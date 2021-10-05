Глава Ла Лиги Тебас вновь раскритиковал президента «Реала» Переса

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас вновь раскритиковал президента «Реала» Флорентино Переса.

Недавно сообщалось, что «Реал» собирается подать в суд на Ла Лигу. Отношения между двумя президентами остаются напряженными.

Флорентино не хочет, чтобы Ла Лига развивалась, потому что, если это произойдет, его проект в Суперлиге рухнет.

Я не ссорюсь с Лапортой [президентом «Барселоны»]. В его адрес и в отношении «Барсы» есть критика, но тема Флорентино Переса гораздо глубже, потому что он абсолютно не прав в том, какой должна быть Ла Лига, в то время как «Барса» не так глубоко идеологизирована.