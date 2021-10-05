Глава Ла Лиги Тебас вновь раскритиковал президента «Реала» Переса

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас вновь раскритиковал президента «Реала» Флорентино Переса.
Недавно сообщалось, что «Реал» собирается подать в суд на Ла Лигу. Отношения между двумя президентами остаются напряженными.
Флорентино не хочет, чтобы Ла Лига развивалась, потому что, если это произойдет, его проект в Суперлиге рухнет.
Я не ссорюсь с Лапортой [президентом «Барселоны»]. В его адрес и в отношении «Барсы» есть критика, но тема Флорентино Переса гораздо глубже, потому что он абсолютно не прав в том, какой должна быть Ла Лига, в то время как «Барса» не так глубоко идеологизирована.
Тебаса менять давно пора. Старик уже давно живёт в своём каком-то мирке. Роналду уходил ему пофиг было - у нас остаётся Месси! Месси уходил ему пофиг - Ла Лига и без него самодостаточна.
Естественно это всего лишь моё субъективное мнение...
Тебаса менять давно пора. Старик уже давно живёт в своём каком-то мирке. Роналду уходил ему пофиг было - у нас остаётся Месси! Месси уходил ему пофиг - Ла Лига и без него самодостаточна.
Естественно это всего лишь моё субъективное мнение...