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Кузяев — капитан на матч против Словакии, Сафонов — в воротах

вчера, 20:18
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Сборная России объявила стартовый состав на матч отбора ЧМ-2022 против Словакии.

Стартовый состав России: Сафонов, Сутормин, Дивеев, Джикия, Терехов, Кузяев, Баринов, Ерохин, Бакаев, Смолов, Захарян.

Запасные: Гильерме, Дюпин, Кудряшов, Адамов, Осипенко, Чистяков, Ахметов, Глебов, Жемалетдинов, Фомин, Заболотный, Агаларов.

Стартовый состав Словакии: Родак, Пекарик, Шатка, Гараслин, Дуда, Боженик, Куцка, Шкриньяр, Ганцко, Гамшик, Шранц.

Начало матча — в 21:45 мск.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:38
да нет разницы
протон
протон ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 06:32
Такой автогол так ещё и единственный за матч это реально подарок судьбы,особенно если твоя сборная играла отвратительно
Нет ни атак, ни обороны
И за весь матч один удар.
Палили парни по воронам
А победить помог Шкриньяр
протон
протон
сегодня в 05:42
Да, игра была ужасна во втором тайме. Но когда вы сравниваете Карпина и Черчесова — это смех. Прочитал в комментах, что эта сборная не прессингует😂усатый с первой секунды садился в оборону и встречал всех в своей штрафной. Наши же сели только после того, как выдохлись.

Первые 20 минут — топ-прессинг. Баринов сегодня вообще цепной пёс. И на чужой успевал, и в тройку ЦЗ при обороне встраивался.
Смело играли первый тайм, но быстро задохнулись, вот и все. Физухи не хватает, поэтому и не можем ещё весь матч играть в прессинг.

Замены почти все мимо. Фомин мимо, Заболотный - мрак, Чистяков хорошо.

3 очка есть, ура. Топ-3 сегодня:
1. Баринов;
2. Сафонов;
3. Сутормин

Когда на 90й минуте Сутормин летит в контратаку, а Заболотный еле-еле успевает к штрафной
Землянин
Землянин ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 02:10
Так и вышло, хотя пули свистели над головой 🎃
Землянин
Землянин ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 02:09
Каждую новую игру у Карпин новый капитан, вот и всё. Не нужно долгих объяснений - на следующие матчи будут другие капитаны до кого ещё очередь не дошла 🎃
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:30
Да ужжж... Газ в Европе нынче дорог ...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:57
Песец ! Чехи давят в Казани. У Карпина належды только на гол. В свои ворота.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:38
Сафонов спаситель !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:25
Пока всё идёт не плохо. Гости по своим воротам пуляют ;)
Aris
Aris
вчера в 22:09
Похоже Карпин поплыл.......
pomor45
pomor45 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 21:37
Может геморрой?
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:35
Или четырежды облажался.
pomor45
pomor45
вчера в 21:34
Хуже кандидата в капитаны Карпин не нашёл. Этот парень мучается сомнениями и подвержен влиянию во всём личном, так где уж ему команду вести за собой.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:31
Страна ждёт победы! Не подкачайте, ребятушки! ВПЕРЁД, РОССИЯ!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:23
Борзых нет....
Дзюбы...Кокорина...Мамаева...Ионова...Оздоева...
Одни отличники тренеровочной подготовки...

Удачи !!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:13
Состав атакующий,думаю сразу быка за рога. только Смолов может выпасть
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 21:11
у него нет практики, физуха нулевая
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:10
отличный состав, всех обнял, только вперёд, мы с вами, удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 21:07
Очень хочется верить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:07
Что сказать, пожелаю удачи и победы сборной!
batog
batog
вчера в 21:06
Удачи Вам ребята!!! С Богом!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:05
Выбор сделан , ждем игру.
Удачи нашим.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:03
Посмотрим, что покажет эта сборная.
Желаю удачи, победа просто необходима!
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:51
А Миранчук тоже травму получил или так убог, что даже в запас не попал?
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 20:50
Должны нормально сыграть,,ребятам удачи!
Cat01
Cat01
вчера в 20:50
Желаем удачи..
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 20:48
Кто мне скажет почему у Кузяева в последнее время такой болезненный вид?! До сих пор что ли девушку себе не нашел?!
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:45
Такую клоунаду с капитанами я первый раз в жизни наблюдаю! А в остальном, вроде, всё нормально. Удачи сборной России! Болеем всей страной!
beefs
beefs
вчера в 20:43
состав выбран, ребята надеемся и ждем...
Пепс
Пепс
вчера в 20:42
Удачи нашей сборной!!!! Вперёд парни!!!)))) 💪💪💪💪💪
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