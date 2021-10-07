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Глушаков: «У каждого игрока есть мотивация играть в сборной»

вчера, 11:27

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал свое возвращение в сборную России.

У каждого игрока есть мотивация играть в сборной, если ее нет — зачем играть в футбол? Были ли объяснения Черчесова, почему я не в сборной? Нет, не было.

Футболист должен всегда играть, если тренер вызывает, значит, ты нужен команде. Выпустят на минуту — буду на минуту готов. Выполняю весь объем, как и все футболисты. Неважно, ветеран или не ветеран, Игнашевич играл в 38 лет, Жирков еще хочет поиграть. Пока физическое состояние позволяет, надо играть.

Было повреждение небольшое, чувствую себя в нормальном режиме, физиотерапевты смотрят. Карпин знает, как донести нужные слова, свои требования, он сам играл.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Alex Microsoft (раскрыть)
вчера в 19:02
Почему Вы так думаете?
Alex Microsoft
Alex Microsoft
вчера в 13:51
Мотивация Глушкова :Прочистка глушителя от Дзюбы)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:38
Вывод: Дзюба не игрок.
112910415
112910415
вчера в 12:14
хорошо объясняет Денис, достойно
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:53
Мужчина Денис . Респект и Уважение тебе !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:41
А Дзюбе есть чему поучиться у Глушакова. Хотя к чему это я, Артему давно внушили, что он величайший, поэтому здравые мысли до него не доходят. Глушаков достоин вызова в сборную только за изложенную мотивацию.
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:39
Глушаков на 100% прав.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:33
Правильные слова говорит Глушаков! Респект ему за это!
ОПС
ОПС
вчера в 11:28
У каждого нормального игрока.
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