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Дюпин покинул расположение сборной России

вчера, 22:19
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 21:45 Не начался

Пресс-служба РФС сообщает, что вратарь «Рубина» Юрий Дюпин покинул расположение сборной России.

«Голкипер „Рубина“ Юрий Дюпин не примет участия в выездном матче сборной России со Словенией, который состоится 11 октября на стадионе „Людски врт“.

Тренерский штаб сборной решил не везти в Марибор четыре вратаря, учитывая, что в заявку на игру будет внесено три голкипера. 33-летний футболист уже попрощался с партнерами и покинул отель, в котором в Казани остановилась сборная России», — говорится в сообщении.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 10:17
Ну на ноль -то наверняка не от того, что четверо на сборах тусили. Впрочем, может конкуренция за место в составе подстёгивала выжимать из себя все соки ;)
Мне просто жаль, что Карпин не настолько НЕрешительный, как Кафанов.
Тот сомневается, у него четверо киперов, Карпин знает - у него трое напов.
Хорошо что враги сами себе забивают ;)
Аксинья
Аксинья ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 09:48
Вот когда не дай Бог посыпятся в сетку наших ворот голы, особенно с вратарскими ошибками, тогда Кафанову все и припомнят, а пока играем на ноль не надо мешать ему работать. Даже сам Карпин не суется в его работу и другим не дозволяет))
SHMEL
SHMEL ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 09:40
В том-то и вопрос, зачем в сборной лишний вратарь, при отсутствии нужного количества полевых и громадном количестве травмированных. Кафанову пора определиться, а то давай ещё пару лет возить восемь вратарей в сборную, смотреть на них.
Аксинья
Аксинья ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 09:35
Лишнего хлеба не съедят, тем более Карпин пайку всем урезал. И если у Карпина головная боль - кого из нападающих взять, то у Кафанова наоборот - кого из вратарей за бортом оставить))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 09:27
Все четыре вратаря плюс-минус равные, но смысла держать четверых абсолютно никакого.
протон
протон
сегодня в 09:24
Думаю по одной игре Сафонова не стоит вызывать стабильно в основу, Думаю Гильерме более опытен ...
Храневец
Храневец ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 09:04
а 8 это значит четыре команды !
alex-dsi
alex-dsi
сегодня в 09:00
Я конечно может чего-то не понимаю, но складывается ощущение что игроки просто бегут из сборной.... только бы не ехать или только бы уехать...
Аксинья
Аксинья ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:47
Не учи Кафанова работать - если играем на ноль то значит всё под контролем)) Ничего личного))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:45
Кафанову давно бы уже пора определиться с вратарями. Посмотрел на них на двух уже сборах, понял, кто на что горазд. Ну за несколько месяцев не может кипер вырасти или упасть в разы. Определил для себя троечку основных, и следи за их формой в чемпионате. Нечего таскать 4-х киперов на сборы, при том, что напов всего трое. С самого начала говорил об этом перегибе.
Нападающих в команде должно быть больше, чем вратарей, их и на поле может быть 2-3, и замены им требуются. Вратарей же меняют только в случае травмы или явных косяков...
nubom
nubom
сегодня в 08:34
Последнее пирожное явно было лишним....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:56
Правильное решение.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:55
Сам вызов в сборную для Дюпина заоблачное достижение. Дюпин сам должен понимать, что он далеко не лучший вратарь нашего футбола, так, что в лучшем случае игры в товарищеских матчах и то тайм. Хотя не удивлюсь, если он так и не сыграет ни минуты за сборную.
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 06:59
Вполне разумное решение,лишние переезды никому ненужны,пусть человек к чемпионату готовится,,а кипер он неплохой,но в перспективе надо Сафонова наигрывать,думаю следующий матч для него будет решающим.
112910415
112910415
сегодня в 06:42
что ж, штабу виднее
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:19, ред.
Ну на счёт 4-х вратарей - это не Валерина прихоть. Понятно, что это делается по просьбе Кафанова. Теперь после нескольких дней сборов, Кафанов понимает, кто из 4-х находится в более оптимальных кондициях, а кого можно оцепить. Вероятно, Дюпин его менее остальных убедил в целесообразности своего пребывания в сборной и его отпустили. Странно, что не запасного Байера Лунёва. Но тренеру виднее, тем более, все понимают, что после отличной игры со Словакией, в Мариборе на 99% в раму встанет Матвей Сафонов. Кто бы не стоял в воротах сборной России, хочется пожелать нашей команде преображения в лучшую сторону после Словакии, удачи и победы над Словенией! Болеем за Россию!
pele1981
pele1981 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 06:10
Точно! А играть, как всегда, некому)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:45
Хороших вратарей и так в избытке.
Землянин
Землянин ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 05:06, ред.
Больше некого, ведь Вратарей хороший в избытке, что не скажешь про все остальные позиции 🙄
Аксинья
Аксинья
сегодня в 04:24
Сколько вратарей брать, да хоть десяток - главное на игру в рамку поставить лучшего на момент встречи. Кафанов свое дело знает четко - поэтому и работаем на ноль пропущенных))
ОПС
ОПС
сегодня в 03:47
Ну, и правильно.
Правдолюб157
Правдолюб157
сегодня в 03:15
А зачем таскаю с собой гилю -слабое звено? да и Лунев без практики...
Дюпин сейчас посильнее обоих...
Ислам0926
Ислам0926 ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 02:02
Вообще то 4 матча
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 01:35
3 из 4 это норма...
ABir
ABir
сегодня в 00:43
Вратарь- это полкоманды, четыре вратаря - это уже значит две команды
Gahi
Gahi ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:16
Видимо у тренерского штаба на этот счёт своё мнение которое только им и понятное, а то что достаточно и трех голкиперов было понятно изначально, а так выбор за Кафановым кого из голкиперов оставить, раз до сих пор не пропустили гол. Удачи
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:16
А форму кому носить ???)
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:03
Лунёв то что в Сборной делает?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:44
Решили начать экономить!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 23:26
Поскольку сборная из Казани вернулась в Москву и оттуда полетит в Марибор, логичнее было бы с учетом перспектив оставить в Москве Гилерме. зачем возить больного вратаря, зная, что он играть точно не будет. У Дюпина перспектив побольше будет, чем у Гили.
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