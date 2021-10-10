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Сборная России прилетела в Словению

вчера, 14:37
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия21:45 Не начался

Игроки и тренерский штаб сборной России приземлились в Мариборе. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в Twitter. Россиянам предстоит сыграть против Словении отборочный поединок к ЧМ-2022.

Матч Словения — Россия состоится 11 октября в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что состав сборной России перед этим поединком покинул один из голкиперов.

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Все комментарии
Любитель _футбола
Любитель _футбола
вчера в 16:06
ждем, очередные 28% игрового времени )
particular
particular
вчера в 15:46
Марибор - это уже плохие ассоциации :(
И тем не менее, уже пора по-серьёзному громыхнуть бубенцами :))
Победы!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:32
Осталось только победить,так что удачи!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:21
Удачи. Вернуться с победой.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:10
Удачи нашим парням!
Верг
Верг
вчера в 14:53
Прямо из Брэтиславы!
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:39
Скоро увидим что к чему
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