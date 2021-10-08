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Свищёв: «Не поехать на ЧМ-2022 будет позорно, стыдно для сборной России»

вчера, 18:35
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв поделился мыслями о предстоящем домашнем матче сборной России против Словакии в рамках отбора ЧМ-2022.

Сегодня нужна только победа, мы не должны рассматривать другие исходы. Не поехать в Катар — позорно, стыдно. Наших парней мотивировать сегодня не надо, они сами все понимают. Дело совсем не в деньгах, а в престиже. У нас обновленная команда. Сборная Словакии — непростая команда, нельзя недооценивать.

Матч Россия — Словакия состоится сегодня, 8 октября, и начнётся в 21:45 по московскому времени.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 06:19
Позорно теперь не поехать на олимпиаду, а чемпионат мира - так... фигня
Позор - это почти за 20 лет не разработать простых и важных законов, чтобы жулики не отжимали квартиры у старушек, чтобы асфальт в лужи не укладывали и т.д. Рука руку моет. А еще что-то про спорт вякают.
Позорно было, когда депутаты обнулили пенсионный возраст и президента. А наш футбол, да и весь спорт, это показатель уровня жизни в стране, где все присосались к кормушке и умеют только петь диферамбы выщестоящему
Как здорово, что у нас такая процветающая страна, что депутаты занимаются сборной по футболу.
протон
протон
сегодня в 06:18
Кто это вообще такой и почему его постоянно спрашивают о футболе? Или его не спрашивают? Что за говорящая голова? И кто за него голосовал? Вопросов больше чем ответов(((
112910415
112910415
вчера в 21:29
депутат Свищев ...
дежурные слова ...
созданы друг для друга
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:24
С такой фамилией только в депутаты! В герои с такой фамилией не возьмут))).
cska1948
cska1948
вчера в 19:58
"...Дело совсем не в деньгах, а в престиже..."
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Лучше бы дело было не в престиже, а в деньгах. Так наши пешеходы лучше понимают.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:33
Будет стыдно, но недолго.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:16
Да ,я проголосовал что это позор !!!
И этот позор идёт от таких как сам Свищёв и всех тех чиновников и депутатов по чьей вине мы находимся в этом Позоре !!! Съели и развалили всё что могли и даже надкусали то что не смогли съесть !
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:14
Ну да...ну да.... первый раз что ли стыдно за сборную.....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:07
Читаю - депутат Госдумы. Предполагаю, что сейчас начнет нести ахинею. И он оправдывает все ожидания на сто двадцать процентов. Работа у них у депутатов такая - под громкие лозунги свой карман набивать.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:48
Позорно и стыдно должно быть всем бездельникам, кто протирает штаны в госдуме, жирует и ворует, получая минимальный оклад от 400.000 рублей, имея в своей стране жалкий и унизительный МРОТ в 12790 рублей!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:44
Так ты и принял посильное участи в текущем падении уровня футбола в стране! Как забавно,когда бывшие и нынешние руководители спорта разного уровня говорят как сторонние наблюдатели.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:43
Откуда у наших аналитиков появилось столько оптимизма
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:42
Ничего позорного в этом не вижу. Соперники тоже не щи лаптем хлебают.
Футбол штука непредсказуемая...
Cat01
Cat01
вчера в 18:40
Пока говорить рано
beefs
beefs
вчера в 18:39
О каком позоре он говорит, привыкайте, это уже действительность...
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