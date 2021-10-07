«Локомотив» уволил Николича, потому что серб конфликтовал с Рангником

Стали известно, почему «Локомотив» решил расстаться с тренером .

Утверждается, что якобы у серба был конфликт с руководителем отдела спорта и развития клуба .

Николичу навязывался контроль со стороны нового мексиканского врача, который сам решал, кого можно и нельзя выпускать на поле. Но главная причина недовольства серба и его конфликта с немцем другая.

Сам Рангник требовал от тренера конспектировать каждое занятие в заметках. Николич отказался и заявил, что не готов делиться своими разработками и персональной методикой тренировок, что серьезно не понравилось немцу. Поэтому функционер убрал тренера при первой же возможности.