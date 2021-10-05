Мбаппе: «Я назвал Неймара идиотом»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что во время матча 8-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (2:0) он оскорбил Неймара. Мбаппе был недоволен тем, что Неймар не пасует ему так, как другим партнёрам по команде.
Да, я назвал Неймара идиотом. Сейчас такое происходит в футболе постоянно. Сразу после инцидента мы всё обсудили. Мы уже много раз обменивались подобными словами в прошлом, и это будет продолжаться, потому что мы хотим победить. Между нами нет вражды, потому что я уважаю его как игрока и человека.
Между многими игроками такого не происходит вообще, многое зависит от культуры воспитания, от менталитета человека.
Хотя, когда смотришь на то, что происходит сейчас, то иногда не веришь своим глазам, а когда слышишь, что происходит, то не веришь и ушам...
Но хочется верить в то, что людей, которые близко общаясь, ежедневно встречаясь, и при этом называя друг друга идиотами, рассказывая об этом миллионам людей, мизер, а в большинстве своём, абсолютное большинство хорошие, воспитанные, культурные люди, независимо от обстоятельств!
Между многими игроками такого не происходит вообще, многое зависит от культуры воспитания, от менталитета человека.
Хотя, когда смотришь на то, что происходит сейчас, то иногда не веришь своим глазам, а когда слышишь, что происходит, то не веришь и ушам...
Но хочется верить в то, что людей, которые близко общаясь, ежедневно встречаясь, и при этом называя друг друга идиотами, рассказывая об этом миллионам людей, мизер, а в большинстве своём, абсолютное большинство хорошие, воспитанные, культурные люди, независимо от обстоятельств!