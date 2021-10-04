Гвардиола, Анчелотти и Ди Мария оказались в «досье Пандоры»

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вчера, 22:20

Расследователи ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников.

Произошедшее называют крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран — они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов.