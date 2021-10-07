Глушаков: «У каждого игрока есть мотивация играть в сборной»

Полузащитник «Химок» прокомментировал свое возвращение в сборную России.

У каждого игрока есть мотивация играть в сборной, если ее нет — зачем играть в футбол? Были ли объяснения Черчесова, почему я не в сборной? Нет, не было.

Футболист должен всегда играть, если тренер вызывает, значит, ты нужен команде. Выпустят на минуту — буду на минуту готов. Выполняю весь объем, как и все футболисты. Неважно, ветеран или не ветеран, Игнашевич играл в 38 лет, Жирков еще хочет поиграть. Пока физическое состояние позволяет, надо играть.

Было повреждение небольшое, чувствую себя в нормальном режиме, физиотерапевты смотрят. Карпин знает, как донести нужные слова, свои требования, он сам играл.