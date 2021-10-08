Свищёв: «Не поехать на ЧМ-2022 будет позорно, стыдно для сборной России»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв поделился мыслями о предстоящем домашнем матче сборной России против Словакии в рамках отбора ЧМ-2022.
Сегодня нужна только победа, мы не должны рассматривать другие исходы. Не поехать в Катар — позорно, стыдно. Наших парней мотивировать сегодня не надо, они сами все понимают. Дело совсем не в деньгах, а в престиже. У нас обновленная команда. Сборная Словакии — непростая команда, нельзя недооценивать.
Матч Россия — Словакия состоится сегодня, 8 октября, и начнётся в 21:45 по московскому времени.
Позор - это почти за 20 лет не разработать простых и важных законов, чтобы жулики не отжимали квартиры у старушек, чтобы асфальт в лужи не укладывали и т.д. Рука руку моет. А еще что-то про спорт вякают.
Позорно было, когда депутаты обнулили пенсионный возраст и президента. А наш футбол, да и весь спорт, это показатель уровня жизни в стране, где все присосались к кормушке и умеют только петь диферамбы выщестоящему
Как здорово, что у нас такая процветающая страна, что депутаты занимаются сборной по футболу.
Позор - это почти за 20 лет не разработать простых и важных законов, чтобы жулики не отжимали квартиры у старушек, чтобы асфальт в лужи не укладывали и т.д. Рука руку моет. А еще что-то про спорт вякают.
Позорно было, когда депутаты обнулили пенсионный возраст и президента. А наш футбол, да и весь спорт, это показатель уровня жизни в стране, где все присосались к кормушке и умеют только петь диферамбы выщестоящему
Как здорово, что у нас такая процветающая страна, что депутаты занимаются сборной по футболу.
дежурные слова ...
созданы друг для друга
дежурные слова ...
созданы друг для друга
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Лучше бы дело было не в престиже, а в деньгах. Так наши пешеходы лучше понимают.
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Лучше бы дело было не в престиже, а в деньгах. Так наши пешеходы лучше понимают.
И этот позор идёт от таких как сам Свищёв и всех тех чиновников и депутатов по чьей вине мы находимся в этом Позоре !!! Съели и развалили всё что могли и даже надкусали то что не смогли съесть !
И этот позор идёт от таких как сам Свищёв и всех тех чиновников и депутатов по чьей вине мы находимся в этом Позоре !!! Съели и развалили всё что могли и даже надкусали то что не смогли съесть !
Футбол штука непредсказуемая...
Футбол штука непредсказуемая...