Дюпин покинул расположение сборной России

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вчера, 22:19

Пресс-служба РФС сообщает, что вратарь «Рубина» покинул расположение сборной России.

«Голкипер „Рубина“ Юрий Дюпин не примет участия в выездном матче сборной России со Словенией, который состоится 11 октября на стадионе „Людски врт“.

Тренерский штаб сборной решил не везти в Марибор четыре вратаря, учитывая, что в заявку на игру будет внесено три голкипера. 33-летний футболист уже попрощался с партнерами и покинул отель, в котором в Казани остановилась сборная России», — говорится в сообщении.