Сборная России прилетела в Словению

Игроки и тренерский штаб сборной России приземлились в Мариборе. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в Twitter. Россиянам предстоит сыграть против Словении отборочный поединок к ЧМ-2022.
Прилетели в Марибор 🛬 pic.twitter.com/WOu8RdHEuh— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2021
Матч Словения — Россия состоится 11 октября в 21:45 по московскому времени.
Напомним, что состав сборной России перед этим поединком покинул один из голкиперов.
И тем не менее, уже пора по-серьёзному громыхнуть бубенцами :))
Победы!
И тем не менее, уже пора по-серьёзному громыхнуть бубенцами :))
Победы!
https://www.youtube.com/watch?v=o5afVq8hgJI&t=56s