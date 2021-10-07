«Локомотив» уволил Николича, потому что серб конфликтовал с Рангником

Стали известно, почему «Локомотив» решил расстаться с тренером Марко Николичем.
Утверждается, что якобы у серба был конфликт с руководителем отдела спорта и развития клуба Ральфом Рангником.
Николичу навязывался контроль со стороны нового мексиканского врача, который сам решал, кого можно и нельзя выпускать на поле. Но главная причина недовольства серба и его конфликта с немцем другая.
Сам Рангник требовал от тренера конспектировать каждое занятие в заметках. Николич отказался и заявил, что не готов делиться своими разработками и персональной методикой тренировок, что серьезно не понравилось немцу. Поэтому функционер убрал тренера при первой же возможности.
В России "главный тренер" - это расстрельная должность. На их работу влияют даже гороскопы со спутницами владельцев клубов. А так быть не должно. Должна быть некая неприкосновенность, кто взял на работу - перед тем и должен отвечать, и чтобы не лезли со своими советами всякие помощники восьмых заместителей.
В России "главный тренер" - это расстрельная должность. На их работу влияют даже гороскопы со спутницами владельцев клубов. А так быть не должно. Должна быть некая неприкосновенность, кто взял на работу - перед тем и должен отвечать, и чтобы не лезли со своими советами всякие помощники восьмых заместителей.
Увольнение М.Николича вызывает много вопросов...
Но беспредел по отношению к сербскому специалисту продолжается...
Запретив М.Николичу, пригрозив финансовыми санкциями, делиться информацией с прессой по поводу своего увольнения, руководство ЛОКО позволяет информации об его увольнении появляться в прессе, информации, которая выгодна руководству "Локомотива", но ни коим образом не М.Николичу...
М.Николич не имеет возможности даже оправдаться, не то чтобы обвинить в чём-то руководство ЛОКО, иначе последуют штрафные финансовые санкции...
"Горький осадок", как от увольнение Марко, так и от событий которые продолжаются после его увольнение...
И очень жаль что РПЛ потеряла такого тренера, который заслужил любовь и уважение многочисленных болельщиков РПЛ в кратчайшие сроки...
Увольнение М.Николича вызывает много вопросов...
Но беспредел по отношению к сербскому специалисту продолжается...
Запретив М.Николичу, пригрозив финансовыми санкциями, делиться информацией с прессой по поводу своего увольнения, руководство ЛОКО позволяет информации об его увольнении появляться в прессе, информации, которая выгодна руководству "Локомотива", но ни коим образом не М.Николичу...
М.Николич не имеет возможности даже оправдаться, не то чтобы обвинить в чём-то руководство ЛОКО, иначе последуют штрафные финансовые санкции...
"Горький осадок", как от увольнение Марко, так и от событий которые продолжаются после его увольнение...
И очень жаль что РПЛ потеряла такого тренера, который заслужил любовь и уважение многочисленных болельщиков РПЛ в кратчайшие сроки...