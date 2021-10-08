Кузяев — капитан на матч против Словакии, Сафонов — в воротах

Сборная России объявила стартовый состав на матч отбора ЧМ-2022 против Словакии.
Стартовый состав России: Сафонов, Сутормин, Дивеев, Джикия, Терехов, Кузяев, Баринов, Ерохин, Бакаев, Смолов, Захарян.
Запасные: Гильерме, Дюпин, Кудряшов, Адамов, Осипенко, Чистяков, Ахметов, Глебов, Жемалетдинов, Фомин, Заболотный, Агаларов.
Стартовый состав Словакии: Родак, Пекарик, Шатка, Гараслин, Дуда, Боженик, Куцка, Шкриньяр, Ганцко, Гамшик, Шранц.
Начало матча — в 21:45 мск.
Нет ни атак, ни обороны
И за весь матч один удар.
Палили парни по воронам
А победить помог Шкриньяр
Нет ни атак, ни обороны
И за весь матч один удар.
Палили парни по воронам
А победить помог Шкриньяр
Первые 20 минут — топ-прессинг. Баринов сегодня вообще цепной пёс. И на чужой успевал, и в тройку ЦЗ при обороне встраивался.
Смело играли первый тайм, но быстро задохнулись, вот и все. Физухи не хватает, поэтому и не можем ещё весь матч играть в прессинг.
Замены почти все мимо. Фомин мимо, Заболотный - мрак, Чистяков хорошо.
3 очка есть, ура. Топ-3 сегодня:
1. Баринов;
2. Сафонов;
3. Сутормин
Когда на 90й минуте Сутормин летит в контратаку, а Заболотный еле-еле успевает к штрафной
Первые 20 минут — топ-прессинг. Баринов сегодня вообще цепной пёс. И на чужой успевал, и в тройку ЦЗ при обороне встраивался.
Смело играли первый тайм, но быстро задохнулись, вот и все. Физухи не хватает, поэтому и не можем ещё весь матч играть в прессинг.
Замены почти все мимо. Фомин мимо, Заболотный - мрак, Чистяков хорошо.
3 очка есть, ура. Топ-3 сегодня:
1. Баринов;
2. Сафонов;
3. Сутормин
Когда на 90й минуте Сутормин летит в контратаку, а Заболотный еле-еле успевает к штрафной
Дзюбы...Кокорина...Мамаева...Ионова...Оздоева...
Одни отличники тренеровочной подготовки...
Удачи !!!
Дзюбы...Кокорина...Мамаева...Ионова...Оздоева...
Одни отличники тренеровочной подготовки...
Удачи !!!
Удачи нашим.
Удачи нашим.
Желаю удачи, победа просто необходима!
Желаю удачи, победа просто необходима!