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«Очередная проверка на пути к мечте». Роналду — после победы над Катаром

вчера, 09:10
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 0Логотип футбольный клуб КатарКатарМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в инстаграме поделился впечатлениями от товарищеского матча с Катаром (3:0), в котором он забил победный гол.

Как всегда горжусь тем, что представляю свою страну и ее цвета.

Очередное испытание, очередная проверка на нашем амбициозном и непреклонном пути к мечте – историческому ЧМ-2022 в Катаре!

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 17:49
Что ни говорите, но это легенда! Уйдут Месси и Роналду, не на кого будет смотреть, не будет уже такого противостояния, как м/у этими великими футболистами.
1bear
1bear
вчера в 13:16
Роналду - новых рекордов,а сборной - поехать в Катар
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:51
Хозяев турнира как никак обыграли)
Но шутки шутками, а Криштиано великий футболист. Мы не видели Пеле, я не видел Марадону. Но я вижу Криштиано. У него нет магии Роналдиньо, Зидана, но у него есть стабильные высокие показатели на протяжении долгих лет. Он играет до последней секунды в каждом матче. Никогда не опускает руки. Другие в его возрасте играют в Катарах всяких или сидят дома.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:25
В экстазе любители криша 😀
В товарняке Катар уничтожил, а сколько шума наделал в инстаграме для своих подписчиков 😀
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:49
Португалия не выиграет ЧМ - это 100%. Я удивляюсь как они Евро выиграли, показывая бестолковую игру. В очередной раз убеждаюсь, что футбол сборных, это убожество.
berda2003
berda2003
вчера в 10:59
на пути в катар - победа над катаром - смешно...
particular
particular
вчера в 10:24, ред.
Роналду вышел на тот уровень своей карьеры, когда почти каждый выход на поле, гол и т.д. вписывают новую строку в обновление различных рекордов и показателей.
Можно по разному к нему относится, но подобное ещё не скоро кому-либо удастся. Если вообще это станет когда-нибудь возможным.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:48
Роналду просто монстр
протон
протон
вчера в 09:28
Не ну, разогрев, тренировка, но не проверка же, напомните, Катар хоть один удар в сторону ворот нанес?
Впереди Люксембург.
112910415
112910415
вчера в 09:23
пока всё штатно
Elliada
Elliada
вчера в 09:16
Пост для накрученных подписчиков
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:12
Будет прикольно, если пролететь мимо Катара.
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