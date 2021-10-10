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Игнатьев: «Конфликт Карпина с Дзюбой обходится сборной России очень дорого»

вчера, 13:10

Известный российский тренер Борис Игнатьев порассуждал о предстоящем матче квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словении.

Дважды в одну воронку бомба не падает. Сборная России не имеет права сыграть так же плохо второй раз. К тому же, игра со Словенией будет иметь ключевое значение для нас. Если мы сыграем удачно, то попадем на стыковые матчи как минимум со второго места. Думаю, ребята это понимают и покажут другой уровень игры. Конечно, особых сдвигов я не предвижу. Качество наших игроков не позволяет резко поменять игру. Но здесь может помочь психология. Они ведь большие должники перед самими собой и всеми болельщиками, которым было стыдно смотреть игру нашей сборной против Словакии. У предстоящего матча будет особая подоплека. Мы никогда не проходили мариборский барьер легко. Но шансы на победу у сборной России, безусловно, есть.

Сейчас конфликт Карпина с Дзюбой и личные мотивы Артёма обходятся нашей национальной команде очень дорого. Он однозначно сильнее всех тех ребят, кто сейчас в сборной. Но игрок ценен только тогда, когда он хочет играть. Дзюба же отказался, значит чувствует дискомфорт. А это может отрицательно сказаться на качестве и его игры, и команды в целом. Если он сам скажет: «Я готов. Вижу, что без меня тут никак», тогда его присутствие в команде будет давать результат. Сердце должно подсказывать, что футбол превыше всего, а не конфликты.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 21:41, ред.
Ваще-то понятие "Конфликт" предполагает некие обоюдные претензии сторон друг к другу, но А.Дзюба получил официальный вызов в Сборную России от её гл. тренера, т.е. В.Карпин доверяет Дзюбе . И вот корявый Артём закинулся и начал артачиться, вместо того, чтобы принять вызов и на тренировках команды, и в ответственном матче на поле доказать, что именно он достоин звания капитана Сборной страны.
Видимо не суждено Артёму в этой ситуации отметиться естественным мужским поступком.
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:39
"Подобное притягивает подобное",как говаривали мудрецы прошлого.
"Молодость-единственный недостаток человека,который проходит сам собой".А.Дюма.
cska1948
cska1948 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 18:42, ред.
"... Ещё раз убеждаюсь, что к сожалению у многих наших ветеранов, на старости лет консерватизм увы перерастает в прогрессирующую тупость, переходящую в слабоумие!..."
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То, что вы моложе Б.Игнатьева не даёт вам права оскорблять его.
Не понимаю, как оскорбительный комментарий может стать ЛУЧШИМ?
bashnat013
bashnat013
вчера в 15:58
Благодаря конфликту сборная только набирает очки
Союзник противников
Союзник противников ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 15:42
МАленькое уточнение :Отказ от сборной,высказанный через Газромо-медиа-прессу.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:41, ред.
Пока мы видим 10 очков из 12 и ноль пропущенных мячей.Дзюба в сборной имел такой результат???
И не смей оскорблять благородных австралопитеков-это наши отечественные диплодоки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:11
Пока всё норм и без Зюбы!
112910415
112910415
вчера в 14:39
надо лишить слово "Марибор" прилипшего к нему негативного окраса !
правда, сборная сейчас нехороша
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 14:28
Это не конфликт дорого обходится, а тупость некоторых рукастых персонажей. Ему бы с такими руками в греблю дорога была открыта, но он по ошибке выбрал футбол и теперь у сборной проблемы....))))
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:20
Ещё один "Анзорчик", грустящий по Дзюбе, нарисовался! Ещё раз убеждаюсь, что к сожалению у многих наших ветеранов, на старости лет консерватизм увы перерастает в прогрессирующую тупость, переходящую в слабоумие! Ну что ещё можно сказать о человеке, который утверждает, что Дзюба намного сильнее всех тех, кто сейчас в сборной! А где был этот "сильнейший" Дзюба на Евро? По протоколам, вроде, играл, а мне показалось, что его на поле вовсе не было, только один раз внезапно возник из ниоткуда, чтобы пробить левую пенку Дании. А как вообще можно ещё и Карпина обвинять в отсутствии Дзюбы, когда он, наступив на горло собственной гордости, позвал это высокомерное недоразумение в сборную и получил отказ? И уж если сборная не добьётся положительного результата в Мариборе (не дай бог, конечно), то по всей видимости, именно Карпин станет главным негодяем и виновником, того, что сильнейшего спасителя родины Дзюбы, не было в команде! Маразм крепчает! И эти древние люди сидят ещё в каком-то там комитете в РФС и решают какие-то вопросы в нашем футболе! И этот комитет, помнится, полностью поддержал другана Черчесова, после позора на Евро, желая его оставить тренировать сборную! Что мы тогда хотим от нашего футбола, если там ещё правят такие австралопитеки?
Tostao
Tostao
вчера в 13:42
Дзюбе не место в сборной при любом раскладе.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:26
Дзюба не пошел в сборную, потому что ему там дискомфортно. Возможно нам не договаривают о том, что сейчас в сборной Карпин не только сладкое запретил есть, но и рукоблудить.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:25
Я думал Игнатьев умней! Если он сам скажет: «Я готов. Вижу, что без меня тут никак», тогда его присутствие в команде будет давать результат.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1285299/dzyuba-artyom-rossiya
С ним на евро мы были КАК))) Из ума выжил дед! Не хочет и не надо!
drug01
drug01
вчера в 13:25
Надо искать компромисс
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:18
Нужно просто забыть, что есть такой футболист в России, он есть в зените, но не в сборной России. Правильно Кавазашвили говорил, что в советские времена за такую строптивость вообще от футбола отстранили бы года на 2-3.
протон
протон
вчера в 13:16
Чего это личные мотивы Артема?Дзюба Карпину говорил,что готов играть?Говорил.Карпин его вызвал?Нет.Сейчас Дзюба говорит,что не готов,а Карпин назло что ли вызывает?Кто лучше знает готов ли Дзюба?Карпин или Дзюба?
А вообще думаю,надо на последние отборочные матчи собирать всех!сильнейших,даже с Фернандесом надо поговорить.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:15
Побеждаем. Что ещё надо?
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