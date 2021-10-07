ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2021/2022

«Локомотив» уволил Николича, потому что серб конфликтовал с Рангником

вчера, 08:12

Стали известно, почему «Локомотив» решил расстаться с тренером Марко Николичем.

Утверждается, что якобы у серба был конфликт с руководителем отдела спорта и развития клуба Ральфом Рангником.

Николичу навязывался контроль со стороны нового мексиканского врача, который сам решал, кого можно и нельзя выпускать на поле. Но главная причина недовольства серба и его конфликта с немцем другая.

Сам Рангник требовал от тренера конспектировать каждое занятие в заметках. Николич отказался и заявил, что не готов делиться своими разработками и персональной методикой тренировок, что серьезно не понравилось немцу. Поэтому функционер убрал тренера при первой же возможности.

Все новости
В МИД отреагировали на изображение Крыма частью Украины в презентации УЕФА
Вчера, 17:38 Комментарии9
Мбаппе: «Я назвал Неймара идиотом»
05 октября Комментарии40
Глава Ла Лиги Тебас вновь раскритиковал президента «Реала» Переса
05 октября Комментарии10
СлухиГвардиола, Анчелотти и Ди Мария оказались в «досье Пандоры»
04 октября Комментарии34
Адвокат Косты прокомментировал обыск в доме Диего
02 октября Комментарии3
«Посмотрим, что будет в Москве». Спаллетти обратился к скамейке «Спартака»
02 октября Комментарии50
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 21:05
Так дело пойдёт начнут с ж/д колеей разбираться - требовать перейти на европейскую.
pomor45
pomor45
вчера в 21:03
Да нет у Николича никакой методики - он же славянин. Рулит по ситуации, руководствуясь знаниями и опытом. Немцу это не по нутру: всё должно быть по науке и расписано по полочкам. Так и воевали в Отечественной: немцы по науке, русские (славяне) новаторски - по положению на фронтах. Войну выиграли, а с футболом не в ладах. Может немец прав и в футболе без науки и методики никак?
steel900
steel900 ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 20:31
Ответственность будет нести РЖД, повысив тарифы и цены на билеты ))
steel900
steel900 ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 20:28
Если ему дали полный "картбланш" - то это хорошим не закончится, всегда должны быть "противовесы", вобщем, посмотрим...
steel900
steel900 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 20:26
Да уж хрен с этими советами, не понравилось - не воспользовался. Тут речь вроде о другом, Николич не захотел отдать "конспект" методики своих тренировок новоиспеченному "руководителю".
Храневец
Храневец
вчера в 20:07
засилье немчуры а почему не попытаться пригласить монгольского тренера
smitt
smitt
вчера в 17:32
Червиченко надо ставить, Сёмина не надо
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:01
Похоже мы присутствуем при распаде Локомотива!. Жаль.
m40
m40
вчера в 16:21
Врач не должен определять кому выходить на поле. Рекомендации давать может и, если тренер не послушает его, игрок получит/усугубит травму, вот тогда можно спросить с тренера
valt134
valt134
вчера в 15:57
Похоже у Рангника Мания Величия(читай Шизофрения).
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 14:55
скоро будет как при Ломоносове.... все ключевые посты в стране . займут безграмотные варяги-иноземцы.
протон
протон
вчера в 14:54
С Черчесовым Рангник бы вообще подрался. Саламыч бы даже под автоматным душем не выдал секрет маринада)
Пусть Рангник клубом управляет полностью, никто против не будет. Пусть назначает своего немецкого тренера и всех своих специалистов. Только единой системой можно построить успешную команду. Главное не мешать, раз привели такого авторитетного человека в клуб.
Николич зря растерялся, нужно было подсунуть Рангнику конспект Черчесова, забытый после товарняка на Черкизово!... в котором от кружочка нарисована стрелочка через все поле прямо в голову большому человечку))
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 13:53
Я не ошибся, говоря про чересчур эффективный менеджмент локо. Жаль Николича, вроде выстроил коллектив, который неплохо играл, а функционеры ради своих хотелок готовы всё развалить.
1bear
1bear
вчера в 13:52
всю полноту власти в Локо захватили немцы...
а у меня вопрос про полноту ответственности...?
berda2003
berda2003
вчера в 13:38
фашисты пытаются взять реванш, но не получится - скоро будет опять смена руководства локомотива и поедут фашисты строить БАМ!
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
вчера в 13:25
спартак тоже Карреру слил который им чемпионство принес.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:47, ред.
Меня интересует другое: почему руководители клуба приняли в конфликте сторону Рангника, а не Николича ? Как-то несерьёзно выглядит озвученная причина увольнения - отказ главного тренера от конспектирования занятий. Согласитесь, что для руководства главное - результаты команды в чемпионате, в котором "Локомотив" выглядел совсем неплохо, а не бумажка с буковками. "Николич отказался делиться своими разработками и методиками". Интересно, какими такими тайнами обладал в общем-то ничем не примечательный в Европе тренер, что его разработки заинтересовали Рангника ? Бред. Или команда с приходом Николича стала показывать какую-то выдающуюся игру ? Ещё бОльший бред. Настоящая причина увольнения в чём-то другом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:58
Рангник своих подтягивает походу друзья одногодки.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 11:50
Локо любит увольнять успешных тренеров)))
makkie
makkie
вчера в 11:33
Похоже, у Рангника в Локо во всех сферах руки развязаны.
Хочет уволить тренера - увольняет, хочет резервиста из Челси за 20 млн евро - пожалуйста (но через аренду) и т.д.

Только в России это может не заработать. Тут не Европа, где всё работает как часики, а сам Рангник царь и бог менеджмента. Возьмут и заинтересуются делами клуба на уровне руководства РЖД, начнутся проверки - и вся власть Рангника тут же сойдет на нет. Еще и убытки на Ральфа повесят. Ну или на Цорна.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:29, ред.
Чем больше читаешь про поведение Николича - тем с бо́льшим уважением к нему относишься....
Респект - за непрогиб...

Немцы вообще наглость потеряли...может им ещё мазурку станцевать при их появлении...
Пусть найдут себе послушника бесхребетного и заставляют того конспекты рисовать...и мексиканских врачей слушаться...
А Марко не такой....
За что ему реальный респектище !!!!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:23
Вся эта история, мягко говоря, очень некрасивая. Не красит руководителей клуба в глазах болельщиков. Самое печальное: руководству по фиг на глаза болельщиков(.
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:14
так будет всегда - пока своих не вырастим ..
STVA 1
STVA 1 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 11:05
Он не имеет прва говорить про увольнение!Пока) Инфа вчера была
STVA 1
STVA 1 ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 11:03
Сколько людей столько и мнений! Меня смущает нахождение Цорна в его команде!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 11:02
Это все слухи,позже еще трэш какой нибудь скинут для СМИ,поэтому в это верить ненадо, но странно что молчат руководство коуба и сам Николич
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:54
Главная причина увольнения Николича - это то, что он не немец. И ещё, как у любого тренера, у Марко был свой взгляд на футбол, свои принципы формирования состава, построения модели игры и взгляды на футбол в целом, от которых, как уважающий себя специалист, он никогда бы не отступил. Эти две причины (национальность и футбольная философия) и стали основными и принципиальными в увольнении серба. А эти "конфликты из-за не конспектирования занятий в заметках" лишь смешные поводы и отговорки, для журналистов! Сам то Николич пока вынужден держать язык за зубами, вот и приходится слышать о таком непослушном сербе, конфликтующим с руководством.
galem72
galem72
вчера в 10:48
Ральф — профессионал с большой буквы. У него репутация и авторитет на топе. Никогда не поверю, что он вёл себя как какой-то самодур и влезал в тренерский процесс. Всё это "инсайд" уровня гнусавого шнобеля.
Единственное, что могу предположить в этой ситуации, почему уволили серба, — расхождение в новой трансферной политике. С приходом Рангника вопросы о закупках стали решаться узким кругом лиц, а присутствие в нём Николича стало носить лишь консультационный характер.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:45
Николича вполне можно понять. Ральф явно перегнул пвлку, как бы потом пожалеть не пришлось.
vyishenka
vyishenka
вчера в 10:44
Конспект тренировок Рангник хотел использовать как сценарий в съёмках немецкого порно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100