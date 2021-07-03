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УЕФА остался доволен организацией матчей Евро-2020 в Петербурге

03 июля 2021, 12:12

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что представители УЕФА остались довольны организацией семи матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

В пятницу в Санкт-Петербурге состоялся матч 1/4 финала Евро-2020, в котором сборная Испании обыграла команду Швейцарии. Эта встреча стала седьмой и последней для российского города в рамках турнира.

Будет еще большой дебриф по итогам всего турнира, но пока впечатления [у УЕФА от матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге] хорошие. Я общался с директором УЕФА по проведению соревнований Джорджио Маркетти, он высказал благодарность всей нашей интернациональной команде Санкт-Петербурга. На мой взгляд, все в порядке.

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Все комментарии
протон1
протон1
03 июля в 17:26
и сколько получил питер денег от игры? куда деньги пойдут на развитие детско юношеского футбола? или на постройку котеджей
УЕСКА
УЕСКА ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
03 июля в 16:33
Заразиться можно где угодно. Пандемия не только в Питере а во всем мире. Болельщики знали о рисках когда ехали на матчи Евро.
Дoбрыня
Дoбрыня
03 июля в 14:35
Ну хоть в этом не опозорились
gavryushabuk
gavryushabuk
03 июля в 13:18, ред.
Мешки с баблом от газмяса лишними не бывают, это да. И самарский коровник назвали бы идеальным за такое количество газового бабла.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
03 июля в 13:13
типичное УЕФА, смешно и лицемерно
а то что там приезжие болельщики ковидом заразились, так это они сами виноваты...

надеюсь в скорем времени Суперлига захлопнет эту помойку
ОПС
ОПС
03 июля в 12:59
Это хорошо.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
03 июля в 12:56
Пусть официально это скажут
Ironigor
Ironigor
03 июля в 12:21
Респект Питеру !!!
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