Бывший тренер «Лиона» рассказал, что клуб мог подписать Суареса

Бывший главный тренер «Лиона» рассказал, что клуб рассматривал возможность подписания до того, как он присоединился к «Ливерпулю» в 2011 году.

Карим Бензема тогда ушел, Фред ушел от нас немного раньше. Была перевернута страница. И требовался высокий уровень, чтобы заменить этот дуэт. В то время мы долго колебались между Лисандро Лопесом и Луисом Суаресом. Мне очень понравился этот игрок, но в конце концов мы выбрали Лисандро, который приехал из «Порту» с более важным европейским опытом.