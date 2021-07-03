УЕФА остался доволен организацией матчей Евро-2020 в Петербурге

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что представители УЕФА остались довольны организацией семи матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.
В пятницу в Санкт-Петербурге состоялся матч 1/4 финала Евро-2020, в котором сборная Испании обыграла команду Швейцарии. Эта встреча стала седьмой и последней для российского города в рамках турнира.
Будет еще большой дебриф по итогам всего турнира, но пока впечатления [у УЕФА от матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге] хорошие. Я общался с директором УЕФА по проведению соревнований Джорджио Маркетти, он высказал благодарность всей нашей интернациональной команде Санкт-Петербурга. На мой взгляд, все в порядке.
а то что там приезжие болельщики ковидом заразились, так это они сами виноваты...
надеюсь в скорем времени Суперлига захлопнет эту помойку
а то что там приезжие болельщики ковидом заразились, так это они сами виноваты...
надеюсь в скорем времени Суперлига захлопнет эту помойку