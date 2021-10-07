Почеттино: «Рамосу нужно понять своё реальное положение»

Главный тренер ПСЖ рассказал, почему защитник до сих пор не дебютировал за основной состав парижан.

Нелегко вписаться в команду. Вы травмированы, у вас другой график, и вам все еще нужно сосуществовать со своими товарищами по команде. Возможно, нынешняя реальность Рамоса отличается от той, что была несколько лет назад. Надо адаптироваться к своей новой реальности. Теперь Рамосу нужно сосредоточиться на том, чтобы вернуться в наилучшую форму, на какую он только способен. Ему нужно понять своё реальное положение.