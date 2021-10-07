ГлавнаяНовостиЗаявки и составыФранция. Лига 1 2021/2022

Почеттино: «Рамосу нужно понять своё реальное положение»

вчера, 09:54

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал, почему защитник Серхио Рамос до сих пор не дебютировал за основной состав парижан.

Нелегко вписаться в команду. Вы травмированы, у вас другой график, и вам все еще нужно сосуществовать со своими товарищами по команде. Возможно, нынешняя реальность Рамоса отличается от той, что была несколько лет назад. Надо адаптироваться к своей новой реальности. Теперь Рамосу нужно сосредоточиться на том, чтобы вернуться в наилучшую форму, на какую он только способен. Ему нужно понять своё реальное положение.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
вчера в 15:57
Почеттино вряд ли спрашивали, когда подписали четырех звездных свободных агентов.
Nazi
Nazi
вчера в 12:57
Видать обленился Рамос. Хреново, очень надеялся, что он заменит привозчика Кимпембе..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:46
Рамос лидер,а там их много собралось
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:43
Надо продолжать работать!
112910415
112910415
вчера в 11:01
проблема есть, но она решаема
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:39
Т.е. пока не тянет на игрока основного состава.
tj2hq755xq3c
tj2hq755xq3c
вчера в 10:00
Здесь он прав
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