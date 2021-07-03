УЕФА остался доволен организацией матчей Евро-2020 в Петербурге

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что представители УЕФА остались довольны организацией семи матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

В пятницу в Санкт-Петербурге состоялся матч 1/4 финала Евро-2020, в котором сборная Испании обыграла команду Швейцарии. Эта встреча стала седьмой и последней для российского города в рамках турнира.