно. Наших парней мотивировать сегодня не надо, они сами все понимают. Дело совсем не в деньгах, а в престиже. У нас обновленная команда. Сборная Словакии — непростая команда, нельзя недооценивать.