ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2021/2022

Глава Ла Лиги Тебас вновь раскритиковал президента «Реала» Переса

вчера, 10:37

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас вновь раскритиковал президента «Реала» Флорентино Переса.

Недавно сообщалось, что «Реал» собирается подать в суд на Ла Лигу. Отношения между двумя президентами остаются напряженными.

Флорентино не хочет, чтобы Ла Лига развивалась, потому что, если это произойдет, его проект в Суперлиге рухнет.

Я не ссорюсь с Лапортой [президентом «Барселоны»]. В его адрес и в отношении «Барсы» есть критика, но тема Флорентино Переса гораздо глубже, потому что он абсолютно не прав в том, какой должна быть Ла Лига, в то время как «Барса» не так глубоко идеологизирована.

Все новости
В Бразилии игрок избил арбитра. Рефери потерял сознание на поле
Вчера, 23:47 ВидеоКомментарии19
Мбаппе: «Я назвал Неймара идиотом»
Вчера, 18:10 Комментарии39
СлухиГвардиола, Анчелотти и Ди Мария оказались в «досье Пандоры»
04 октября Комментарии31
Адвокат Косты прокомментировал обыск в доме Диего
02 октября Комментарии3
«Посмотрим, что будет в Москве». Спаллетти обратился к скамейке «Спартака»
02 октября Комментарии50
Ван Анхольт пригрозил сорвать парик с Гендузи
01 октября Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 03:59
Ну у Переса при всех его недостатках Реал то команда успешная, а вот Тебас по ходу уже не понимает что ЛЛ сдувается
протон
протон
вчера в 22:59
А он уверен, что кто-нибудь был бы успешнее Переса в спортивном плане. 5 Лиг Чемпионов, 3 из которых подряд, 5 чемпионатов, не очень много, но в тоже самое время был рассвет Барселоны, и множество других титулов.
УЕСКА
УЕСКА ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 18:36
А что он был должен сделать? Роналду силой держать если тот захотел новый вызов и сменить клуб? Месси да мог бы помочь сохранить для Барсы но это могло бы привести ее к банкротству с такими долгами. Не Тебас ведь виноват что Барса оказалась в такой ситуации а Бартомеу который сорил деньгами направо и налево, платил футболистам неадекватно высокие зарплаты и делал неразумные трансферы. Надо жить по средствам и тогда не будет проблем.
Конь 666
Конь 666
вчера в 13:51
Оба хороши! Оба засиделись!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:23
Жаркие у них отношения
Hamman
Hamman
вчера в 11:13
Старый маразматик Тебас опять бред несёт. Только слепому не видно что при полном бездействии президента Ла Лига сдувается. У Лапорты в клубе проблем столько, что думать о чем-то более глобальном попросту нет времени. Перес пытается хоть как-то выправить ситуацию и здесь главное сделать первый шаг, потом подтянутся и другие руководители клубов.
Тебаса менять давно пора. Старик уже давно живёт в своём каком-то мирке. Роналду уходил ему пофиг было - у нас остаётся Месси! Месси уходил ему пофиг - Ла Лига и без него самодостаточна.
Естественно это всего лишь моё субъективное мнение...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:11
Вот такая кутерьма-
плачет по нему тюрьма.
Gelious
Gelious ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
вчера в 11:11
Привет! Всецело согласен. С УЕФА и ФИФА футбол просто отмирает. Шейхи показывают, насколько все коррумпировано. Популярность футбола у молодежи падает. А деньги есть только у АПЛ, которую всячески пиарят. Революция уже назрела.
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 10:59
Приветствую. На примере Ла Лиги и Тебаса видно, что существующая система уже не тянет. Между опловщиной, стабильно кормящей уефа и другими лигами растет пропасть. Давно зрела Супер Лига и сейчас она нужна, как никогда, иначе апловские толстосумы станут гегемонами.
Gelious
Gelious
вчера в 10:49
О да. О да, Тебас. Вот ты-то показал, какой она должна быть. Такой запас прочности был у Лиги. Все лучшие игроки. Самое громкое противостояние в мире. Атлетико подтянулся до двух финалов ЛЧ. Севилья постоянно очки в ЛЕ набирала. А Ла Лига умудрилась даже при таком раскладе за пару сезонов схлопнуться перед АПЛ так, что теперь и Перес не видит выхода.
4bnsye8urbfw
4bnsye8urbfw
вчера в 10:42
Тебас вновь дотебался
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100