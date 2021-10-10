ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2021/2022

Бывший тренер «Лиона» рассказал, что клуб мог подписать Суареса

вчера, 10:44

Бывший главный тренер «Лиона» Клод Пюэль рассказал, что клуб рассматривал возможность подписания Луиса Суареса до того, как он присоединился к «Ливерпулю» в 2011 году.

Карим Бензема тогда ушел, Фред ушел от нас немного раньше. Была перевернута страница. И требовался высокий уровень, чтобы заменить этот дуэт. В то время мы долго колебались между Лисандро Лопесом и Луисом Суаресом. Мне очень понравился этот игрок, но в конце концов мы выбрали Лисандро, который приехал из «Порту» с более важным европейским опытом.

Все новости
«Как же приятно наслаждаться такими моментами». Месси — о матче с Уругваем
Сегодня, 09:57 ФотоКомментарии5
Шмейхель — о Фергюсоне: «Не думаю, что в футболе появится тренер сильнее»
Сегодня, 09:41 Комментарии4
Луис Энрике: «Мы стремимся играть в смелый футбол»
Сегодня, 01:44 Комментарии19
Манчини: «Наша игра была достаточно хороша»
Вчера, 23:47 Комментарии12
Берарди: «Было важно победить бельгийцев»
Вчера, 23:42 Комментарии5
Ван Гал: «Когда дела идут плохо, то в „Барселоне“ всегда винят иностранцев»
Вчера, 23:11 Комментарии8
Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 10:59
Это было давно
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:46
Тогда решили сэкономить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100