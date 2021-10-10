«Очередная проверка на пути к мечте». Роналду — после победы над Катаром

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в инстаграме поделился впечатлениями от товарищеского матча с Катаром (3:0), в котором он забил победный гол.
Как всегда горжусь тем, что представляю свою страну и ее цвета.
Очередное испытание, очередная проверка на нашем амбициозном и непреклонном пути к мечте – историческому ЧМ-2022 в Катаре!
Но шутки шутками, а Криштиано великий футболист. Мы не видели Пеле, я не видел Марадону. Но я вижу Криштиано. У него нет магии Роналдиньо, Зидана, но у него есть стабильные высокие показатели на протяжении долгих лет. Он играет до последней секунды в каждом матче. Никогда не опускает руки. Другие в его возрасте играют в Катарах всяких или сидят дома.
Но шутки шутками, а Криштиано великий футболист. Мы не видели Пеле, я не видел Марадону. Но я вижу Криштиано. У него нет магии Роналдиньо, Зидана, но у него есть стабильные высокие показатели на протяжении долгих лет. Он играет до последней секунды в каждом матче. Никогда не опускает руки. Другие в его возрасте играют в Катарах всяких или сидят дома.