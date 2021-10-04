Гвардиола, Анчелотти и Ди Мария оказались в «досье Пандоры»

Расследователи ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников.
Произошедшее называют крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран — они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов.
Любопытно, что в список попали наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, рулевой «Реала» Карло Анчелотти и хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария.
Благодаря Пандоре вытащили наружу эрнста с первого, токарева с транснефти, чемезова с ростеха, кривоногую подружку плешивого и многих других "патриотов", у которых нашли, помимо нескольких десятков млрд е, яхты и кучу жилой и нежилой недвижимости в Испании, Италии, Монако, Черногории и Хорватии.
Благодаря Пандоре вытащили наружу эрнста с первого, токарева с транснефти, чемезова с ростеха, кривоногую подружку плешивого и многих других "патриотов", у которых нашли, помимо нескольких десятков млрд е, яхты и кучу жилой и нежилой недвижимости в Испании, Италии, Монако, Черногории и Хорватии.
Поищут-докажут-привлекут.
В Штатах, например, налоговики давно уже точат зубы на эти дела, и им за последние лет 15-20 удалось продавить колоссальные изменения в общемировом офф-шорном законодательстве, и рано или поздно лапу-то наложат на всех спрятавшихся, и госчиновников в том числе.
Плюс такого рода сливы тоже помогают, конечно.
А вот зачем в этот раз вылили на публику.. ну, может, попугать всех сразу..))
Поищут-докажут-привлекут.
В Штатах, например, налоговики давно уже точат зубы на эти дела, и им за последние лет 15-20 удалось продавить колоссальные изменения в общемировом офф-шорном законодательстве, и рано или поздно лапу-то наложат на всех спрятавшихся, и госчиновников в том числе.
Плюс такого рода сливы тоже помогают, конечно.
А вот зачем в этот раз вылили на публику.. ну, может, попугать всех сразу..))
Объём налогово-криминальных средств на этих счетах оценивается примерно в $3-5 трлн.
Кроме того, на балансы офф-шорных фирм также нередко зачисляются роскошные объекты движимого (авто, яхты) и недвижимого (дворцы, замки, доходные дома, отели) имущества, во многих случах также уведённого
от налогообложения (точнее- незаконно уведены доходы, ставшие источниками покупки этого имущества).
Такого добра на офф-шорах числится оценочно ещё примерно на $10-15 трлн.
Так что если всех этих красавцев потрогать за вымя, оттуда такое вытечет, что мало не покажется.
И время от времени их трогают, были сливы и раньше, просто обычно такие мероприятия не афишируются.
Это в этот раз зачем-то надумали покричать.
Для разнообразия, наверное..))
Объём налогово-криминальных средств на этих счетах оценивается примерно в $3-5 трлн.
Кроме того, на балансы офф-шорных фирм также нередко зачисляются роскошные объекты движимого (авто, яхты) и недвижимого (дворцы, замки, доходные дома, отели) имущества, во многих случах также уведённого
от налогообложения (точнее- незаконно уведены доходы, ставшие источниками покупки этого имущества).
Такого добра на офф-шорах числится оценочно ещё примерно на $10-15 трлн.
Так что если всех этих красавцев потрогать за вымя, оттуда такое вытечет, что мало не покажется.
И время от времени их трогают, были сливы и раньше, просто обычно такие мероприятия не афишируются.
Это в этот раз зачем-то надумали покричать.
Для разнообразия, наверное..))
Гвардиола пока держится молодцом, а Ди Мария и вовсе спрятался.
Гвардиола пока держится молодцом, а Ди Мария и вовсе спрятался.
https://www.youtube.com/watch?v=gORwh2Bwlig
Если что, в нашем мире все покупается и продается. Абсолютно всё!
Если что, в нашем мире все покупается и продается. Абсолютно всё!