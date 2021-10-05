Мбаппе: «Я назвал Неймара идиотом»

Нападающий ПСЖ признался, что во время матча 8-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (2:0) он оскорбил Неймара. Мбаппе был недоволен тем, что Неймар не пасует ему так, как другим партнёрам по команде.

Да, я назвал Неймара идиотом. Сейчас такое происходит в футболе постоянно. Сразу после инцидента мы всё обсудили. Мы уже много раз обменивались подобными словами в прошлом, и это будет продолжаться, потому что мы хотим победить. Между нами нет вражды, потому что я уважаю его как игрока и человека.