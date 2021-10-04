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Гвардиола, Анчелотти и Ди Мария оказались в «досье Пандоры»

вчера, 22:20

Расследователи ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников.

Произошедшее называют крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран — они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов.

Любопытно, что в список попали наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, рулевой «Реала» Карло Анчелотти и хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария.

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 13:08
Пропаганда уже готова отмазывать хозяев
galem72
galem72 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 12:47
Если в пропагандистских эфирах не говорят о найденных на Виргинах "русских", то это не значит, что их там нет.

Благодаря Пандоре вытащили наружу эрнста с первого, токарева с транснефти, чемезова с ростеха, кривоногую подружку плешивого и многих других "патриотов", у которых нашли, помимо нескольких десятков млрд е, яхты и кучу жилой и нежилой недвижимости в Испании, Италии, Монако, Черногории и Хорватии.
Ironigor
Ironigor ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 11:51
Офшо́р — страна или территория с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. Среди них — низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчётности и управления .
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 10:24
Вообще то офшоры используются для неуплаты налогов ,а это криминал
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Lexx1k (раскрыть)
сегодня в 10:21
Открыл и посмотрел ,ни одного Рос политика .Глава сбербанка ,глава первого канала ,и глава ростеха .Также есть один из окружения Путина Антон Вайно ,но как сами би би си пишут что доказательств нет ,есть только предположения ,но предполагать мы все что угодно можем . О каких политиков высшего эшелона идёт речь не понятно и множество бизнесменов
Lexx1k
Lexx1k ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 08:56
расследование со всеми файлами находится в открытом доступе. при желании можешь сам открыть и читать.
Lexx1k
Lexx1k ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 08:55
как раз таки там много русских политиков и бизнесменов. причём политики из самого высшего эшелона власти, и окружения президента.
League1
League1 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 07:31
Нашли толи 30, толи вообще 50 человек - депутатов едросов и прочих людей из близкого окружения "президента".
112910415
112910415
сегодня в 06:17
немножко понервничать придётся многим известным персонажам
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:06
Вроде не работали на госконтрактах с чего они в этом списке.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:53
Русских почему-то не нашли, наверное следы замазывают лучше.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:32
Это предупреждение всем тем кто думает что отделался легким испугом, а также остальным кто собрался скрыть доходы от налогов, отмывая и пряча их далеко.
1bear
1bear
сегодня в 02:57
хотелось бы глянуть на весь список ,сколько в нём русскоязычных "умников"???
Ironigor
Ironigor ответ баск (раскрыть)
сегодня в 00:13
Согласен с тобой 👍
баск
баск ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:01
Ну, данные эти не просто статистические, а наверняка вполне доброкачественные оперативные. При их наличии найти доказательства криминала уже нетрудно, т.к. они дают налоговым службам направление где и как искать.
Поищут-докажут-привлекут.

В Штатах, например, налоговики давно уже точат зубы на эти дела, и им за последние лет 15-20 удалось продавить колоссальные изменения в общемировом офф-шорном законодательстве, и рано или поздно лапу-то наложат на всех спрятавшихся, и госчиновников в том числе.
Плюс такого рода сливы тоже помогают, конечно.

А вот зачем в этот раз вылили на публику.. ну, может, попугать всех сразу..))
Ironigor
Ironigor ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:45
Да это всё конечно верно, но это всего навсего статистические данные. А если ничего за этим всем не стоит , для чего вообще кто-то сейчас скинул эту информацию ??? А остальные почти 12 миллионов файлов ??? Лучше бы про гос чиновников рассказали.
баск
баск ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:37
Напрямую- ничего, но согласно исследованиям этой темы серьёзными аналитическими службами (например, Boston Consulting, Tax Justice, CIA, IRS) не менее трети денежных остатков на счетах офф-шорных фирм и на личных счетах в офф-шорных банках являются средствами, незаконно скрытыми от обложения налоговыми резидентами разных стран.
Объём налогово-криминальных средств на этих счетах оценивается примерно в $3-5 трлн.

Кроме того, на балансы офф-шорных фирм также нередко зачисляются роскошные объекты движимого (авто, яхты) и недвижимого (дворцы, замки, доходные дома, отели) имущества, во многих случах также уведённого
от налогообложения (точнее- незаконно уведены доходы, ставшие источниками покупки этого имущества).
Такого добра на офф-шорах числится оценочно ещё примерно на $10-15 трлн.

Так что если всех этих красавцев потрогать за вымя, оттуда такое вытечет, что мало не покажется.
И время от времени их трогают, были сливы и раньше, просто обычно такие мероприятия не афишируются.
Это в этот раз зачем-то надумали покричать.
Для разнообразия, наверное..))
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:11
Как бы сказал Валера: Ну и?
Конь 666
Конь 666
вчера в 23:09
У кого много богатых друзей, те и там! Их просто "попросили"
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:57
Так вот почему Анчи так плохо стал тренировать? До него видать раньше дошла информация, что его слили. Старик в растерянности.
Гвардиола пока держится молодцом, а Ди Мария и вовсе спрятался.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 22:54
лучше фильмец пересмотрю)
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:47
протон
протон
вчера в 22:45
Нам то что, вон у скрипача из Питера два миллиарда долларов находили, и что, даже не заблокировали как преступно нажитое
drug01
drug01
вчера в 22:36
Это первые шаги....
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:36
И ничего им не будет . Они дальше будут тренировать, играть и зарабатывать. И не сядут за это.
Если что, в нашем мире все покупается и продается. Абсолютно всё!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:34
Интереснее будет второй этап,именуемый в узком кругу :"Охота на журналистов".А то, сильные мира сего есть главные выгодоприобретатели разрабатываемых серых схем,я знал и без этого расследования.
particular
particular
вчера в 22:30
Зря они открыли это досье - теперь столько людей потеряют счастливую улыбку, а вместо властной распальцовки станут нервно грызть ногти :)
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:28
И что здесь криминального ?
Futurista
Futurista
вчера в 22:28, ред.
Офшоры открыли шторы)...
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:28
Ну, во владении оффшорными активами ничего страшного нет, даже криминала как такового, если все налоги оплачены, а за спиной нет карьеры в государственной службе.
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