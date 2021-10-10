Сборная России прилетела в Словению

1633865828

вчера, 14:37

Игроки и тренерский штаб сборной России приземлились в Мариборе. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в Twitter. Россиянам предстоит сыграть против Словении отборочный поединок к ЧМ -2022.

Прилетели в Марибор 🛬 pic.twitter.com/WOu8RdHEuh — Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2021

Матч Словения — Россия состоится 11 октября в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что состав сборной России перед этим поединком покинул один из голкиперов.