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Мбаппе: «Я назвал Неймара идиотом»

вчера, 18:10

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что во время матча 8-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (2:0) он оскорбил Неймара. Мбаппе был недоволен тем, что Неймар не пасует ему так, как другим партнёрам по команде.

Да, я назвал Неймара идиотом. Сейчас такое происходит в футболе постоянно. Сразу после инцидента мы всё обсудили. Мы уже много раз обменивались подобными словами в прошлом, и это будет продолжаться, потому что мы хотим победить. Между нами нет вражды, потому что я уважаю его как игрока и человека.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
сегодня в 00:48
Мбаппе его таким назвал,
Из-за того, что уважал.
R.Carlos.
R.Carlos.
вчера в 21:18
Подозреваю что неймар обиделся на мбаппе из за его возможного перехода в реал
Сами понимаете пришел гнол имбаппе с его мечтами о реале чужой в этой троице
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:16
Ты там хоть был ?
berda2003
berda2003
вчера в 20:31
обезьянка умнеет на глазах? а когда полюбит неймара, скажет, что он 14ок...
и угадает
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:27
В нынешней Европе есть только два оскорбления : "Ты-мужчина!" и "Ты-женщина!".
311
311
вчера в 20:16
Это разве ругательство, всего лишь хотел обсудить творчество Достоевского!)
armeec_
armeec_ ответ David Young (раскрыть)
вчера в 20:13
Печальная правда? это когда со столицы приезжают болелы, куда нить в сибирь и далее. И начинаю из себя гнуть "великое державо"на все положить. а када получают в рыло, начинается нытьё. Там менты не менты и.т.д
И не просто так, на Кавказе у них постоянно проблемы
А Ведь это "эталон" боления
протон
протон
вчера в 20:12
если вспомнить что говорил Пересо людях . то Мбаппе ангел
протон
протон
вчера в 20:11
Идиоты только те, кто других обзывает. Это касается абсолютно всех. Неймар, если судить по переводу, конечно, не сказал ничего такого дикого. Но не знаю оригинал. То, что многие болельщики говорят, про команду гадости после поражений - для кого-то неожиданность? К тому же он извинился.
armeec_
armeec_ ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:06
ага. он просто себя не видел, когда пенальти бил за сб. )))
Q-J-G
Q-J-G ответ David Young (раскрыть)
вчера в 20:00
К сожалению, да, Вы правы, печальная правда...
David Young
David Young ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 19:57
К сожалению абсолютное большинство не таково. Тут бы половина была бы действительно такова, уже было бы весьма неплохо. Печальная правда. Если говорить о футболе, то достаточно посмотреть что иногда творят некоторые фанаты и футболисты чтобы убедится что всё не так уж хорошо, но Вы наверняка не меньше меня об этом знаете.
Ironigor
Ironigor ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:41
Европа , однако ☝😉
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:34
Да ладно сплошь и рядом такое.
Все друг на друга орут, а в раздевалке забывают, или мирятся.
Или деруться и дальше играют и орут.
particular
particular
вчера в 19:30
Странная смесь идиотизма, конкуренции и уважения :)
112910415
112910415
вчера в 19:29
по - братски, короче !
Nazi
Nazi
вчера в 19:27
Играйте в футбол и побеждайте, а там хоть уйями друг друга зовите, крен с вами...
edubokom
edubokom
вчера в 19:22
Этот идиот очень хороший человек, я его уважаю
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 19:21
Да уж.. вот это, я понимаю настоящая команда!
Гармония в этом клубе просто зашкаливает)
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:13
Чёрный, пойдёшь в Реал и Перес тебя назовёт по-особому 😂 он любит всех в клубе обзывать!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:08, ред.
...Сейчас такое происходит в футболе постоянно...

Между многими игроками такого не происходит вообще, многое зависит от культуры воспитания, от менталитета человека.
Хотя, когда смотришь на то, что происходит сейчас, то иногда не веришь своим глазам, а когда слышишь, что происходит, то не веришь и ушам...

Но хочется верить в то, что людей, которые близко общаясь, ежедневно встречаясь, и при этом называя друг друга идиотами, рассказывая об этом миллионам людей, мизер, а в большинстве своём, абсолютное большинство хорошие, воспитанные, культурные люди, независимо от обстоятельств!
Конь 666
Конь 666
вчера в 19:05
С характером проблемы у обоих. Но если у Киллиана все в его руках, то Неймара уже не изменить
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:03
Во время игры чего только не случается...
ЧиП
ЧиП
вчера в 18:58
Его и не так называли. Там коллекция нормальная собралась😁
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:54
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:42
    Не очень умно !
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 18:34
    Назвал своим именем, итак все знали
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 18:34
    Дружная команда ПСЖ
    League1
    League1
    вчера в 18:30, ред.
    Похоже, что Неймар заботится о том, чтобы Килиан забивал не слишком много. Правильно Килиан делает, что ругает и обзывает его.
    Vladimir808
    Vladimir808
    вчера в 18:28
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