Пресс-служба РФС сообщает, что вратарь «Рубина» Юрий Дюпин покинул расположение сборной России.
«Голкипер „Рубина“ Юрий Дюпин не примет участия в выездном матче сборной России со Словенией, который состоится 11 октября на стадионе „Людски врт“.
Тренерский штаб сборной решил не везти в Марибор четыре вратаря, учитывая, что в заявку на игру будет внесено три голкипера. 33-летний футболист уже попрощался с партнерами и покинул отель, в котором в Казани остановилась сборная России», — говорится в сообщении.
Мне просто жаль, что Карпин не настолько НЕрешительный, как Кафанов.
Тот сомневается, у него четверо киперов, Карпин знает - у него трое напов.
Хорошо что враги сами себе забивают ;)
Мне просто жаль, что Карпин не настолько НЕрешительный, как Кафанов.
Тот сомневается, у него четверо киперов, Карпин знает - у него трое напов.
Хорошо что враги сами себе забивают ;)
Нападающих в команде должно быть больше, чем вратарей, их и на поле может быть 2-3, и замены им требуются. Вратарей же меняют только в случае травмы или явных косяков...
Нападающих в команде должно быть больше, чем вратарей, их и на поле может быть 2-3, и замены им требуются. Вратарей же меняют только в случае травмы или явных косяков...
Дюпин сейчас посильнее обоих...
Дюпин сейчас посильнее обоих...